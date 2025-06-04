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Новости Мадяр командующий Сил беспилотных систем
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СБС - "червячий кошмар", - новый командующий Роберт Бровди анонсировал изменения в Силах беспилотных систем

мадяр

Новый командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) анонсировал изменения в структуре работы СБС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.

"СБС - червячий ужас. Запоздалое, но стремительное становление рода войск. Следует что-то озвучить, а времени не хватает. Уже по дороге на Донбасс, не туркайте за орфографию", - написал Бровди.

Он привел список первоочередных шагов на 100 суток, среди которых немедленная имплементация существующего коллективного опыта.

Читайте: Умеров сообщил о кадровых изменениях в командовании Объединенных Сил, ДШВ и Сил беспилотных систем

В течение следующих 100 дней реализуются следующие конкретные шаги в Линии дронов Сил Беспилотных Систем ВСУ:

  • Прозрачные результаты без "бла-бла": 6-7 подразделений СБС Линии Дронов войдут в ТОП-10 по существующему рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины.
  • Единая система: все подразделения СБС Линии Дронов, выполняющие боевые задачи на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов (июнь-июль 2025).
  • 12 слоев влияния СБС на полосе в тактической и оперативной глубине: немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов ВСЕХ 12-ти слоев влияния на вверенную полосу (по примеру применения 414 ОБр, в т.ч. РЭБ, РЭБ, РЛС, истребители вражеских бпла, дистанционное минирование, эшелонированное применение антишахедовых средств, группы противопилотных мероприятий и т.д.), немедленный запуск переподготовки в/с, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления (июнь-сентябрь 2025).
  • Конфеты равны результаты. Наращивание собственного действующего производства боеприпасов для компетентного и своевременного обеспечения, а не по окончательному принципу "воюем тем, что имеем на остатке". Боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот.
  • Единый склад критических компонентов. Создание единого склада снабжения и своевременного обеспечения подразделений СБС Линии дронов пакетом 50-ти критических средств и компонентов (таких, как StarLink, дополнительные акумы к дронам, мобильные РЭБы, компоненты кастомизации FPV и бомберов, периферия, павербанки, пикапы и т.д.);
  • НРК-логистика (наземные роботизированные комплексы - как основное средство логистики БЧ, дронов и периферии к пилотам на позициях и т.д.);
  • ПОПОЛНЕНИЕ ОС. Единая для СБС рекрутинговая кампания и БзВП базовая + профессиональная одновременно (аналог уже введенной системы подготовки в Линии Дронов), собственная сеть школ FPV, бомбардировщиков, крыла, РЭБ, РЭР, РЛС, истребителей, НРК и тому подобное.

"ПИЛОТЫ ЛЕТАЮТ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - РАБОТАЮТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА. Ревизия и оптимизация БЧС сил СБС, переквалификация и оперативное обучение не опытных или не боеспособных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, ревизия мертвых душ, гастролеров, уклонистов в военной форме, уставших и хитрованов", - отметил командующий СБС.

Смотрите: Операторы дронов из 414-й бригады "Птицы Мадьяра" в марте поразили более 5000 целей и ликвидировали не менее 1700 оккупантов. ВИДЕО

Он также анонсировал отдельные принципы, на которых будет формироваться работа СБС:

  • Нулевая толерантность к коррупции или заработку;
  • Нетерпимость и жесткий контроль в подразделениях к употреблению алкоголя и наркотических веществ;
  • Неукоснительное выполнение жестких протоколов безопасности;
  • ВС вне политики;
  • Постоянные обучения и тренировки;
  • Каждый боец (повар, водитель, санитар и техник) имеет ежесуточный репорт по результатам отработок (самый стимулирующий мотивационный инструмент ощущение прямой причастности к борьбе).
  • РАССЧИТЫВАЙ-ПЛАНИРУЙ-ПРИНИМАЙ-ВОЮЙ унифицированный анализ возможностей и факта применения, результатов в разрезе моделей дронов/боеприпасов для осуществления точного планирования и реализации обеспечения.

