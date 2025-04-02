Оператори дронів із 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у березні уразили понад 5000 цілей та ліквідували щонайменше 1700 окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" розповіли про результати своєї бойової роботи у березні 2025 року на території українського Донбасу та російських Курщини і Бєлгородщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти ураження російської техніки та ліквідації ворожих штурмовиків.
"Результати протягом березня 2025 р. стисло: 5334 цілей / 1701 хробаків", - зазначається в обному із дописів до відео.
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Luk Viktor
показати весь коментар02.04.2025 10:24 Відповісти Мені подобається 3
Hanka Panyanka
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Владислав Сварчевський
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