Зеленский: Сегодня в Дании будем говорить о блокировании Венгрией членства Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с партнерами ситуацию с заблокированными переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом глава государства сказал во время визита в Копенгаген, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы будем говорить относительно кластеров, когда мы можем их открыть. Технически мы готовы к открытию трех кластеров. Мы хотим открыть сейчас один кластер, в ближайшее время. Но вы знаете, что есть политические - исключительно политические - блокировки. Мы будем сегодня проговаривать это с партнерами", - сказал Зеленский.
По его словам, на встречах в Дании будут обсуждать также усиление обороноспособности Украины.
Как известно, фактическое начало переговорного процесса блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который использует вопрос евроинтеграции Украины во внутриполитической риторике. Дания зато, как страна, которая начала председательство в Совете ЕС, заявила о намерениях оказать давление на Будапешт для разблокирования процесса.
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Де рехворми! Де Державний реєстр відосиків!! Скільки свинарчуків ще треба щоб хряк пішов у відставку
А....
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