Также читайте: Пять известных военных подразделений предлагают присоединиться к совместному проекту "Сила дронов" военных и гражданских. ВИДЕО

"Отдельный раздел - применение БПЛА на стратегическую глубину. Тема чувствительная, поэтому не буду расписывать. Касается тех, кого это касается - приоритеты определены и уже озвучены. R&D (Центр инноваций и внедрений разработок). Трансформация действующего центра с уровня бригады на уровень обеспечения рода войск и более (15 моделей уже реализованных проектов, приблуд и средств). Командующему СБС господину Сухаревскому "Барсуку", нашему бывшему комбригу 59 омпбр, спасибо за заложенный фундамент и корректную передачу дел. Приказ получен, приказ выполняется. Ни одно начатое Вами рациональное начинание не будет разрушено. Команде управления сегодня представлена детальная повестка дня, уверен о совместном и плодотворном сотрудничестве. Поехал в родные поля, встречаться с каждым Командиром войск СБС. Да, дронами обеспечит государство. Как делает это сейчас со всеми специализированными подразделениями. Черноротых говножуев и рыжую ипсо-ковбицу, вновь появившуюся на горизонте с собственной "экспердизой", прошу не увлажняться - ваши фейсбучные высеры не имеют никакого влияния на наращивание нами уничтожения врага в промышленных объемах", - резюмировал Мадьяр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птицы Мадьяра" уничтожили с десяток единиц бронетехники оккупантов и ликвидировали живую силу врага. ВИДЕО

Напомним Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (19) Силы беспилотных систем (104)


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Топ комментарии
+10
Полковник Червінський теж був на своєму місці, і генерал Марченко, і генерал Павловський, і генерал Кривонос і ряд других патріотів ...
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04.06.2025 21:39 Ответить
+9
Виглядає классно. Удачі і наснаги.
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04.06.2025 21:31 Ответить
+6
Написано красиво. Але 1- звідко кошти і матеріали? З будівництва? Сумніваюсь. 2.Єрмак/Сирський дозволять рулити самостійно і допустять до Зєлєнского? Сумніваюсь. Але все ж надіюся, що у пана Роберта вийде. Дуже надіюсь. З Богом!
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04.06.2025 21:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кто то должен "чистить авгиевы конюшни".
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04.06.2025 21:29 Ответить
Хробачий жах переходить на новий рівень!
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04.06.2025 21:31 Ответить
Виглядає классно. Удачі і наснаги.
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04.06.2025 21:31 Ответить
Це майбутній президент Угорщини!
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04.06.2025 21:32 Ответить
А ти запитай його, чи він згоден проміняти Україну на Х...зна що??????
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04.06.2025 21:37 Ответить
Закарпатський командир "Мадяр" планує емігрувати після війни

Командир 414-ї бригади БПЛА, відомий під псевдонімом Мадяр (Роберт Бровді), заявив, що після завершення війни планує виїхати з України. Причиною такого рішення є відсутність віри в позитивні зміни в країні. Мадяр вважає, що в умовах, які існують на даний момент, Україна не зможе подолати політичне протистояння та об'єднатися навколо ідеї побудови сильної демократичної держави.

У своїй заяві він підкреслив, що не бачить себе в політиці, яка, на його думку, є чуждою для нього. Більше того, Мадяр хоче захистити своїх побратимів від політичних інтриг, щоб вони не були залучені до подій під стінами Верховної Ради чи місцевих рад.

Після війни командир планує виїхати за кордон, де хоче відкрити власний бізнес. Він також розглядає можливість залучення до цього бізнесу своїх бойових товаришів, щоб допомогти їм подолати посттравматичний синдром та психологічні наслідки війни.
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04.06.2025 21:38 Ответить
Ну це свідчить ,що Мадяр твереза людина який сприймає реальність такою як є ,а не барбершопний медіавоїн космонавт який літає в космосі перемох і штовхає патріотичні речі з думкою про вибори.
До речі саме тому Мадяра і поставили на цю посаду - бо він не піде на вибори. Інакше його б і на гарматний постріл зелені на цю посаду не підпустили б...
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04.06.2025 21:48 Ответить
Джерело інформації можна?
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04.06.2025 22:00 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=652062747779516
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04.06.2025 22:05 Ответить
на ютубі шукайте його розлоге інтерв'ю, там всього десь година.
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04.06.2025 22:10 Ответить
майте на увазі що в цілому це висмикнуто з контексту
свої заяви Мадяр робив в контексті небажання участі в політиці після війни
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04.06.2025 22:26 Ответить
молодець , успіхів у всіх ціх нелегких справах...
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04.06.2025 21:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Bmen435OHhE

Ватний стогін - Мадярофобія у рашистів
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04.06.2025 22:03 Ответить
Написано красиво. Але 1- звідко кошти і матеріали? З будівництва? Сумніваюсь. 2.Єрмак/Сирський дозволять рулити самостійно і допустять до Зєлєнского? Сумніваюсь. Але все ж надіюся, що у пана Роберта вийде. Дуже надіюсь. З Богом!
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04.06.2025 21:34 Ответить
Не бщ**ди
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04.06.2025 21:53 Ответить
Військовий на своєму місці
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04.06.2025 21:35 Ответить
Полковник Червінський теж був на своєму місці, і генерал Марченко, і генерал Павловський, і генерал Кривонос і ряд других патріотів ...
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04.06.2025 21:39 Ответить
Ну з Богом " Мадяр "!!! Що б тобі все вдалося!!! І добре ти висказався про цю суку беззззубу!!!
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04.06.2025 21:35 Ответить
Єдиний склад критичних компонентів.

