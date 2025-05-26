Зеленський звільнив з посади голів чотирьох РДА Києва

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про зняття з посади посад голів та тимчасово виконуючих обов'язки голів Голосіївської, Дарницької, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Відповідні розпорядження президента України №62/2025-pп "Про звільнення С.Садового з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації", №63/2025-pп "Про увільнення О.Ковтунова від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації", №64/2025-pп "Про звільнення І.Чечотки з посади голови Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації" та №65/2025-pп "Про увільнення О.Поповцева від тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації", - йдеться в документах.

Читайте: За два роки столиця збільшила бюджет підтримки захисників у 2,5 рази, - Кличко