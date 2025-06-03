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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ
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Умєров повідомив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних Сил, ДШВ та Сил безпілотних систем

Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував кадрові зміни у керівництві Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Сьогодні разом із Президентом України і військовим керівництвом ми прийняли важливі кадрові рішення, щоб зміцнити наші сили на фронті", - зазначив Умєров.

  • Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил. Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців.
  • Командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.
  • Також провели кадрові зміни в командуванні Сил безпілотних систем. Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді (Мадяр). Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування.
  • Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід" з важливою задачею — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни.

"Усі ці зміни мають одну мету — посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби", - наголосив міністр.

Також читайте: Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути, - Драпатий після розмови з Зеленським

кадрові зміни у керівництві ЗСУ

Автор: 

Сухаревський Вадим (52) Бровді Роберт Мадяр (17) Умєров Рустем (647) Сили безпілотних систем (103) Драпатий Михайло (19) Апостол Олег (4)


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03.06.2025 21:39 Відповісти
Вітаю шановного пана Бровді з призначенням !
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03.06.2025 21:39 Відповісти
Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил Джерело: https://censor.net/ua/n3555966
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03.06.2025 21:42 Відповісти
Все це добре, але після розгону команди Залужного, покращень не видно. Все у майбутньому часі, буде, але коли?
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03.06.2025 22:15 Відповісти
Але про те, що Умєров дві з половиною години на одинці з Мєдінським, в закритій кімнаті, обговорювали без свідків, і про що домовились, нам ніхто не каже. Це що? На публіку Зеля звиздить все що завгодно, а за ширмою веде таємні перемовини з кацарами.
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03.06.2025 22:23 Відповісти
 
 