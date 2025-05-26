Зеленский назначил глав восьми РГА Киева, - распоряжение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Днепровской, Подольской, Святошинской, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения №66/2025-pп, №67/2025-pп, №68/2025-pп, №69/2025-pп, №70/2025-pп, №71/2025-pп, №72/2025-pп и №73/2025-pп опубликованы в понедельник на сайте президента.

В частности, главой Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации назначена Дунаевская София.

Главой Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации - Александра Ковтунова.

Главой Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации - Максима Бахматова.

Главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации - Андрея Паладия.

Главой Подольской районной в городе Киеве государственной администрации - Владимира Наконечного.

Главой Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации - Георгия Зантараю.

Главой Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации - Сергея Мовенко.

Главой Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации - Александра Сазановича.

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