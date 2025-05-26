Зеленский уволил с должности глав четырех РГА Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о снятии с должности глав и временно исполняющих обязанности глав Голосеевской, Дарницкой, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Соответствующие распоряжения президента Украины №62/2025-pп "Об увольнении С.Садового с должности главы Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации", №63/2025-pп "Об увольнении А.Ковтунова от временного исполнения обязанностей главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации", №64/2025-pп "Об увольнении И.Чечетки с должности главы Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации" и №65/2025-pп "Об увольнении А.Поповцева от временного исполнения обязанностей главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документах.

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