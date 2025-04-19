Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА

Голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка звільнили з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, Відповідне розпорядження опублікували на сайті президента 17 квітня.

"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться у документі №44/2025-рп.

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Нагадаємо, Роман Мрочко очолював МВА з 2 березня 2023 року. Його попередницею була Галина Лугова.