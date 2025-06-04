СБС - "червячий кошмар", - новый командующий Роберт Бровди анонсировал изменения в Силах беспилотных систем
Новый командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) анонсировал изменения в структуре работы СБС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.
"СБС - червячий ужас. Запоздалое, но стремительное становление рода войск. Следует что-то озвучить, а времени не хватает. Уже по дороге на Донбасс, не туркайте за орфографию", - написал Бровди.
Он привел список первоочередных шагов на 100 суток, среди которых немедленная имплементация существующего коллективного опыта.
В течение следующих 100 дней реализуются следующие конкретные шаги в Линии дронов Сил Беспилотных Систем ВСУ:
- Прозрачные результаты без "бла-бла": 6-7 подразделений СБС Линии Дронов войдут в ТОП-10 по существующему рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины.
- Единая система: все подразделения СБС Линии Дронов, выполняющие боевые задачи на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов (июнь-июль 2025).
- 12 слоев влияния СБС на полосе в тактической и оперативной глубине: немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов ВСЕХ 12-ти слоев влияния на вверенную полосу (по примеру применения 414 ОБр, в т.ч. РЭБ, РЭБ, РЛС, истребители вражеских бпла, дистанционное минирование, эшелонированное применение антишахедовых средств, группы противопилотных мероприятий и т.д.), немедленный запуск переподготовки в/с, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления (июнь-сентябрь 2025).
- Конфеты равны результаты. Наращивание собственного действующего производства боеприпасов для компетентного и своевременного обеспечения, а не по окончательному принципу "воюем тем, что имеем на остатке". Боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот.
- Единый склад критических компонентов. Создание единого склада снабжения и своевременного обеспечения подразделений СБС Линии дронов пакетом 50-ти критических средств и компонентов (таких, как StarLink, дополнительные акумы к дронам, мобильные РЭБы, компоненты кастомизации FPV и бомберов, периферия, павербанки, пикапы и т.д.);
- НРК-логистика (наземные роботизированные комплексы - как основное средство логистики БЧ, дронов и периферии к пилотам на позициях и т.д.);
- ПОПОЛНЕНИЕ ОС. Единая для СБС рекрутинговая кампания и БзВП базовая + профессиональная одновременно (аналог уже введенной системы подготовки в Линии Дронов), собственная сеть школ FPV, бомбардировщиков, крыла, РЭБ, РЭР, РЛС, истребителей, НРК и тому подобное.
"ПИЛОТЫ ЛЕТАЮТ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - РАБОТАЮТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА. Ревизия и оптимизация БЧС сил СБС, переквалификация и оперативное обучение не опытных или не боеспособных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, ревизия мертвых душ, гастролеров, уклонистов в военной форме, уставших и хитрованов", - отметил командующий СБС.
Он также анонсировал отдельные принципы, на которых будет формироваться работа СБС:
- Нулевая толерантность к коррупции или заработку;
- Нетерпимость и жесткий контроль в подразделениях к употреблению алкоголя и наркотических веществ;
- Неукоснительное выполнение жестких протоколов безопасности;
- ВС вне политики;
- Постоянные обучения и тренировки;
- Каждый боец (повар, водитель, санитар и техник) имеет ежесуточный репорт по результатам отработок (самый стимулирующий мотивационный инструмент ощущение прямой причастности к борьбе).
- РАССЧИТЫВАЙ-ПЛАНИРУЙ-ПРИНИМАЙ-ВОЮЙ унифицированный анализ возможностей и факта применения, результатов в разрезе моделей дронов/боеприпасов для осуществления точного планирования и реализации обеспечения.
"Отдельный раздел - применение БПЛА на стратегическую глубину. Тема чувствительная, поэтому не буду расписывать. Касается тех, кого это касается - приоритеты определены и уже озвучены. R&D (Центр инноваций и внедрений разработок). Трансформация действующего центра с уровня бригады на уровень обеспечения рода войск и более (15 моделей уже реализованных проектов, приблуд и средств). Командующему СБС господину Сухаревскому "Барсуку", нашему бывшему комбригу 59 омпбр, спасибо за заложенный фундамент и корректную передачу дел. Приказ получен, приказ выполняется. Ни одно начатое Вами рациональное начинание не будет разрушено. Команде управления сегодня представлена детальная повестка дня, уверен о совместном и плодотворном сотрудничестве. Поехал в родные поля, встречаться с каждым Командиром войск СБС. Да, дронами обеспечит государство. Как делает это сейчас со всеми специализированными подразделениями. Черноротых говножуев и рыжую ипсо-ковбицу, вновь появившуюся на горизонте с собственной "экспердизой", прошу не увлажняться - ваши фейсбучные высеры не имеют никакого влияния на наращивание нами уничтожения врага в промышленных объемах", - резюмировал Мадьяр.
Напомним Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.
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Командир 414-ї бригади БПЛА, відомий під псевдонімом Мадяр (Роберт Бровді), заявив, що після завершення війни планує виїхати з України. Причиною такого рішення є відсутність віри в позитивні зміни в країні. Мадяр вважає, що в умовах, які існують на даний момент, Україна не зможе подолати політичне протистояння та об'єднатися навколо ідеї побудови сильної демократичної держави.
У своїй заяві він підкреслив, що не бачить себе в політиці, яка, на його думку, є чуждою для нього. Більше того, Мадяр хоче захистити своїх побратимів від політичних інтриг, щоб вони не були залучені до подій під стінами Верховної Ради чи місцевих рад.
Після війни командир планує виїхати за кордон, де хоче відкрити власний бізнес. Він також розглядає можливість залучення до цього бізнесу своїх бойових товаришів, щоб допомогти їм подолати посттравматичний синдром та психологічні наслідки війни.
До речі саме тому Мадяра і поставили на цю посаду - бо він не піде на вибори. Інакше його б і на гарматний постріл зелені на цю посаду не підпустили б...
свої заяви Мадяр робив в контексті небажання участі в політиці після війни
Ватний стогін - Мадярофобія у рашистів
Надеюсь это не какое-то одно, большое помещение будет... А то координаты быстро узнают.
"Кожен боєць (кухар, водій, санітар та технік) має щодобовий репорт по результатам відпрацювань (найбільший стимулюючий мотиваційний інструмент відчуття прямої дотичності до боротьби)."
Джерело: https://censor.net/ua/n3556189
у багатьох так один крок до чорноротого лайножуя
для побудови командної атомсфери
я звернув вашу увагу не те, що ви коментуєте, не зрозумівши змісту написаного.
так і відбувається 70% зради -аби щось навалити, а про що там я читав хз, або ж поясніть мені раз такі розумні
Цікаво чим підхід Сухаревського не влаштував Зермаків.
"Сухаревський пояснив, чого його вирішили звільнити з посади командувача СБС
"На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду.""
Наверху таких не *******