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Новости Зеленский уволил глав РГА в Киеве
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Зеленский уволил с должности глав четырех РГА Киева

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о снятии с должности глав и временно исполняющих обязанности глав Голосеевской, Дарницкой, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Соответствующие распоряжения президента Украины №62/2025-pп "Об увольнении С.Садового с должности главы Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации", №63/2025-pп "Об увольнении А.Ковтунова от временного исполнения обязанностей главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации", №64/2025-pп "Об увольнении И.Чечетки с должности главы Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации" и №65/2025-pп "Об увольнении А.Поповцева от временного исполнения обязанностей главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документах.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Киев (25649)


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Топ комментарии
+7
звільняє вакансії під зельоних холуїв
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26.05.2025 19:31
+5
Узурпація влади продовжується. Всьо ідьот па плану.
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26.05.2025 19:43
+3
І рука не здригнулась
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26.05.2025 19:24
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І рука не здригнулась
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26.05.2025 19:24 Ответить
Страшен в гнєвє тряпошний волк...
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26.05.2025 19:27 Ответить
Боїться гад. Відчуває...
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26.05.2025 19:28 Ответить
Тепер поміняє їх місцями і знову призначить на посади🤭
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26.05.2025 19:28 Ответить
звільняє вакансії під зельоних холуїв
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26.05.2025 19:31 Ответить
и шо такое- мало заносили?
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26.05.2025 19:38 Ответить
Узурпація влади продовжується. Всьо ідьот па плану.
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26.05.2025 19:43 Ответить
Ось хто керує, а не Кличко
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26.05.2025 19:49 Ответить
Невже , друзі портнова .
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26.05.2025 20:11 Ответить
Конституція України у дупі Зеленського на паузі.
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26.05.2025 20:54 Ответить
 
 