РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7974 посетителя онлайн
Новости Видео Война
8 731 14

"Птахи Мадяра" уничтожили с десяток единиц бронетехники оккупантов и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО

Воины 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра" показали уничтожение техники противника и ликвидацию оккупантов. Украинские защитники использовали ударные беспилотники для поражения российской бронетехники, и транспорта врага.

Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Смотрите также: Раненый российский захватчик подорвал под своим телом гранату и покончил жизнь самоубийством. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) уничтожение (7156) Бровди Роберт Мадяр (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Такому укру , як Мад'яр , треба становити пам'ятник при житті.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:58
+5
Кілька військово-транспортних літаків ВПС США вилетіли з Німеччини на авіабазу на півдні Ізраїлю, а потім до Жешува на сході Польщі, який є центром майже всієї військової допомоги, що надається Україні.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:49
+4
Боронять Україну усі ,хто воюють. Низький їм уклін, до землі. Але такі , як Мад'яр одиниці , десятки. У них талант воювати , організовувати воєнну ,, працю,, .
показать весь комментарий
26.01.2025 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніяких притул зі стерненком!
всі донати мадяру!
мадяру і беспалому!
показать весь комментарий
26.01.2025 13:39 Ответить
Відразу видно москальського бота (або корисного ідіота) який прагне розсварити фонди, які системно допомагають армії ефективно нищити ворога.
показать весь комментарий
26.01.2025 15:02 Ответить
дада!
так і є!
ти викрив мене!
притула, ваш майбутній президент і його партія, звісно.
показать весь комментарий
26.01.2025 15:06 Ответить
Кілька військово-транспортних літаків ВПС США вилетіли з Німеччини на авіабазу на півдні Ізраїлю, а потім до Жешува на сході Польщі, який є центром майже всієї військової допомоги, що надається Україні.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:49 Ответить
Ізраїль, ймовірно, почав поставки Україні трофейної російської зброї, - OSINT-аналітик
Йдеться про зброю, захоплену у бойовиків Хезболи та ХАМАСу протягом останнього року.
показать весь комментарий
26.01.2025 19:34 Ответить
Як щурі розбігаються, мерзоття азіатське.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:51 Ответить
Такому укру , як Мад'яр , треба становити пам'ятник при житті.
показать весь комментарий
26.01.2025 13:58 Ответить
А звийчайнии піхотинцям дуже часто навіть усіх виплат не забезпечують, на жаль.
показать весь комментарий
26.01.2025 14:00 Ответить
Боронять Україну усі ,хто воюють. Низький їм уклін, до землі. Але такі , як Мад'яр одиниці , десятки. У них талант воювати , організовувати воєнну ,, працю,, .
показать весь комментарий
26.01.2025 14:16 Ответить
до речі, за голову роберта афігенні гроші пропонують!
показать весь комментарий
26.01.2025 15:07 Ответить
Зацікавився,підорок свинособачий?
показать весь комментарий
26.01.2025 17:38 Ответить
Оскара Птахам!!!!
показать весь комментарий
26.01.2025 15:40 Ответить
Найкраще кіно в моєму житті.
показать весь комментарий
26.01.2025 17:05 Ответить
Треба на Оскара вже висуватися)
показать весь комментарий
26.01.2025 18:13 Ответить
 
 