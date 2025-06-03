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Умеров сообщил о кадровых изменениях в командовании Объединенных Сил, ДШВ и Сил беспилотных систем

Міноборони

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

"Сегодня вместе с Президентом Украины и военным руководством мы приняли важные кадровые решения, чтобы укрепить наши силы на фронте", - отметил Умеров.

  • Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных Сил. После долгих обсуждений, решили, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом. В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил - рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов.
  • Командующим Десантно-штурмовых войск назначен Олег Апостол. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.
  • Также провели кадровые изменения в командовании Сил беспилотных систем. Новым командующим КСБС назначен Роберт Бровди (Мадяр). Его опыт работы с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование.
  • Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Схід" с важной задачей - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения.

"Все эти изменения имеют одну цель - усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы", - подчеркнул министр.

Также читайте: Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть, - Драпатий после разговора с Зеленским

Автор: 

Сухаревский Вадим (50) Бровди Роберт Мадяр (17) Умеров Рустем (565) Силы беспилотных систем (102) Драпатый Михаил (20) Апостол Олег (4)


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03.06.2025 21:39 Ответить
Вітаю шановного пана Бровді з призначенням !
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03.06.2025 21:39 Ответить
Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил Джерело: https://censor.net/ua/n3555966
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03.06.2025 21:42 Ответить
Все це добре, але після розгону команди Залужного, покращень не видно. Все у майбутньому часі, буде, але коли?
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03.06.2025 22:15 Ответить
Але про те, що Умєров дві з половиною години на одинці з Мєдінським, в закритій кімнаті, обговорювали без свідків, і про що домовились, нам ніхто не каже. Це що? На публіку Зеля звиздить все що завгодно, а за ширмою веде таємні перемовини з кацарами.
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03.06.2025 22:23 Ответить
Це iнфо брехня.
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03.06.2025 23:08 Ответить
 
 