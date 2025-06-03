Умеров сообщил о кадровых изменениях в командовании Объединенных Сил, ДШВ и Сил беспилотных систем

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

"Сегодня вместе с Президентом Украины и военным руководством мы приняли важные кадровые решения, чтобы укрепить наши силы на фронте", - отметил Умеров.

Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных Сил. После долгих обсуждений, решили, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом. В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил - рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов.

Командующим Десантно-штурмовых войск назначен Олег Апостол. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.

Также провели кадровые изменения в командовании Сил беспилотных систем. Новым командующим КСБС назначен Роберт Бровди (Мадяр). Его опыт работы с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование.

Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Схід" с важной задачей - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения.

"Все эти изменения имеют одну цель - усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы", - подчеркнул министр.

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