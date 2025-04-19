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Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА
Голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка звільнили з посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, Відповідне розпорядження опублікували на сайті президента 17 квітня.
"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться у документі №44/2025-рп.
Нагадаємо, Роман Мрочко очолював МВА з 2 березня 2023 року. Його попередницею була Галина Лугова.
Топ коментарі
+7 Влад #584963
показати весь коментар19.04.2025 10:40
+7 Amerigo Vespucci
показати весь коментар19.04.2025 10:46
+5 Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар19.04.2025 10:21
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крапльоная калода!"
Він же, не людина з інвалідністю 1-2-3 групи з довідкою від МСЕК, та уже на пенсії, як прокурорські чи суддівські??!!??
2 березня 2023 року Розпорядження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України № 30/2023-рп призначено начальником Херсонської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міської військової адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Херсонського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонської області.-----------------07.2017 - по теперішній час заступник військового прокурора Південного регіону України;