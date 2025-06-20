В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

У структурі Збройних сил України офіційно створили угруповання Сил безпілотних систем. Воно об'єднує всі військові частини СБС та підрозділи проєкту "Лінії дронів".

Про це повідомили у Силах безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА.

За словами командування, це допоможе узгодити підходи, налагодити спільну роботу й ефективніше використовувати безпілотні системи в бою.

Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

Командиром угруповання є командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

"Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", – пояснили у СБС.

Нагадаємо, 3 червня президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.