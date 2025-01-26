Раненый российский захватчик подорвал под своим телом гранату и покончил жизнь самоубийством. ВИДЕО
Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины под покровом ночи сбросили на российского захватчика боеприпас. После чего полученные ранения заставили оккупанта подорвать под собой гранату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоубийства российского солдата заснят нашими бойцами и опубликован в соцсети.
Топ комментарии
+10 Oleksii Pilevych
показать весь комментарий26.01.2025 12:15 Ссылка
+3 Sergei M #570318
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+2 cih55__
показать весь комментарий26.01.2025 12:11 Ссылка
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Це генетика, КАРМА!
тут приходить кацап та підриває її, своїм тілом.
от і кінчають своє
огидне життя самогубством 🙁
Боярой упится на смерть ....
Тупиковая ветвь приматов !!!