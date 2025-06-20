У ЗСУ створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських БпЛА

Перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів сформують у Збройних силах України. Його створюють на базі 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ".

Про це повідомили на сторінці полку, інформує Цензор.НЕТ.

"Обставини підштовхують тебе бути корисною саме в армії? Готова пройти відбір і багато вчитись? Спробуй себе в екіпажі-перехоплювачів БпЛА – поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", - йдеться у повідомленні.

"РАРОГ" входить до провідних підрозділів Збройних сил України у сфері дронових технологій: зокрема, підрозділ демонструє високі показники щодо знищення ворожої техніки та живої сили.

До обов’язків екіпажу входитиме:

виявлення та знищення повітряного противника;

обслуговування й утримання в готовності до застосування закріпленого озброєння;

виконання бойових завдань у складі підрозділу;

досконале освоєння обраної спеціальності;

участь у навчаннях і бойових діях;

дотримання військової дисципліни.

У полку пропонують речове, харчове та медичне забезпечення, можливість підвищення кваліфікації й кар’єрного росту.

В описі до вакансії зазначено, що у підрозділі всього навчать, а від кандидаток головне мати бажання.

Долучитися до полку "РАРОГ" можна за посиланням.