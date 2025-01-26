"Птахи Мадяра" уничтожили с десяток единиц бронетехники оккупантов и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО
Воины 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра" показали уничтожение техники противника и ликвидацию оккупантов. Украинские защитники использовали ударные беспилотники для поражения российской бронетехники, и транспорта врага.
Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+6 Игорь Гопта
показать весь комментарий26.01.2025 13:58 Ссылка
+5 Yurii #596422
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показать весь комментарий26.01.2025 14:16 Ссылка
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всі донати мадяру!
мадяру і беспалому!
так і є!
ти викрив мене!
притула, ваш майбутній президент і його партія, звісно.
Йдеться про зброю, захоплену у бойовиків Хезболи та ХАМАСу протягом останнього року.