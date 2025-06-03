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Новини Мадяр командувач Сил безпілотних систем
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Роберт Бровді (Мадяр) призначений командувачем Сил безпілотних систем

Роберт Бровді Мадяр очолить Сили безпілотних систем

Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського. 

Про це йдеться в указі голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ. А Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем. Це теж зосередження більше на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований у всій армії", - заявив глава української держави.

Вадим Сухаревський, який до цього дня обіймав посаду командувача СБС, призначений заступником командувача оперативного командування "Схід".

"Першочергова задача для нього – модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни", - додав Зеленський.

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Автор: 

призначення (2297) ЗСУ (7655) Бровді Роберт Мадяр (17) Сили безпілотних систем (103)


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Топ коментарі
+17
Та хач президент.
Нормальний дядько, кацапів ненавидить, а вони його - що ще треба?
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03.06.2025 21:34 Відповісти
+14
Ну, людоньки призначенці, з Богом! У добрий час!
Слава Україні!
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03.06.2025 21:31 Відповісти
+14
Хробачий жах...
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03.06.2025 21:33 Відповісти
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Пішла політика в хід. Цей майбутній нардеп давно забив собі тепле місце.
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03.06.2025 21:30 Відповісти
Тебе не будуть питати чим він буде після війни займатися
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03.06.2025 21:32 Відповісти
Та хач президент.
Нормальний дядько, кацапів ненавидить, а вони його - що ще треба?
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03.06.2025 21:34 Відповісти
...Хоч...
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03.06.2025 21:35 Відповісти
Та хоч хач, аби репожерів побільше вбивав.
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03.06.2025 21:45 Відповісти
АнМур,
Бровді Роберт Йосипович - очолював обласну організацію "Фронту змін" у Закарпатській області.
Депутат Закарпатської обласної ради 6-го скликання.
ДОБРОВІЛЬНО та ДОСТРОКОВО склав повноваження у 2015 році.
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03.06.2025 21:47 Відповісти
Тільки до кінця війни в Україні. Якщо хто не в курсі.
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03.06.2025 22:16 Відповісти
Ну, людоньки призначенці, з Богом! У добрий час!
Слава Україні!
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03.06.2025 21:31 Відповісти
Ну то вйо !
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03.06.2025 21:31 Відповісти
Хробачий жах...
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03.06.2025 21:33 Відповісти
Цей хлопець тепер на своєму місці.
Ні пуха...
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03.06.2025 21:32 Відповісти
Підтримуємо!
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03.06.2025 21:32 Відповісти
Один мінус - не буде тепер блокбастера 13 йо'бликів.
39 серій як перший сезон Гри Престолів...
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03.06.2025 21:42 Відповісти
Почему не будет? Не он же монтировал, не он снимал. Ну если сам с озвучкой по причине занятости не справится - найдут человека. Хотя конечно вряд ли у него будет такая экспрессия.
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03.06.2025 21:49 Відповісти
Подібних відео маса. Але лише озвучене Мадяром реально давало залізобетонну впевненість що все буде добре. Є такі люди...
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03.06.2025 21:56 Відповісти
без Мадяра того колориту у блокбастера вже не буде.
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03.06.2025 22:31 Відповісти
Це *******
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03.06.2025 21:32 Відповісти
Вам хробакам
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03.06.2025 21:38 Відповісти
Eto pravilno,on zasluzil na takuju dolznost
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03.06.2025 21:34 Відповісти
Мадяр збільшить знищення руzкiх підарасів в десятки разів.
Наступний МІЛЬЙОН мертвих кацапів ЗСУ наб'ють за рік-півтора.
Хто критикує це призначення -- ворог України, підарський виродок.
До якого неминуче прилетить дрон "птахів Мадяра", масштабованих вже до роду ЗС.
Слава Україні!
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03.06.2025 21:36 Відповісти
Нажаль, "система" пережує і виплюне будь-кого. Генерали З-ний і Д-тий тому приклад... 😢
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03.06.2025 21:40 Відповісти
Драпатий залишається. Мінімум Покровським напрямком командувати буде до Лиману
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03.06.2025 21:48 Відповісти
Ніт. Його запхали до Командування ООС, яке мало б командувати бойовими діями за стандартами НАТО. Але бойовими діями продовжує командувати особисто Головком Сирський та його Генштаб. Командування ООС перетворене на відстійник, який нічим по факту не командує.
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03.06.2025 22:38 Відповісти
+++
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03.06.2025 21:46 Відповісти
Круто
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03.06.2025 21:37 Відповісти
Не звезди муйню хлопе
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03.06.2025 21:40 Відповісти
коротшим пісюном грали чи як)))
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03.06.2025 21:49 Відповісти
Що пригоріло від Броуді? Ще не те буде. Знімай портянки і підставляй...
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03.06.2025 21:50 Відповісти
ти..ти cocksucker...і особисто тобі deeptroat and cumface
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03.06.2025 21:50 Відповісти
Ну шо !?хробачня вам орган скабэевой между ног)))
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03.06.2025 21:39 Відповісти
система созданная Зелей не можит уживаться с талантливыми самодостаточными людьми! Не будет не комбрига ни командующего
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03.06.2025 21:39 Відповісти
А может рояль перенастроили..
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03.06.2025 21:42 Відповісти
Скільки тролей набігло. А у Вас Білоусов і Герасим муму
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03.06.2025 21:51 Відповісти
Я сьогодні щаслива!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.06.2025 21:41 Відповісти
Чекаємо...! Буде новаий "Бада-бум"....
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03.06.2025 21:41 Відповісти
"Мадяр"-справжній фахівець своєї справи тому рішення правильне...
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03.06.2025 21:45 Відповісти
якийсь баг у зеленій владі...
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03.06.2025 21:48 Відповісти
Призначили достойну і толкову людину.Це + для СОУ.Єдиний -,ніхто як Мадяр не вміє коментувать відео 13 йбликів.
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03.06.2025 21:48 Відповісти
А ведь как самый худший вариант, это назначение просилось и кричало год назад! А в реале в 23 г. Уже тогда этот человек и его подопечные смогли выжимать сильные результаты. Мы чемпионы по запоздалым решениям и действиям---почти во всём! Только пожрать, брюхом всё мерять---тут чемпионы.
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03.06.2025 21:52 Відповісти
За що не візьмись - в нас завжди так , але - краще пізно , а ніж ніколи ...
До речі - Сухаревський також був не поганим очильником ...
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03.06.2025 21:58 Відповісти
Рік назад Броуді командував лише ротою БПЛА. Яку зумів масштабувати в бригаду. Якраз оце вміння розвивати має йому стати в нагоді.
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03.06.2025 22:04 Відповісти
Дуже добре! Але, Володимире Олександровичу, чому так пізно?
Ми, як кажуть вже мирову готуємось підписувати!

