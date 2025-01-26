"Птахи Мадяра" знищили з десяток одиниць бронетехніки окупантів та ліквідували живу силу ворога. ВIДЕО
Воїни 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" показали знищення техніки противника та ліквідацію окупантів. Українські захисники використовували ударні безпілотники для ураження російської бронетехніки, та транспорту ворога.
Відео операції опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
Топ коментарі
+6 Игорь Гопта
показати весь коментар26.01.2025 13:58 Посилання
+5 Yurii #596422
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+4 Игорь Гопта
показати весь коментар26.01.2025 14:16 Посилання
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всі донати мадяру!
мадяру і беспалому!
так і є!
ти викрив мене!
притула, ваш майбутній президент і його партія, звісно.
Йдеться про зброю, захоплену у бойовиків Хезболи та ХАМАСу протягом останнього року.