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Новини Звільнення глав МВА
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Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА

роман,мрочко

Голову  Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка звільнили з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, Відповідне розпорядження опублікували на сайті президента 17 квітня.

"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться у документі №44/2025-рп.

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Нагадаємо, Роман Мрочко очолював МВА з 2 березня 2023 року. Його попередницею була Галина Лугова.

Автор: 

звільнення (2675) Херсон (3360) Мрочко Роман (39) Херсонська область (5756) Херсонський район (268)


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Топ коментарі
+7
нахапався,трещіть по швах,пора відпускати у вільне плавання а то пережре і репне
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19.04.2025 10:40
+7
На фронт поедет или блатное место для такого пивныка всегда найдут?
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19.04.2025 10:46
+5
Кручу верчу нае б а т ь хочу!
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19.04.2025 10:21
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Кручу верчу нае б а т ь хочу!
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19.04.2025 10:21 Відповісти
"на стол калоду ґаспада
крапльоная калода!"
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19.04.2025 14:05 Відповісти
Если судить по параллели Луговая-Мрочко, то следующий голова ВГА будет просто писец на ножках. А если по Гусев-Козырь-Лагута-Янушевич-Прокудин, то это будет полный абзац бедному Херсону.
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19.04.2025 10:33 Відповісти
нахапався,трещіть по швах,пора відпускати у вільне плавання а то пережре і репне
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19.04.2025 10:40 Відповісти
Ну и рожи.
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19.04.2025 10:43 Відповісти
На фронт поедет или блатное место для такого пивныка всегда найдут?
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19.04.2025 10:46 Відповісти
Нарешті, він зможе з ЧИСТОЮ СОВІСТЮ, за участі ТЦК, відбути на фронт, захищати Україну!!?!?
Він же, не людина з інвалідністю 1-2-3 групи з довідкою від МСЕК, та уже на пенсії, як прокурорські чи суддівські??!!??
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19.04.2025 11:03 Відповісти
02.2022 - по теперішній час військова служба у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Силах України (призваний за власним бажанням при мобілізації);

2 березня 2023 року Розпорядження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України № 30/2023-рп призначено начальником Херсонської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міської військової адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Херсонського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонської області.-----------------07.2017 - по теперішній час заступник військового прокурора Південного регіону України;
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19.04.2025 12:04 Відповісти
Шо він там нахеєвертіл? - огласіть весь список
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19.04.2025 11:04 Відповісти
Просто впав рівень лояльності до "cім'ї"
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19.04.2025 12:32 Відповісти
На нього давно косо дивилися ОПівці разом з Прокудіним. Ще є де-не-де нормальні люди. Ну, от таку людину і прибрали. Прокудіна не приберуть, бо, може, не дай Боже, Херсонщину будуть кацапам здавати. Свой челавек.
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19.04.2025 16:17 Відповісти
І чого штопаний досі не на фронті, якщо його вде звільнили?
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19.04.2025 13:44 Відповісти
Я цього Мрочко "в очі не бачив" але 3 дні тому він записав відео під час чергового обстрілу Херсону... Може це не входило в потужний план ВаЗелинового? https://www.youtube.com/watch?v=8VorOX6Xv9Q
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19.04.2025 14:45 Відповісти
 
 