Ликвидация пилотов вражеских дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем, — Бровди

Поиск и ликвидация вражеских пилотов дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом заявил командующий СБС майор Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.

"Поиск и ликвидация вражеских пилотов - наша самая приоритетная задача. Решением Кабмина теперь за каждого раненого российского пилота будет начисляться 15 баллов, как за 3,5 танка, а каждого убитого - 25 баллов, как за 6 танков", - рассказал Бровди.

За каждого уничтоженного российского дронаря наши пилоты смогут получить либо 5 FPV-дронов с тепловизионной камерой, либо 19 обычных FPV-дронов.

"Ряды врага ежемесячно пополняются примерно на 35 тысяч, в то же время верифицировать удается ликвидацию где-то 18-22 тысяч. Этот избыток создает проблему, если его не зачищать. Наша цель - выйти на уровень поражения 35 тысяч российских солдат ежемесячно", - заявил командующий СБС.

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