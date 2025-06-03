Роберт Бровді (Мадяр) призначений командувачем Сил безпілотних систем

Президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.

Про це йдеться в указі голови держави на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ. А Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем. Це теж зосередження більше на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований у всій армії", - заявив глава української держави.

Вадим Сухаревський, який до цього дня обіймав посаду командувача СБС, призначений заступником командувача оперативного командування "Схід".

"Першочергова задача для нього – модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни", - додав Зеленський.

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