Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА
Розпорядженням президента Володимира Зеленського новим очільником Херсонської МВА призначено Ярослава Шанька.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №76/2025-pп опубліковано на сайті президента 3 червня.
"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в документі.
Своєю чергою Шанько написав про призначення на своїй телеграм-сторінці.
"Відсьогодні приступаю до виконання обовʼязків начальника Херсонської міської військової адміністрації... Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет - захист людей і підтримка наших відважних військових. Сподіваюсь на підтримку мешканців Херсонської громади", - написав він.
Нагадаємо, 17 квітня з посади голови Херсонської міської військової адміністрації звільнили Романа Мрочка. Він очолював МВА із 2 березня 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль