У ЗСУ створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських БпЛА
Перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів сформують у Збройних силах України. Його створюють на базі 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ".
Про це повідомили на сторінці полку, інформує Цензор.НЕТ.
"Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА – поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", - йдеться у повідомленні.
"РАРОГ" входить до провідних підрозділів Збройних сил України у сфері дронових технологій: зокрема, підрозділ демонструє високі показники щодо знищення ворожої техніки та живої сили.
До обов’язків екіпажу входитиме:
- виявлення та знищення повітряного противника;
- обслуговування й утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;
- виконання бойових завдань у складі підрозділу;
- досконале освоєння обраної спеціальності;
- участь у навчаннях і бойових діях;
- дотримання військової дисципліни.
У полку пропонують речове, харчове та медичне забезпечення, можливість підвищення кваліфікації й кар’єрного росту.
В описі до вакансії зазначено, що у підрозділі всього навчать, а від кандидаток головне мати бажання.
Долучитися до полку "РАРОГ" можна за посиланням.
Треба фоткати шахеди і ракети надсилати в додаток для кращої роботи ППО
Скільки там просто таких, що числяться ніхто і ніколи вже не порахує
Логічніше вже було б туди призначати після поранення, тих кого вивели за штат. З досвідом бойової роботи
У жінок краща дрібна моторика, уважність, і з реакцією порядок.