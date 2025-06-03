Умєров повідомив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних Сил, ДШВ та Сил безпілотних систем
Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував кадрові зміни у керівництві Збройних сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
"Сьогодні разом із Президентом України і військовим керівництвом ми прийняли важливі кадрові рішення, щоб зміцнити наші сили на фронті", - зазначив Умєров.
- Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил. Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців.
- Командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.
- Також провели кадрові зміни в командуванні Сил безпілотних систем. Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді (Мадяр). Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування.
- Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід" з важливою задачею — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни.
"Усі ці зміни мають одну мету — посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби", - наголосив міністр.
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