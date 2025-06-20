УКР
Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

Угруповання Сил безпілотних систем створено у ЗСУ

У структурі Збройних сил України офіційно створили угруповання Сил безпілотних систем. Воно об'єднує всі військові частини СБС та підрозділи проєкту "Лінії дронів".

Про це повідомили у Силах безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА.

За словами командування, це допоможе узгодити підходи, налагодити спільну роботу й ефективніше використовувати безпілотні системи в бою.

Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

Командиром угруповання є командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

"Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", – пояснили у СБС.

Нагадаємо, 3 червня президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.

ЗСУ Бровді Роберт Мадяр Сили безпілотних систем
Мадяр , схоже , вирішив створити перший в світі корпус безпілотників ?
Успіхів йому
20.06.2025 17:50 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
8 год
коли ЗМІ пишуть про виробництво зброї РФ, то вона:

- налагодила
- збільшила
- масштабувала
- підсилила

коли ЗМІ пишуть про Україну, то вона:

- плянує
- незабаром станеться
- ось-ось
- відосік Зеленського
20.06.2025 17:56 Відповісти
На сьогодні це 190 підтверджених СБС орків в день.
Результати Бровді буде видно за місяць -два...
20.06.2025 17:51 Відповісти
Він командувач РОДОМ ВІЙСЬК. Це як "командувач ПС ЗСУ" чи "командувач ВМС". Що йому якісь корпуси. В нього зараз під командою сили і ресурси значно більші за "корпус". Декілька бригад та полків СБС були створені ще на початку зими - 8+ місяців тому. Тоді ж більше десятка рот рубпак були масштабовані до батальйонів. І на місці всі вони не стояли. Впевнений, що загальна кількість людей та з'єднань там вже на 2+ корпуси.
20.06.2025 20:54 Відповісти
Окрім постійного ниття про "зраду" , на всіх темах , ти більше ні на що не здатна ...))
20.06.2025 17:59 Відповісти
Писати про перемогу якої не видно ?
Напиши ти про здобутки зеленського. Тобі же хочеться
20.06.2025 18:12 Відповісти
Цей пан видно великий "знавець" русні. Тому що там ситуація така сама - чого варта тільки тисяча літаків які ху-йло зібралося побудувати до 2030...
20.06.2025 18:05 Відповісти
Навіщо Україні зброя, якщо ще є миколи, якими можна затикати усі помилки керівництва і непобудовані фортифікації?
20.06.2025 18:18 Відповісти
від Микол, закрий свій ротик о вже дихати нам чим...
20.06.2025 19:34 Відповісти
щось таке нєчлєнораздєльноє ви напісял
20.06.2025 19:37 Відповісти
то просто описка, на відміну від примітивізму мислення.. не цікаво..
20.06.2025 21:43 Відповісти
хоть би зілємскі туди свої рила не повпихали.
20.06.2025 18:15 Відповісти
Ну судячи з того що перестали (місяці вже три) горіти НПЗ московії, то таки впихнули
21.06.2025 12:30 Відповісти
Чекаємо тисячі знищених кацапів новим підрозділом ЗСУ!
20.06.2025 19:11 Відповісти
Звіт з пітьми для Сил оброни України:

20.06.2025 19:26 Відповісти
 
 