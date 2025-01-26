"Птахи Мадяра" уничтожили с десяток единиц бронетехники оккупантов и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО

Воины 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадьяра" показали уничтожение техники противника и ликвидацию оккупантов. Украинские защитники использовали ударные беспилотники для поражения российской бронетехники, и транспорта врага.

Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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