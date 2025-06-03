Роберт Бровди (Мадяр) назначен командующим Силами беспилотных систем
Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.
Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим ДШВ, а Роберта Бровди - командующим Силами беспилотных систем. Это тоже сосредоточение больше на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", - заявил глава украинского государства.
Вадим Сухаревский, который до этого дня занимал должность командующего СБС, назначен заместителем командующего оперативного командования "Схід".
"Первоочередная задача для него - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения", - добавил Зеленский.
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Нормальний дядько, кацапів ненавидить, а вони його - що ще треба?
Бровді Роберт Йосипович - очолював обласну організацію "Фронту змін" у Закарпатській області.
Депутат Закарпатської обласної ради 6-го скликання.
ДОБРОВІЛЬНО та ДОСТРОКОВО склав повноваження у 2015 році.
Слава Україні!
Ні пуха...
39 серій як перший сезон Гри Престолів...
Наступний МІЛЬЙОН мертвих кацапів ЗСУ наб'ють за рік-півтора.
Хто критикує це призначення -- ворог України, підарський виродок.
До якого неминуче прилетить дрон "птахів Мадяра", масштабованих вже до роду ЗС.
Слава Україні!
До речі - Сухаревський також був не поганим очильником ...
Ми, як кажуть вже мирову готуємось підписувати!
Ваші радники дають вам спотворену, застарілу інформацію!
Треба їх добре перешерстити! (Хто запропонував Мадяра - нагородити та підвищити)!
Генералісимус Пташок!