Надеюсь это не какое-то одно, большое помещение будет... А то координаты быстро узнают.
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04.06.2025 21:37 Ответить
Звичайно що ні.Зараз єдиний склад у компі,а не фізично в одному місці.Навіть МТЗ батальйону розсереджене по купі ничок.
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04.06.2025 22:05 Ответить
Порадував перший пункт . Може хоч Мадяр введе принцип - БЕЗ БРЕХНІ. ПРОЗОРІ РЕЗУЛЬТАТИ БЕЗ БЛА-БЛА
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04.06.2025 21:39 Ответить
Ну ОК. Подививмся. Мадяр своїми відосіками конечно добряче навчив бурятів, ну такє. У нас з Зельмана все сплошной пиар, цирк та клоунада, інакше не можна і донатів не буде.
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04.06.2025 21:39 Ответить
Отже, впроваджуються щоденні рапорти для кухарів, техніків, водіїв? Про проведену роботу. В паперовову вигляді чи електронному?
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04.06.2025 21:39 Ответить
коментуєте до того, як уважно прочитали або зрозуміли прочитане
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04.06.2025 22:00 Ответить
Да как он мог покуситься на святое для дерьмака, зеленского и совковой команды сырского? На коррупцию ногу поднял!!!!
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04.06.2025 21:41 Ответить
Это всего лишь красивые слова... Вряд ли бы его кандидатуру вообще рассматривали, если бы посчитали нелояльным.
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04.06.2025 21:50 Ответить
Портновські на посадах, з групою осіб з урядового кварталу, так загедзяють мозги Українцю, щоб він і не займався службовою справою!
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04.06.2025 21:48 Ответить
Попутного вітру… й щоб сонце очі не сліпило…
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04.06.2025 21:48 Ответить
І щоб "зелень" сонце не затуляло ..
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04.06.2025 21:50 Ответить
Побільше б таких командувачів як Мадяр та поменьше генералів совків.
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04.06.2025 21:52 Ответить
Це якась дурня. Чим більше бюрократії, тим менше часу для нормального виконання службових обов'язків і відпочинку.

"Кожен боєць (кухар, водій, санітар та технік) має щодобовий репорт по результатам відпрацювань (найбільший стимулюючий мотиваційний інструмент відчуття прямої дотичності до боротьби)."

Джерело: https://censor.net/ua/n3556189
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04.06.2025 21:56 Ответить
прочитав - не зрозумів - прокмоентував.

у багатьох так один крок до чорноротого лайножуя
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04.06.2025 22:02 Ответить
Що означає щоденний рапорт для кухаря, санітара, техніка, бійця?
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04.06.2025 22:07 Ответить
в 414 вони вже давно мають жоденні внутрішні щоденні репорти з результатами від пілотів.
для побудови командної атомсфери
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04.06.2025 22:09 Ответить
Кухарям це для чого?
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04.06.2025 22:11 Ответить
де тут смайл фейспалму
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04.06.2025 22:12 Ответить
Не вистачає словарного запасу для формулювання своїх думок?
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04.06.2025 22:14 Ответить
тепер хочете обговорити корпоративні правила в 414 обрбпс і їх доцільність?

я звернув вашу увагу не те, що ви коментуєте, не зрозумівши змісту написаного.
так і відбувається 70% зради -аби щось навалити, а про що там я читав хз, або ж поясніть мені раз такі розумні
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04.06.2025 22:17 Ответить
не від них, а для них
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04.06.2025 22:11 Ответить
Доречі, Вадим Сухаревський, професійний, досвідчений військовий, якого Зе і Си замінили на Мадяра, має свій погляд на розвиток Сил безпілотних систем.
Цікаво чим підхід Сухаревського не влаштував Зермаків.

"Сухаревський пояснив, чого його вирішили звільнити з посади командувача СБС
"На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду.""
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04.06.2025 22:06 Ответить
Выплатить за пидписання контракту, 24 тысячи))), пане хробак)))
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04.06.2025 21:56 Ответить
М адяра б ніколи б не призначили б на цю посаду ,якби в нього не було б твердої позиції не брати участь у виборах. Зелені клептократи страшно бояться вмілих та шанованих командирів - які користуються повагою військових та народу .
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04.06.2025 22:01 Ответить
Довго не протягне. Ефективно і без реверансів робить свою справу
Наверху таких не *******
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04.06.2025 22:03 Ответить
 
 