В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
У структурі Збройних сил України офіційно створили угруповання Сил безпілотних систем. Воно об'єднує всі військові частини СБС та підрозділи проєкту "Лінії дронів".
Про це повідомили у Силах безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА.
За словами командування, це допоможе узгодити підходи, налагодити спільну роботу й ефективніше використовувати безпілотні системи в бою.
Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.
Командиром угруповання є командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
"Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", – пояснили у СБС.
Нагадаємо, 3 червня президент України призначив Роберта Бровді (Мадяра) новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість Вадима Сухаревського.
Успіхів йому
Результати Бровді буде видно за місяць -два...
@RomanMoskal70
·
8 год
коли ЗМІ пишуть про виробництво зброї РФ, то вона:
- налагодила
- збільшила
- масштабувала
- підсилила
коли ЗМІ пишуть про Україну, то вона:
- плянує
- незабаром станеться
- ось-ось
- відосік Зеленського
Напиши ти про здобутки зеленського. Тобі же хочеться