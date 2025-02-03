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Новини
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П’ять відомих військових підрозділів пропонують долучитися до спільного проєкту "Сила дронів" військовим та цивільним. ВIДЕО

Набір військових та цивільних до нового проєкту Сила дронів

Військових з різних підрозділів, військовослужбовців у СЗЧ та цивільних запрошують доєднатися до проєкту "Сила дронів Сухопутних військ". Цей проєкт спільно запустили п’ять відомих військових підрозділів.

Про це повідомив командир Окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра", передає Цензор.НЕТ.

Кандидатам пропонується заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/G83yKVc1JrHyeV91A

"Командири "К-2", "Ахіллес", "Фенікс", "Рарог" та "Птахи Мадяра" об’єдналися у спільний проєкт "Сила дронів Сухопутних військ". П’ять окремих організмів дронарної субкультури оголошують безпрецедентний набір особового складу з числа цивільних осіб, військовослужбовців за переводом, військовослужбовців у СЗЧ", - йдеться у повідомленні.

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Організатори наголошують на перевагах служби в межах проєкту.

"Довірся командирам, що створили команди з нуля, розрісшись зі складу одного екіпажу до окремих військових частин. Вони знають свою справу, дбають про безпеку особового складу та його забезпечення, гарантують виключно фахове компетентне застосування, супровід легалізації повернення з СЗЧ, окремі умови та строки проходження БЗВП разом з фаховою підготовкою, повне забезпечення засобами та знаряддям боротьби", - закликає Мадяр.

"У нас дрони чекають на Воїнів, а не навпаки", - підкреслюють командири підрозділів.

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Автор: 

безпілотник (4338) дрони (4909) Бровді Роберт Мадяр (20)


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Гарна справа. Тільки б "професійні вербуни" їм не завадили. Та не перетворили все на те що можуть.
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03.02.2025 12:07 Відповісти
Значіт, хорошіє сапогі, надо брать.
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03.02.2025 12:50 Відповісти
тепер головне щоб верховний ухилянт не взяв цю справу "під особистий контроль", що рівноцінно "накрити справу мідним тазом"
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03.02.2025 12:44 Відповісти
Молодці.!
З Богом хлопці.!
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03.02.2025 17:00 Відповісти
А стрьомно відправляти такі анкети з такими детальними даними в ефір? Про цінних і дефіцитних фахівців для ЗСУ?
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05.02.2025 13:56 Відповісти
 
 