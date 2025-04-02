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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки
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Оператори дронів із 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у березні уразили понад 5000 цілей та ліквідували щонайменше 1700 окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" розповіли про результати своєї бойової роботи у березні 2025 року на території українського Донбасу та російських Курщини і Бєлгородщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти ураження російської техніки та ліквідації ворожих штурмовиків.

"Результати протягом березня 2025 р. стисло: 5334 цілей / 1701 хробаків", - зазначається в обному із дописів до відео.

Дивіться: "Птахи Мадяра" знищили з десяток одиниць бронетехніки окупантів та ліквідували живу силу ворога. ВIДЕО

Також дивіться: "Птахи Мадяра" знищили рідкісну російську ІСДМ "Зємлєдєліє". ВIДЕО

Автор: 

дрони (4662) Бєлгород (504) Курськ (1102) Бровді Роберт Мадяр (16) Сили безпілотних систем (92)


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Із нетерпінням чекаю від "Птахів Мадяра" результати полювання в КуНР та в БіНР - розумію, що режим тиші ввімкнено
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02.04.2025 10:24 Відповісти
супер результат!
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02.04.2025 10:32 Відповісти
Оце звіт!!!!!
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02.04.2025 10:56 Відповісти
 
 