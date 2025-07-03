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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Зеленский: Сегодня в Дании будем говорить о блокировании Венгрией членства Украины в ЕС

Зеленский о спецтрибунале

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с партнерами ситуацию с заблокированными переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом глава государства сказал во время визита в Копенгаген, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы будем говорить относительно кластеров, когда мы можем их открыть. Технически мы готовы к открытию трех кластеров. Мы хотим открыть сейчас один кластер, в ближайшее время. Но вы знаете, что есть политические - исключительно политические - блокировки. Мы будем сегодня проговаривать это с партнерами", - сказал Зеленский.

По его словам, на встречах в Дании будут обсуждать также усиление обороноспособности Украины.

Как известно, фактическое начало переговорного процесса блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который использует вопрос евроинтеграции Украины во внутриполитической риторике. Дания зато, как страна, которая начала председательство в Совете ЕС, заявила о намерениях оказать давление на Будапешт для разблокирования процесса.

Также читайте: Дания обещает давить на Венгрию для разблокирования вступления Украины в ЕС, - Euractiv

Автор: 

Венгрия (2029) Дания (606) Зеленский Владимир (21114) членство в ЕС (1083)


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Кому цікава балаканина про балаканину .
Де рехворми! Де Державний реєстр відосиків!! Скільки свинарчуків ще треба щоб хряк пішов у відставку
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03.07.2025 16:09 Ответить
Ляльку Єрмака ведуть зараз європейці? Чи просто грають ним в імітування ?
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03.07.2025 16:12 Ответить
Так ти Вова більше нікуя і не вмієш, тільки п#здіти.
А....
Ще можеш заграти на роялі, для своїх шанувальників 🐏🐑
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03.07.2025 16:28 Ответить
 
 