СБС - "червячий кошмар", - новый командующий Роберт Бровди анонсировал изменения в Силах беспилотных систем

Новый командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) анонсировал изменения в структуре работы СБС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук.

"СБС - червячий ужас. Запоздалое, но стремительное становление рода войск. Следует что-то озвучить, а времени не хватает. Уже по дороге на Донбасс, не туркайте за орфографию", - написал Бровди.

Он привел список первоочередных шагов на 100 суток, среди которых немедленная имплементация существующего коллективного опыта.

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В течение следующих 100 дней реализуются следующие конкретные шаги в Линии дронов Сил Беспилотных Систем ВСУ:

Прозрачные результаты без "бла-бла" : 6-7 подразделений СБС Линии Дронов войдут в ТОП-10 по существующему рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины.

: 6-7 подразделений СБС Линии Дронов войдут в ТОП-10 по существующему рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины. Единая система : все подразделения СБС Линии Дронов, выполняющие боевые задачи на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов (июнь-июль 2025).

: все подразделения СБС Линии Дронов, выполняющие боевые задачи на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов (июнь-июль 2025). 12 слоев влияния СБС на полосе в тактической и оперативной глубине: немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов ВСЕХ 12-ти слоев влияния на вверенную полосу (по примеру применения 414 ОБр, в т.ч. РЭБ, РЭБ, РЛС, истребители вражеских бпла, дистанционное минирование, эшелонированное применение антишахедовых средств, группы противопилотных мероприятий и т.д.), немедленный запуск переподготовки в/с, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления (июнь-сентябрь 2025).

на полосе в тактической и оперативной глубине: немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов ВСЕХ 12-ти слоев влияния на вверенную полосу (по примеру применения 414 ОБр, в т.ч. РЭБ, РЭБ, РЛС, истребители вражеских бпла, дистанционное минирование, эшелонированное применение антишахедовых средств, группы противопилотных мероприятий и т.д.), немедленный запуск переподготовки в/с, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления (июнь-сентябрь 2025). Конфеты равны результаты. Наращивание собственного действующего производства боеприпасов для компетентного и своевременного обеспечения, а не по окончательному принципу "воюем тем, что имеем на остатке". Боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот.

Наращивание собственного действующего производства боеприпасов для компетентного и своевременного обеспечения, а не по окончательному принципу "воюем тем, что имеем на остатке". Боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот. Единый склад критических компонентов. Создание единого склада снабжения и своевременного обеспечения подразделений СБС Линии дронов пакетом 50-ти критических средств и компонентов (таких, как StarLink, дополнительные акумы к дронам, мобильные РЭБы, компоненты кастомизации FPV и бомберов, периферия, павербанки, пикапы и т.д.);

Создание единого склада снабжения и своевременного обеспечения подразделений СБС Линии дронов пакетом 50-ти критических средств и компонентов (таких, как StarLink, дополнительные акумы к дронам, мобильные РЭБы, компоненты кастомизации FPV и бомберов, периферия, павербанки, пикапы и т.д.); НРК-логистика (наземные роботизированные комплексы - как основное средство логистики БЧ, дронов и периферии к пилотам на позициях и т.д.);

ПОПОЛНЕНИЕ ОС. Единая для СБС рекрутинговая кампания и БзВП базовая + профессиональная одновременно (аналог уже введенной системы подготовки в Линии Дронов), собственная сеть школ FPV, бомбардировщиков, крыла, РЭБ, РЭР, РЛС, истребителей, НРК и тому подобное.

"ПИЛОТЫ ЛЕТАЮТ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - РАБОТАЮТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА. Ревизия и оптимизация БЧС сил СБС, переквалификация и оперативное обучение не опытных или не боеспособных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, ревизия мертвых душ, гастролеров, уклонистов в военной форме, уставших и хитрованов", - отметил командующий СБС.

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Он также анонсировал отдельные принципы, на которых будет формироваться работа СБС:

Нулевая толерантность к коррупции или заработку;

Нетерпимость и жесткий контроль в подразделениях к употреблению алкоголя и наркотических веществ;

Неукоснительное выполнение жестких протоколов безопасности;

ВС вне политики;

Постоянные обучения и тренировки;

Каждый боец (повар, водитель, санитар и техник) имеет ежесуточный репорт по результатам отработок (самый стимулирующий мотивационный инструмент ощущение прямой причастности к борьбе).

РАССЧИТЫВАЙ-ПЛАНИРУЙ-ПРИНИМАЙ-ВОЮЙ унифицированный анализ возможностей и факта применения, результатов в разрезе моделей дронов/боеприпасов для осуществления точного планирования и реализации обеспечения.

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"Отдельный раздел - применение БПЛА на стратегическую глубину. Тема чувствительная, поэтому не буду расписывать. Касается тех, кого это касается - приоритеты определены и уже озвучены. R&D (Центр инноваций и внедрений разработок). Трансформация действующего центра с уровня бригады на уровень обеспечения рода войск и более (15 моделей уже реализованных проектов, приблуд и средств). Командующему СБС господину Сухаревскому "Барсуку", нашему бывшему комбригу 59 омпбр, спасибо за заложенный фундамент и корректную передачу дел. Приказ получен, приказ выполняется. Ни одно начатое Вами рациональное начинание не будет разрушено. Команде управления сегодня представлена детальная повестка дня, уверен о совместном и плодотворном сотрудничестве. Поехал в родные поля, встречаться с каждым Командиром войск СБС. Да, дронами обеспечит государство. Как делает это сейчас со всеми специализированными подразделениями. Черноротых говножуев и рыжую ипсо-ковбицу, вновь появившуюся на горизонте с собственной "экспердизой", прошу не увлажняться - ваши фейсбучные высеры не имеют никакого влияния на наращивание нами уничтожения врага в промышленных объемах", - резюмировал Мадьяр.

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Напомним Президент Украины назначил Роберта Бровди (Мадяра) новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ вместо Вадима Сухаревского.