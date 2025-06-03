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Новости Мадяр командующий Сил беспилотных систем
8 300 57

Роберт Бровди (Мадяр) назначен командующим Силами беспилотных систем

Роберт Бровди Мадяр возглавит Силы беспилотных систем

Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.

Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим ДШВ, а Роберта Бровди - командующим Силами беспилотных систем. Это тоже сосредоточение больше на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", - заявил глава украинского государства.

Вадим Сухаревский, который до этого дня занимал должность командующего СБС, назначен заместителем командующего оперативного командования "Схід".

"Первоочередная задача для него - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения", - добавил Зеленский.

Также читайте: Зеленский назначил Ярослава Шанько начальником Херсонской ГВА.

Автор: 

назначение (2179) ВСУ (6683) Бровди Роберт Мадяр (17) Силы беспилотных систем (102)


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Топ комментарии
+23
Та хач президент.
Нормальний дядько, кацапів ненавидить, а вони його - що ще треба?
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03.06.2025 21:34 Ответить
+21
Ну, людоньки призначенці, з Богом! У добрий час!
Слава Україні!
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03.06.2025 21:31 Ответить
+19
Хробачий жах...
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03.06.2025 21:33 Ответить
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Пішла політика в хід. Цей майбутній нардеп давно забив собі тепле місце.
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03.06.2025 21:30 Ответить
Тебе не будуть питати чим він буде після війни займатися
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03.06.2025 21:32 Ответить
Та хач президент.
Нормальний дядько, кацапів ненавидить, а вони його - що ще треба?
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03.06.2025 21:34 Ответить
...Хоч...
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03.06.2025 21:35 Ответить
Та хоч хач, аби репожерів побільше вбивав.
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03.06.2025 21:45 Ответить
Дядько то норм а подача інфи гнила. сухаревського зняли за суперечки з сирським імабудь з подачі сирського. то що, мадяр лояльний до сирськог, чи пообіцяв мовчати???
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03.06.2025 22:58 Ответить
АнМур,
Бровді Роберт Йосипович - очолював обласну організацію "Фронту змін" у Закарпатській області.
Депутат Закарпатської обласної ради 6-го скликання.
ДОБРОВІЛЬНО та ДОСТРОКОВО склав повноваження у 2015 році.
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03.06.2025 21:47 Ответить
Тільки до кінця війни в Україні. Якщо хто не в курсі.
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03.06.2025 22:16 Ответить
Ну, людоньки призначенці, з Богом! У добрий час!
Слава Україні!
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03.06.2025 21:31 Ответить
Ну то вйо !
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03.06.2025 21:31 Ответить
Хробачий жах...
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03.06.2025 21:33 Ответить
Цей хлопець тепер на своєму місці.
Ні пуха...
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03.06.2025 21:32 Ответить
Підтримуємо!
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03.06.2025 21:32 Ответить
Один мінус - не буде тепер блокбастера 13 йо'бликів.
39 серій як перший сезон Гри Престолів...
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03.06.2025 21:42 Ответить
Почему не будет? Не он же монтировал, не он снимал. Ну если сам с озвучкой по причине занятости не справится - найдут человека. Хотя конечно вряд ли у него будет такая экспрессия.
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03.06.2025 21:49 Ответить
Подібних відео маса. Але лише озвучене Мадяром реально давало залізобетонну впевненість що все буде добре. Є такі люди...
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03.06.2025 21:56 Ответить
без Мадяра того колориту у блокбастера вже не буде.
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03.06.2025 22:31 Ответить
Не переживайте, кіна стане більше, але тіко кіна
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03.06.2025 23:08 Ответить
Це *******
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03.06.2025 21:32 Ответить
Вам хробакам
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03.06.2025 21:38 Ответить
Eto pravilno,on zasluzil na takuju dolznost
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03.06.2025 21:34 Ответить
Мадяр збільшить знищення руzкiх підарасів в десятки разів.
Наступний МІЛЬЙОН мертвих кацапів ЗСУ наб'ють за рік-півтора.
Хто критикує це призначення -- ворог України, підарський виродок.
До якого неминуче прилетить дрон "птахів Мадяра", масштабованих вже до роду ЗС.
Слава Україні!
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03.06.2025 21:36 Ответить
Нажаль, "система" пережує і виплюне будь-кого. Генерали З-ний і Д-тий тому приклад... 😢
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03.06.2025 21:40 Ответить
Драпатий залишається. Мінімум Покровським напрямком командувати буде до Лиману
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03.06.2025 21:48 Ответить
Ніт. Його запхали до Командування ООС, яке мало б командувати бойовими діями за стандартами НАТО. Але бойовими діями продовжує командувати особисто Головком Сирський та його Генштаб. Командування ООС перетворене на відстійник, який нічим по факту не командує.
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03.06.2025 22:38 Ответить
Або купить як не грошима то посадою.Влада змінює людей і не у кращу сторону.******* українська історія має безліч таких прикладів.На жаль.
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03.06.2025 23:12 Ответить
+++
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03.06.2025 21:46 Ответить
Круто
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03.06.2025 21:37 Ответить
Не звезди муйню хлопе
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03.06.2025 21:40 Ответить
коротшим пісюном грали чи як)))
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03.06.2025 21:49 Ответить
Що пригоріло від Броуді? Ще не те буде. Знімай портянки і підставляй...
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03.06.2025 21:50 Ответить
ти..ти cocksucker...і особисто тобі deeptroat and cumface
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03.06.2025 21:50 Ответить
Ну шо !?хробачня вам орган скабэевой между ног)))
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03.06.2025 21:39 Ответить
система созданная Зелей не можит уживаться с талантливыми самодостаточными людьми! Не будет не комбрига ни командующего
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03.06.2025 21:39 Ответить
А может рояль перенастроили..
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03.06.2025 21:42 Ответить
Скільки тролей набігло. А у Вас Білоусов і Герасим муму
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03.06.2025 21:51 Ответить
Я сьогодні щаслива!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.06.2025 21:41 Ответить
Чекаємо...! Буде новаий "Бада-бум"....
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03.06.2025 21:41 Ответить
"Мадяр"-справжній фахівець своєї справи тому рішення правильне...
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03.06.2025 21:45 Ответить
якийсь баг у зеленій владі...
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03.06.2025 21:48 Ответить
Призначили достойну і толкову людину.Це + для СОУ.Єдиний -,ніхто як Мадяр не вміє коментувать відео 13 йбликів.
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03.06.2025 21:48 Ответить
А ведь как самый худший вариант, это назначение просилось и кричало год назад! А в реале в 23 г. Уже тогда этот человек и его подопечные смогли выжимать сильные результаты. Мы чемпионы по запоздалым решениям и действиям---почти во всём! Только пожрать, брюхом всё мерять---тут чемпионы.
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03.06.2025 21:52 Ответить
За що не візьмись - в нас завжди так , але - краще пізно , а ніж ніколи ...
До речі - Сухаревський також був не поганим очильником ...
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03.06.2025 21:58 Ответить
Рік назад Броуді командував лише ротою БПЛА. Яку зумів масштабувати в бригаду. Якраз оце вміння розвивати має йому стати в нагоді.
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03.06.2025 22:04 Ответить
Дуже добре! Але, Володимире Олександровичу, чому так пізно?
Ми, як кажуть вже мирову готуємось підписувати!

