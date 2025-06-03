Зеленский назначил Ярослава Шанько начальником Херсонской ГВА.

Распоряжением президента Владимира Зеленского новым главой Херсонской ГВА назначен Ярослав Шанько.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение №76/2025-pп опубликовано на сайте президента 3 июня.

"Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорится в документе.

В свою очередь Шанько написал о назначении на своей телеграмм-странице.

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"С сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Херсонской городской военной администрации... Понимаю, что впереди - много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, доброчестность и открытость. Никаких громких слов, вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах в должности. Приоритет - защита людей и поддержка наших отважных военных. Надеюсь на поддержку жителей Херсонской громады", - написал он.

Напомним, 17 апреля с должности главы Херсонской городской военной администрации уволили Романа Мрочко. Он возглавлял ГВА со 2 марта 2023 года.