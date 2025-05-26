Зеленський призначив голів восьми РДА Києва, - розпорядження

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження №66/2025-pп, №67/2025-pп, №68/2025-pп, №69/2025-pп, №70/2025-pп, №71/2025-pп, №72/2025-pп та №73/2025-pп опубліковано в понеділок на сайті президента.

Так, головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації призначено Дунаєвську Софію.

Головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації - Олександра Ковтунова.

Головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації - Максима Бахматова.

Головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації - Андрія Паладія.

Головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – Володимира Наконечного.

Головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - Георгія Зантараю.

Головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації – Сергія Мовенка.

Головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – Олександра Сазановича.

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