Ваші радники дають вам спотворену, застарілу інформацію!
Треба їх добре перешерстити! (Хто запропонував Мадяра - нагородити та підвищити)!
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03.06.2025 21:53 Ответить
Якщо мова йде про військових, ЗАВЖДИ вказується звання перед прізвищем.
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03.06.2025 21:55 Ответить
Добре. Очікуємо головне питання від нового командувача - умєров, де дрони???
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03.06.2025 22:04 Ответить
Зайорзав зрадник
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03.06.2025 22:20 Ответить
Мадяр хороший воїн, але кожного разу він облизував владу. Згадайте про міни які не стріляли, обливання брудом комбатів , які невиконували дибільні накази паркетних генералів і т. д. Такі люди ЗЕ потрібні, якраз там крутятся найбільші гроші. Тепер Міндечі і Ко можуть грабити безмежно, Мадяр прикриє...
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03.06.2025 22:21 Ответить
Дроно - Гетьман!

Генералісимус Пташок!
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03.06.2025 22:27 Ответить
От чудесарія Міністр оборони, який не те що не повоював а навіть не відслужив строкової служби, призначає командувачів фронтами. Це точно не Ізраїль з його фронтовиками в уряді. А по факту оті реальні фронтовики Мадяр, Сухаревський та ін. повинні давно очолити уряд щоб зачистити там всю клептократію.
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03.06.2025 22:29 Ответить
З Богом! Успіхів!
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03.06.2025 23:01 Ответить
Мадяр - красава. Хто пиндить проти - підараси. Подивіться його відоси з Бахмута. Забули вже?
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03.06.2025 23:10 Ответить
Немає Єрмака у Київі - і правильні рішення пішли!Це мені одному так здалося?
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03.06.2025 23:13 Ответить
 
 