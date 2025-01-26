Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО
Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України під покровом ночі скинули на російського загарбника боєприпас. Після чого отримані поранення змусили окупанта підірвати під собою гранату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського солдата зафільмований нашими бійцями та опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+10 Oleksii Pilevych
показати весь коментар26.01.2025 12:15 Посилання
+3 Sergei M #570318
показати весь коментар26.01.2025 13:05 Посилання
+2 cih55__
показати весь коментар26.01.2025 12:11 Посилання
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Це генетика, КАРМА!
тут приходить кацап та підриває її, своїм тілом.
от і кінчають своє
огидне життя самогубством 🙁
Боярой упится на смерть ....
Тупиковая ветвь приматов !!!