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Новини Призначення голів РДА у Києві
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Зеленський призначив голів восьми РДА Києва, - розпорядження

Зеленський призначив голів РДА Києва

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження №66/2025-pп, №67/2025-pп, №68/2025-pп, №69/2025-pп, №70/2025-pп, №71/2025-pп, №72/2025-pп та №73/2025-pп опубліковано в понеділок на сайті президента.

Так, головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації призначено Дунаєвську Софію.

Головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації - Олександра Ковтунова.

Головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації - Максима Бахматова.

Головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації - Андрія Паладія.

Головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – Володимира Наконечного.

Головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - Георгія Зантараю.

Головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації – Сергія Мовенка.

Головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – Олександра Сазановича.

Також читайте: Зеленський звільнив з посади голів чотирьох РДА Києва

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Київ (19618) призначення (2294) РДА (197)


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Топ коментарі
+6
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26.05.2025 20:09
+5
де хоч жменька з 3 тисяч обіцяних ракет?
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26.05.2025 20:13
+5
Готуються до виборів - Портнова компроматного прибрали, тепер будуть на мерскьхі влади тиснути. Ця **** влада не про кінець війни - це про перевибори пока ПАРТНЕРИ ЗЕ терплять вимушено він користується...
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26.05.2025 20:13
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26.05.2025 20:08 Відповісти
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26.05.2025 20:09 Відповісти
де хоч жменька з 3 тисяч обіцяних ракет?
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26.05.2025 20:13 Відповісти
Готуються до виборів - Портнова компроматного прибрали, тепер будуть на мерскьхі влади тиснути. Ця **** влада не про кінець війни - це про перевибори пока ПАРТНЕРИ ЗЕ терплять вимушено він користується...
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26.05.2025 20:13 Відповісти
Я все боюсь, що зеп@дло Кличка прибере..Києву тоді амба буде. Воно вкраде все. Й продпсть все, що можна..зеленому пацюку хто б руки відрубав..
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26.05.2025 20:22 Відповісти
так вони ж до того просуваються - там Єрмак голова асоціації усіх місцевих рад та районних ... А тепер візьмуться за мерів , вже ж є план виборність мера на 2 роки!!!
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26.05.2025 21:04 Відповісти
Клоун призначив клоуна ,яке відношення до Троєщини має максік бахматов ?
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26.05.2025 20:14 Відповісти
Зеленський призначив голів восьми РДА Києва

У сиву давнину це називалося "на кормлєніє".
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26.05.2025 20:28 Відповісти
Узурпатор влади України призначив "смотрящих" над районами Києва…
Всупереч Конституції України, яка "на паузі".
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26.05.2025 20:47 Відповісти
Мені здається, що в слові «паузі», абсолютно зайвою стала літера «а» в першому слозі(
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26.05.2025 21:09 Відповісти
А чому Зеленський займається районними адмін., Київа а не Кличко? Хто знає, роз'ясніть будь-ласко!
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26.05.2025 21:22 Відповісти
В Києві 10 районів, тобто, в двох районах вже "свої" людішки під вибори. І що дивно, що політологи якось так одностайно прогнозують перемогу зеленому клоуну, і чомусь дають тому ж Порошенку 6-8%. Невже знову?
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26.05.2025 21:27 Відповісти
 
 