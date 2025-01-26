Раненый российский захватчик подорвал под своим телом гранату и покончил жизнь самоубийством. ВИДЕО

Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины под покровом ночи сбросили на российского захватчика боеприпас. После чего полученные ранения заставили оккупанта подорвать под собой гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоубийства российского солдата заснят нашими бойцами и опубликован в соцсети.