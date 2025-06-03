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Новости Назначения глав ГВА
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Зеленский назначил Ярослава Шанько начальником Херсонской ГВА.

Новый начальник Херсонской МГА Ярослав Шанько

Распоряжением президента Владимира Зеленского новым главой Херсонской ГВА назначен Ярослав Шанько.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение №76/2025-pп опубликовано на сайте президента 3 июня.

"Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорится в документе.

В свою очередь Шанько написал о назначении на своей телеграмм-странице.

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"С сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Херсонской городской военной администрации... Понимаю, что впереди - много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, доброчестность и открытость. Никаких громких слов, вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах в должности. Приоритет - защита людей и поддержка наших отважных военных. Надеюсь на поддержку жителей Херсонской громады", - написал он.

Напомним, 17 апреля с должности главы Херсонской городской военной администрации уволили Романа Мрочко. Он возглавлял ГВА со 2 марта 2023 года.

Автор: 

назначение (2179) Херсон (2888) Херсонская область (4881) Херсонский район (346)


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ставленик татарова робить кар'єру щоб мародерити антимайданному мусорку і далі.
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03.06.2025 18:36 Ответить
"... багато складних завдань.." - побільше накрасти в людей і відправити в жОпу))
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03.06.2025 18:41 Ответить
Хто він і що він ??? Чому не пишете ?
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03.06.2025 18:46 Ответить
Характеристика в коментах. Повна.
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03.06.2025 18:56 Ответить
Гідну людину зеОПа головою ОВА, МВА не призначить, це вже аксиома.
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03.06.2025 19:39 Ответить
готовий штурмовик чому в ЗСУ не взяли
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03.06.2025 18:58 Ответить
 
 