Ваші радники дають вам спотворену, застарілу інформацію!
Треба їх добре перешерстити! (Хто запропонував Мадяра - нагородити та підвищити)!
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03.06.2025 21:53 Відповісти
Якщо мова йде про військових, ЗАВЖДИ вказується звання перед прізвищем.
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03.06.2025 21:55 Відповісти
Добре. Очікуємо головне питання від нового командувача - умєров, де дрони???
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03.06.2025 22:04 Відповісти
Зайорзав зрадник
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03.06.2025 22:20 Відповісти
Мадяр хороший воїн, але кожного разу він облизував владу. Згадайте про міни які не стріляли, обливання брудом комбатів , які невиконували дибільні накази паркетних генералів і т. д. Такі люди ЗЕ потрібні, якраз там крутятся найбільші гроші. Тепер Міндечі і Ко можуть грабити безмежно, Мадяр прикриє...
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03.06.2025 22:21 Відповісти
Дроно - Гетьман!

Генералісимус Пташок!
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03.06.2025 22:27 Відповісти
От чудесарія Міністр оборони, який не те що не повоював а навіть не відслужив строкової служби, призначає командувачів фронтами. Це точно не Ізраїль з його фронтовиками в уряді. А по факту оті реальні фронтовики Мадяр, Сухаревський та ін. повинні давно очолити уряд щоб зачистити там всю клептократію.
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03.06.2025 22:29 Відповісти
 
 