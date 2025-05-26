Зеленский назначил глав восьми РГА Киева, - распоряжение
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Днепровской, Подольской, Святошинской, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения №66/2025-pп, №67/2025-pп, №68/2025-pп, №69/2025-pп, №70/2025-pп, №71/2025-pп, №72/2025-pп и №73/2025-pп опубликованы в понедельник на сайте президента.
В частности, главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации назначена Дунаевская София.
Главой Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации - Александра Ковтунова.
Главой Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации - Максима Бахматова.
Главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации - Андрея Паладия.
Главой Подольской районной в городе Киеве государственной администрации - Владимира Наконечного.
Главой Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации - Георгия Зантараю.
Главой Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации - Сергея Мовенко.
Главой Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации - Александра Сазановича.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У сиву давнину це називалося "на кормлєніє".
Всупереч Конституції України, яка "на паузі".