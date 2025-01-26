РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7974 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 458 11

Раненый российский захватчик подорвал под своим телом гранату и покончил жизнь самоубийством. ВИДЕО

Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины под покровом ночи сбросили на российского захватчика боеприпас. После чего полученные ранения заставили оккупанта подорвать под собой гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоубийства российского солдата заснят нашими бойцами и опубликован в соцсети.

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) ликвидация (3657) Нацполиция (16546) самоубийство (1011)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Нація дегенератів- кацапи. У себе в країні навести порядок не можуть, скинути одного ***** - недомірка шизонутого не можуть, зате лізуть подихати у сусідніх країнах! Нелюди хворі на голову!
показать весь комментарий
26.01.2025 12:15
+3
Це показує, що кацапам боляче і вони не розраховують на евакуацію.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:05
+2
У орка, видно пердак детонував, після отих щей з кислої капусти з горохом...
Це генетика, КАРМА!
показать весь комментарий
26.01.2025 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було б цікавіше подивитись на "Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та не покінчує життя самогубством."
показать весь комментарий
26.01.2025 12:05 Ответить
Просто більш грамотним був би такий заголовок: "Поранений російський загарбник покінчив життя самогубством підірвавши під своїм тілом гранату."
показать весь комментарий
26.01.2025 12:07 Ответить
У орка, видно пердак детонував, після отих щей з кислої капусти з горохом...
Це генетика, КАРМА!
показать весь комментарий
26.01.2025 12:11 Ответить
Нація дегенератів- кацапи. У себе в країні навести порядок не можуть, скинути одного ***** - недомірка шизонутого не можуть, зате лізуть подихати у сусідніх країнах! Нелюди хворі на голову!
показать весь комментарий
26.01.2025 12:15 Ответить
лежить собі граната, нікого не чіпає.
тут приходить кацап та підриває її, своїм тілом.
показать весь комментарий
26.01.2025 12:28 Ответить
Даремно такі відео крутити. Це показує що більшість москалів не здаються в полон розраховуючи на обмін. А от про полонених кацапів треба показувати відео цілодобово.
показать весь комментарий
26.01.2025 12:34 Ответить
Це показує, що кацапам боляче і вони не розраховують на евакуацію.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:05 Ответить
Не всі в змозі перетерпіти біль від поранення,
от і кінчають своє
огидне життя самогубством 🙁
показать весь комментарий
26.01.2025 13:03 Ответить
Все це,звичайно,непогано...але чомусь турбує думка: всі ці поранені кацапи,підривають себе гранатами,стріляються з АК-74,жопки в них палають,собаки їх їдять...а вони чомусь невпинно просуваються вперед,беруть все нові і нові міста і села,беруть міста в кліщі...Як це їм вдається робити ,коли в них дупки горять? Щось тут не сходиться...
показать весь комментарий
26.01.2025 13:30 Ответить
Ти колись бачив, як хропаки повзуть один за одним в одному напрямку?
показать весь комментарий
26.01.2025 17:30 Ответить
А дома оно не могло убиться ??
Боярой упится на смерть ....
Тупиковая ветвь приматов !!!
показать весь комментарий
26.01.2025 18:10 Ответить
 
 