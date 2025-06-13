РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5633 посетителя онлайн
Новости Дроны против оккупантов
2 348 17

Ликвидация пилотов вражеских дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем, — Бровди

командующий СБС майор Роберт Бровди Мадяр

Поиск и ликвидация вражеских пилотов дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом заявил командующий СБС майор Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.

"Поиск и ликвидация вражеских пилотов - наша самая приоритетная задача. Решением Кабмина теперь за каждого раненого российского пилота будет начисляться 15 баллов, как за 3,5 танка, а каждого убитого - 25 баллов, как за 6 танков", - рассказал Бровди.

За каждого уничтоженного российского дронаря наши пилоты смогут получить либо 5 FPV-дронов с тепловизионной камерой, либо 19 обычных FPV-дронов.

"Ряды врага ежемесячно пополняются примерно на 35 тысяч, в то же время верифицировать удается ликвидацию где-то 18-22 тысяч. Этот избыток создает проблему, если его не зачищать. Наша цель - выйти на уровень поражения 35 тысяч российских солдат ежемесячно", - заявил командующий СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС - "червячий ужас", - новый командующий Роберт Бровди анонсировал изменения в Силах беспилотных систем

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (21) Силы беспилотных систем (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Можна оголосити нагороду за голову пілота дронів , щоб ці паскуди боялися в рашку навіть у відпустку їздити щоб не стати трофеєм якогось мігранта .
показать весь комментарий
13.06.2025 22:42 Ответить
+4
З Богом, до справи Українці!!
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!!
показать весь комментарий
13.06.2025 23:11 Ответить
+3
Чесно кажучи не зрозумів сенсу оцього відео. У мадяра нема як донести накази до підлеглих?
показать весь комментарий
13.06.2025 23:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну тут должна и разведка отрабатывать на всех уровнях.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:34 Ответить
це "парадокс бровді"!! рассел в ах у й є! ))
показать весь комментарий
13.06.2025 22:34 Ответить
Можна оголосити нагороду за голову пілота дронів , щоб ці паскуди боялися в рашку навіть у відпустку їздити щоб не стати трофеєм якогось мігранта .
показать весь комментарий
13.06.2025 22:42 Ответить
А краще перейняти досвід Ізраїлю- призначити їм великий хворум -всеобуч , як прєвзайті клятого МАДЯРА
показать весь комментарий
13.06.2025 22:44 Ответить
слова правильні.
але запізнілі.
на два роки.
але хай хоч так.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:47 Ответить
пейджеры раздать
показать весь комментарий
13.06.2025 22:47 Ответить
У своєму сорому я навіть не знав про ці бали. Тепер зрозуміло чому з одного боку багато відео, а з іншого квадратних кілометрів.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:49 Ответить
Бали це бонуси. На стандартне забезпечення не впливають.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:19 Ответить
Під час 2 світової війни був такий льотчик Хартманн. Поки його колеги виконували накази щодо забезпечення наступу або чогось подібного, він набивав фраги. У підсумку він чемпіон, але його армія розгромлена, а країна окупована.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:32 Ответить
З Богом, до справи Українці!!
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!!
показать весь комментарий
13.06.2025 23:11 Ответить
Хіба не головна мета перемогти?(
показать весь комментарий
13.06.2025 23:12 Ответить
Чесно кажучи не зрозумів сенсу оцього відео. У мадяра нема як донести накази до підлеглих?
показать весь комментарий
13.06.2025 23:21 Ответить
Какой дегенерат это придумал? На складах будет лежать энное количество жизненно необходимых на фронте дронов, и ждать отчётов фиг знает какое количество времени, кому и сколько по баллам досталось? Введите эту ерунду у танкистов - уничтожил танк- держи десяток снарядов и бочку соляры. А денежным вознаграждением никак? В совке, во время 2 МВ, денежная премия полагалась за уничтоженную технику. Получается как в игрухе - у кого лучше екип и ствол, тому и больше лута.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:29 Ответить
Може дронів мало. Але згоден що такий підхід викликає питання.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:53 Ответить
Питання до Мадяра, а ти як будеш індефікуфати дронар це, чи звичайний москаль???
показать весь комментарий
14.06.2025 00:16 Ответить
Є антени, є розвідка. Досвічені дронарі самі в курсі як що робиться.
показать весь комментарий
14.06.2025 01:28 Ответить
Мабуть буде повторювати тези з відосіків Найотлічнішого....
Плата за посаду...
Але то нічого, аби діло робилося!!!
показать весь комментарий
14.06.2025 01:27 Ответить
 
 