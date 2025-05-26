Зеленський призначив голів восьми РДА Києва, - розпорядження
Президент України Володимир Зеленський призначив голів Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження №66/2025-pп, №67/2025-pп, №68/2025-pп, №69/2025-pп, №70/2025-pп, №71/2025-pп, №72/2025-pп та №73/2025-pп опубліковано в понеділок на сайті президента.
Так, головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації призначено Дунаєвську Софію.
Головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації - Олександра Ковтунова.
Головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації - Максима Бахматова.
Головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації - Андрія Паладія.
Головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – Володимира Наконечного.
Головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - Георгія Зантараю.
Головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації – Сергія Мовенка.
Головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – Олександра Сазановича.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У сиву давнину це називалося "на кормлєніє".
Всупереч Конституції України, яка "на паузі".