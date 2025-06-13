Ликвидация пилотов вражеских дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем, — Бровди
Поиск и ликвидация вражеских пилотов дронов станет одним из приоритетов Сил беспилотных систем ВСУ.
Об этом заявил командующий СБС майор Роберт Бровди (Мадьяр), информирует Цензор.НЕТ.
"Поиск и ликвидация вражеских пилотов - наша самая приоритетная задача. Решением Кабмина теперь за каждого раненого российского пилота будет начисляться 15 баллов, как за 3,5 танка, а каждого убитого - 25 баллов, как за 6 танков", - рассказал Бровди.
За каждого уничтоженного российского дронаря наши пилоты смогут получить либо 5 FPV-дронов с тепловизионной камерой, либо 19 обычных FPV-дронов.
"Ряды врага ежемесячно пополняются примерно на 35 тысяч, в то же время верифицировать удается ликвидацию где-то 18-22 тысяч. Этот избыток создает проблему, если его не зачищать. Наша цель - выйти на уровень поражения 35 тысяч российских солдат ежемесячно", - заявил командующий СБС.
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але запізнілі.
на два роки.
але хай хоч так.
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!!
Плата за посаду...
Але то нічого, аби діло робилося!!!