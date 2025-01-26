Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

Бійці бригади "Хижак" Національної поліції України під покровом ночі скинули на російського загарбника боєприпас. Після чого отримані поранення змусили окупанта підірвати під собою гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства російського солдата зафільмований нашими бійцями та опублікований у соцмережі.