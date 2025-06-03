Роберт Бровди (Мадяр) назначен командующим Силами беспилотных систем

Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.

Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим ДШВ, а Роберта Бровди - командующим Силами беспилотных систем. Это тоже сосредоточение больше на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", - заявил глава украинского государства.

Вадим Сухаревский, который до этого дня занимал должность командующего СБС, назначен заместителем командующего оперативного командования "Схід".

"Первоочередная задача для него - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения", - добавил Зеленский.

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