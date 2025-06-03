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Новини Призначення глав МВА
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Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА

Новий начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько

Розпорядженням президента Володимира Зеленського новим очільником Херсонської МВА призначено Ярослава Шанька.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №76/2025-pп опубліковано на сайті президента 3 червня.

"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в документі.

Своєю чергою Шанько написав про призначення на своїй телеграм-сторінці.

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"Відсьогодні приступаю до виконання обовʼязків начальника Херсонської міської військової адміністрації... Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет - захист людей і підтримка наших відважних військових. Сподіваюсь на підтримку мешканців Херсонської громади", - написав він.

Нагадаємо, 17 квітня з посади голови Херсонської міської військової адміністрації звільнили Романа Мрочка. Він очолював МВА із 2 березня 2023 року.

Автор: 

призначення (2297) Херсон (3433) Херсонська область (5871) Херсонський район (353)


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ставленик татарова робить кар'єру щоб мародерити антимайданному мусорку і далі.
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03.06.2025 18:36 Відповісти
"... багато складних завдань.." - побільше накрасти в людей і відправити в жОпу))
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03.06.2025 18:41 Відповісти
Хто він і що він ??? Чому не пишете ?
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03.06.2025 18:46 Відповісти
Характеристика в коментах. Повна.
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03.06.2025 18:56 Відповісти
готовий штурмовик чому в ЗСУ не взяли
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03.06.2025 18:58 Відповісти
 
 