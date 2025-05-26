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Новини Зеленський звільнив голів РДА в Києві
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Зеленський звільнив з посади голів чотирьох РДА Києва

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про зняття з посади посад голів та тимчасово виконуючих обов'язки голів Голосіївської, Дарницької, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Відповідні розпорядження президента України №62/2025-pп "Про звільнення С.Садового з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації", №63/2025-pп "Про увільнення О.Ковтунова від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації", №64/2025-pп "Про звільнення І.Чечотки з посади голови Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації" та №65/2025-pп "Про увільнення О.Поповцева від тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації", - йдеться в документах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Київ (19618)


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Топ коментарі
+7
звільняє вакансії під зельоних холуїв
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26.05.2025 19:31
+5
Узурпація влади продовжується. Всьо ідьот па плану.
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26.05.2025 19:43
+3
І рука не здригнулась
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26.05.2025 19:24
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І рука не здригнулась
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26.05.2025 19:24 Відповісти
Страшен в гнєвє тряпошний волк...
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26.05.2025 19:27 Відповісти
Боїться гад. Відчуває...
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26.05.2025 19:28 Відповісти
Тепер поміняє їх місцями і знову призначить на посади🤭
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26.05.2025 19:28 Відповісти
звільняє вакансії під зельоних холуїв
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26.05.2025 19:31 Відповісти
и шо такое- мало заносили?
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26.05.2025 19:38 Відповісти
Узурпація влади продовжується. Всьо ідьот па плану.
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26.05.2025 19:43 Відповісти
Ось хто керує, а не Кличко
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26.05.2025 19:49 Відповісти
Невже , друзі портнова .
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26.05.2025 20:11 Відповісти
Конституція України у дупі Зеленського на паузі.
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26.05.2025 20:54 Відповісти
 
 