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"Птахи Мадяра" знищили з десяток одиниць бронетехніки окупантів та ліквідували живу силу ворога. ВIДЕО

Воїни 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" показали знищення техніки противника та ліквідацію окупантів. Українські захисники використовували ударні безпілотники для ураження російської бронетехніки, та транспорту ворога.

Відео операції опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Також дивіться: Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) знищення (7483) Бровді Роберт Мадяр (17)


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Топ коментарі
+6
Такому укру , як Мад'яр , треба становити пам'ятник при житті.
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26.01.2025 13:58
+5
Кілька військово-транспортних літаків ВПС США вилетіли з Німеччини на авіабазу на півдні Ізраїлю, а потім до Жешува на сході Польщі, який є центром майже всієї військової допомоги, що надається Україні.
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26.01.2025 13:49
+4
Боронять Україну усі ,хто воюють. Низький їм уклін, до землі. Але такі , як Мад'яр одиниці , десятки. У них талант воювати , організовувати воєнну ,, працю,, .
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26.01.2025 14:16
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ніяких притул зі стерненком!
всі донати мадяру!
мадяру і беспалому!
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26.01.2025 13:39 Відповісти
Відразу видно москальського бота (або корисного ідіота) який прагне розсварити фонди, які системно допомагають армії ефективно нищити ворога.
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26.01.2025 15:02 Відповісти
дада!
так і є!
ти викрив мене!
притула, ваш майбутній президент і його партія, звісно.
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26.01.2025 15:06 Відповісти
Кілька військово-транспортних літаків ВПС США вилетіли з Німеччини на авіабазу на півдні Ізраїлю, а потім до Жешува на сході Польщі, який є центром майже всієї військової допомоги, що надається Україні.
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26.01.2025 13:49 Відповісти
Ізраїль, ймовірно, почав поставки Україні трофейної російської зброї, - OSINT-аналітик
Йдеться про зброю, захоплену у бойовиків Хезболи та ХАМАСу протягом останнього року.
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26.01.2025 19:34 Відповісти
Як щурі розбігаються, мерзоття азіатське.
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26.01.2025 13:51 Відповісти
Такому укру , як Мад'яр , треба становити пам'ятник при житті.
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26.01.2025 13:58 Відповісти
А звийчайнии піхотинцям дуже часто навіть усіх виплат не забезпечують, на жаль.
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26.01.2025 14:00 Відповісти
Боронять Україну усі ,хто воюють. Низький їм уклін, до землі. Але такі , як Мад'яр одиниці , десятки. У них талант воювати , організовувати воєнну ,, працю,, .
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26.01.2025 14:16 Відповісти
до речі, за голову роберта афігенні гроші пропонують!
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26.01.2025 15:07 Відповісти
Зацікавився,підорок свинособачий?
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26.01.2025 17:38 Відповісти
Оскара Птахам!!!!
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26.01.2025 15:40 Відповісти
Найкраще кіно в моєму житті.
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26.01.2025 17:05 Відповісти
Треба на Оскара вже висуватися)
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26.01.2025 18:13 Відповісти
 
 