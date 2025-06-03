Роберт Бровді (Мадяр) призначений командувачем Сил безпілотних систем
Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.
Про це йдеться в указі голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ. А Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем. Це теж зосередження більше на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований у всій армії", - заявив глава української держави.
Вадим Сухаревський, який до цього дня обіймав посаду командувача СБС, призначений заступником командувача оперативного командування "Схід".
"Першочергова задача для нього – модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нормальний дядько, кацапів ненавидить, а вони його - що ще треба?
Бровді Роберт Йосипович - очолював обласну організацію "Фронту змін" у Закарпатській області.
Депутат Закарпатської обласної ради 6-го скликання.
ДОБРОВІЛЬНО та ДОСТРОКОВО склав повноваження у 2015 році.
Слава Україні!
Ні пуха...
39 серій як перший сезон Гри Престолів...
Наступний МІЛЬЙОН мертвих кацапів ЗСУ наб'ють за рік-півтора.
Хто критикує це призначення -- ворог України, підарський виродок.
До якого неминуче прилетить дрон "птахів Мадяра", масштабованих вже до роду ЗС.
Слава Україні!
До речі - Сухаревський також був не поганим очильником ...
Ми, як кажуть вже мирову готуємось підписувати!
Ваші радники дають вам спотворену, застарілу інформацію!
Треба їх добре перешерстити! (Хто запропонував Мадяра - нагородити та підвищити)!
Генералісимус Пташок!