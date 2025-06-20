УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9739 відвідувачів онлайн
Новини Жінки в ЗСУ Збиття шахедів
1 719 12

У ЗСУ створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських БпЛА

У ЗСУ з’явиться перший жіночий екіпаж для перехоплення ворожих дронів

Перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів сформують у Збройних силах України. Його створюють на базі 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ".

Про це повідомили на сторінці полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА – поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", - йдеться у повідомленні.

"РАРОГ" входить до провідних підрозділів Збройних сил України у сфері дронових технологій: зокрема, підрозділ демонструє високі показники щодо знищення ворожої техніки та живої сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

До обов’язків екіпажу входитиме

  • виявлення та знищення повітряного противника;
  • обслуговування й утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;
  • виконання бойових завдань у складі підрозділу;
  • досконале освоєння обраної спеціальності;
  • участь у навчаннях і бойових діях;
  • дотримання військової дисципліни.

У полку пропонують речове, харчове та медичне забезпечення, можливість підвищення кваліфікації й кар’єрного росту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дівчата-дронарки: технічний фронт 25-ї Січеславської бригади. ВIДЕО

В описі до вакансії зазначено, що у підрозділі всього навчать, а від кандидаток головне мати бажання.

Долучитися до полку "РАРОГ" можна за посиланням.

Автор: 

безпілотник (4938) жінки (649) ЗСУ (7944)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
У тилу більша половина зараз. І більшу половину можна і потрібно замінювати жінками.
показати весь коментар
20.06.2025 18:33 Відповісти
+1
Там такий низький поріг входу, що будь-яка жінка після кількох місяців відразу стане успішним винищувачем дронів? Типу як курси «Навчися створювати Windows за 14 тижнів»?

Логічніше вже було б туди призначати після поранення, тих кого вивели за штат. З досвідом бойової роботи
показати весь коментар
20.06.2025 18:27 Відповісти
+1
Поранені дронщики за звичай повертаються до свого попереднього підрозділу, а у досвідченого піхотинця такі самі навички управління дроном як і любого іншого. Крім того, після поранення потрібен час на реабілітацію, а це все ж таки робота у полі, хоч і й сильно легша за сидіння в окопі на нулі.
показати весь коментар
20.06.2025 18:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишуть що запроваджують Є- ракета
Треба фоткати шахеди і ракети надсилати в додаток для кращої роботи ППО
показати весь коментар
20.06.2025 18:21 Відповісти
У тилу більша половина зараз. І більшу половину можна і потрібно замінювати жінками.
показати весь коментар
20.06.2025 18:33 Відповісти
Марення?Вони там сидять не спроста.Їх звідти нічим не викурити.Тилові+мусора+пенси з 45р=лям з +.
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
Плюс ті, хто просто числяться. Он на самому початку війни, радісно оголосили як двоє з 95 кварталу в нацгвардію записалися. Потім виявилося, що так само продовжують з гастролями їздити, пояснивши, що це все нормально, бо рапорт подають командиру
Скільки там просто таких, що числяться ніхто і ніколи вже не порахує
показати весь коментар
20.06.2025 18:47 Відповісти
Там такий низький поріг входу, що будь-яка жінка після кількох місяців відразу стане успішним винищувачем дронів? Типу як курси «Навчися створювати Windows за 14 тижнів»?

Логічніше вже було б туди призначати після поранення, тих кого вивели за штат. З досвідом бойової роботи
показати весь коментар
20.06.2025 18:27 Відповісти
Винищувач пілотувати легше через те, що в небі перепон немає, та ішакєди поки що не відстрілюються і навіть не намагаються ухилитись від атаки.
показати весь коментар
20.06.2025 18:44 Відповісти
Важко сказати, але, по-моєму, якраз керування винищувачем дронів і вимагає вищої практики. І там спочатку з простого оператора дронів потрібно починати. Особливо враховуючи, що самі винищувачі дронів ще на потік не поставлені і тільки тестується
показати весь коментар
20.06.2025 18:52 Відповісти
Дві речі важкі: виявити ціль і зблизитись до дистанції ураження. Виявити важко, бо роздільна здатність камери не дозволяє побачити дрон здалека (можна переконатись, подивившись початок відео про перехвати; спочатку цілі не видно на екрані зовсім). Потім, коли вже близько, важливо не пролетіти повз.
У жінок краща дрібна моторика, уважність, і з реакцією порядок.
показати весь коментар
20.06.2025 18:55 Відповісти
Поранені дронщики за звичай повертаються до свого попереднього підрозділу, а у досвідченого піхотинця такі самі навички управління дроном як і любого іншого. Крім того, після поранення потрібен час на реабілітацію, а це все ж таки робота у полі, хоч і й сильно легша за сидіння в окопі на нулі.
показати весь коментар
20.06.2025 18:49 Відповісти
Нема ж ніяких проблем з людьми в цих бригадах.Навіщо створювати те,що не потрібне?Є здогадка,що мета виділити і замутити кошти ,те що вміють.
показати весь коментар
20.06.2025 18:54 Відповісти
Більше на «хайп» схоже. Типу як зараз заліплено плакатами з усміхненими дівчатами на тлі прикордонного стовпа і зразковим закликом - обирай, де хочеш служити, і отримуй оклад на львівському кордоні...
показати весь коментар
20.06.2025 18:59 Відповісти
 
 