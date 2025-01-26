УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6766 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 460 11

Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України під покровом ночі скинули на російського загарбника боєприпас. Після чого отримані поранення змусили окупанта підірвати під собою гранату. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського солдата зафільмований нашими бійцями та опублікований у соцмережі.

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) ліквідація (4050) Нацполіція (15261) самогубство (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Нація дегенератів- кацапи. У себе в країні навести порядок не можуть, скинути одного ***** - недомірка шизонутого не можуть, зате лізуть подихати у сусідніх країнах! Нелюди хворі на голову!
показати весь коментар
26.01.2025 12:15
+3
Це показує, що кацапам боляче і вони не розраховують на евакуацію.
показати весь коментар
26.01.2025 13:05
+2
У орка, видно пердак детонував, після отих щей з кислої капусти з горохом...
Це генетика, КАРМА!
показати весь коментар
26.01.2025 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було б цікавіше подивитись на "Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та не покінчує життя самогубством."
показати весь коментар
26.01.2025 12:05 Відповісти
Просто більш грамотним був би такий заголовок: "Поранений російський загарбник покінчив життя самогубством підірвавши під своїм тілом гранату."
показати весь коментар
26.01.2025 12:07 Відповісти
У орка, видно пердак детонував, після отих щей з кислої капусти з горохом...
Це генетика, КАРМА!
показати весь коментар
26.01.2025 12:11 Відповісти
Нація дегенератів- кацапи. У себе в країні навести порядок не можуть, скинути одного ***** - недомірка шизонутого не можуть, зате лізуть подихати у сусідніх країнах! Нелюди хворі на голову!
показати весь коментар
26.01.2025 12:15 Відповісти
лежить собі граната, нікого не чіпає.
тут приходить кацап та підриває її, своїм тілом.
показати весь коментар
26.01.2025 12:28 Відповісти
Даремно такі відео крутити. Це показує що більшість москалів не здаються в полон розраховуючи на обмін. А от про полонених кацапів треба показувати відео цілодобово.
показати весь коментар
26.01.2025 12:34 Відповісти
Це показує, що кацапам боляче і вони не розраховують на евакуацію.
показати весь коментар
26.01.2025 13:05 Відповісти
Не всі в змозі перетерпіти біль від поранення,
от і кінчають своє
огидне життя самогубством 🙁
показати весь коментар
26.01.2025 13:03 Відповісти
Все це,звичайно,непогано...але чомусь турбує думка: всі ці поранені кацапи,підривають себе гранатами,стріляються з АК-74,жопки в них палають,собаки їх їдять...а вони чомусь невпинно просуваються вперед,беруть все нові і нові міста і села,беруть міста в кліщі...Як це їм вдається робити ,коли в них дупки горять? Щось тут не сходиться...
показати весь коментар
26.01.2025 13:30 Відповісти
Ти колись бачив, як хропаки повзуть один за одним в одному напрямку?
показати весь коментар
26.01.2025 17:30 Відповісти
А дома оно не могло убиться ??
Боярой упится на смерть ....
Тупиковая ветвь приматов !!!
показати весь коментар
26.01.2025 18:10 Відповісти
 
 