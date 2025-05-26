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Новости Назначение глав РГА в Киеве
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Зеленский назначил глав восьми РГА Киева, - распоряжение

Зеленский назначил глав РГА Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Днепровской, Подольской, Святошинской, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения №66/2025-pп, №67/2025-pп, №68/2025-pп, №69/2025-pп, №70/2025-pп, №71/2025-pп, №72/2025-pп и №73/2025-pп опубликованы в понедельник на сайте президента.

В частности, главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации назначена Дунаевская София.

Главой Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации - Александра Ковтунова.

Главой Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации - Максима Бахматова.

Главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации - Андрея Паладия.

Главой Подольской районной в городе Киеве государственной администрации - Владимира Наконечного.

Главой Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации - Георгия Зантараю.

Главой Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации - Сергея Мовенко.

Главой Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации - Александра Сазановича.

Также читайте: Зеленский уволил с должности глав четырех РГА Киева

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Киев (25649) назначение (2178) РГА (251)


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Топ комментарии
+5
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26.05.2025 20:09
+4
Готуються до виборів - Портнова компроматного прибрали, тепер будуть на мерскьхі влади тиснути. Ця **** влада не про кінець війни - це про перевибори пока ПАРТНЕРИ ЗЕ терплять вимушено він користується...
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26.05.2025 20:13
+3
Піднесли свіжих чорнил
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26.05.2025 20:08
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Піднесли свіжих чорнил
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26.05.2025 20:08 Ответить
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26.05.2025 20:09 Ответить
де хоч жменька з 3 тисяч обіцяних ракет?
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26.05.2025 20:13 Ответить
Готуються до виборів - Портнова компроматного прибрали, тепер будуть на мерскьхі влади тиснути. Ця **** влада не про кінець війни - це про перевибори пока ПАРТНЕРИ ЗЕ терплять вимушено він користується...
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26.05.2025 20:13 Ответить
Я все боюсь, що зеп@дло Кличка прибере..Києву тоді амба буде. Воно вкраде все. Й продпсть все, що можна..зеленому пацюку хто б руки відрубав..
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26.05.2025 20:22 Ответить
так вони ж до того просуваються - там Єрмак голова асоціації усіх місцевих рад та районних ... А тепер візьмуться за мерів , вже ж є план виборність мера на 2 роки!!!
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26.05.2025 21:04 Ответить
Клоун призначив клоуна ,яке відношення до Троєщини має максік бахматов ?
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26.05.2025 20:14 Ответить
Зеленський призначив голів восьми РДА Києва

У сиву давнину це називалося "на кормлєніє".
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26.05.2025 20:28 Ответить
Узурпатор влади України призначив "смотрящих" над районами Києва…
Всупереч Конституції України, яка "на паузі".
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26.05.2025 20:47 Ответить
Мені здається, що в слові «паузі», абсолютно зайвою стала літера «а» в першому слозі(
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26.05.2025 21:09 Ответить
А чому Зеленський займається районними адмін., Київа а не Кличко? Хто знає, роз'ясніть будь-ласко!
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26.05.2025 21:22 Ответить
В Києві 10 районів, тобто, в двох районах вже "свої" людішки під вибори. І що дивно, що політологи якось так одностайно прогнозують перемогу зеленому клоуну, і чомусь дають тому ж Порошенку 6-8%. Невже знову?
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26.05.2025 21:27 Ответить
 
 