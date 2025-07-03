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Новости помощь Украине от США Ракеты к Patriot для Украины
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Ракеты для Patriot не может предоставить Европа, поэтому Украина рассчитывает на поддержку США, - Зеленский

Зеленский о поддержке США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки Соединенных Штатов.

Об этом он сказал во время брифинга с Метте Фредериксен, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

О поддержке США глава государства сказал в контексте поставки ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, таких возможностей пока не имеет Европа.

"Это очень важно. И также, когда мы говорим о системах, мы рассчитываем и на украинское производство. Нам нужно больше финансирования, больше средств на это. Мы об этом сегодня также говорили", - подчеркнул Зеленский.

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Он также сказал, что обсудит поставки оружия из США с Дональдом Трампом в ближайшее время

"Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Европа (1945) Зеленский Владимир (21114) США (27372) Трамп Дональд (5869) Patriot (303)


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Топ комментарии
+10
виробяти ракети вовчику,це тобі не відкати з великого крадівництва мати.
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03.07.2025 18:08 Ответить
+6
рижа чмоня дав йому та єрмаку гарантії безпеки на обмін за корисні копалини України. срать зєля хотів на нас.
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03.07.2025 18:15 Ответить
+5
Нам потрібно було ще у 2020 році доробити свою систему ППО ''Кільчень'', але ''велике крадівництво'' і марафон найважливіше, так 73%? А винні всі, тільки не ви і не ваш вибір,
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03.07.2025 18:17 Ответить
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виробяти ракети вовчику,це тобі не відкати з великого крадівництва мати.
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03.07.2025 18:08 Ответить
рижа чмоня сцить йому в обличчя, а він каже що це божа роса, полийте ще.
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03.07.2025 18:13 Ответить
рижа чмоня дав йому та єрмаку гарантії безпеки на обмін за корисні копалини України. срать зєля хотів на нас.
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03.07.2025 18:15 Ответить
Європа має ракети до своїх комплексів Петріот і може передати їх Україні. На Європу поки не нападають, тому можуть поділитись.
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03.07.2025 18:27 Ответить
Європа має ракети для себе і не збирається віддавати іх мародерам, які свій бюджет закатали в асфальт. Вони не збираються своїх громадян залишити беззахисними перед ворогом, як це зробив у 2022 році Зе.
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03.07.2025 18:42 Ответить
Игорек, принцип "отдай жену дяде, а сам иди к ... ляди" работает только для таких "экспердов", как ты. У нормальных людей такое не катит.

Да, давно тебя Igor_L не наблюдалось, аж заскучал за твоими "шедеврами".
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03.07.2025 19:00 Ответить
До Зеленського умова - посадити кума за крадівництво, але Зеля бикує...
Тому немає зброї.
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03.07.2025 18:29 Ответить
Не давав. Ви бачили ті угоди?
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03.07.2025 18:52 Ответить
а ви бачили аналізи зеленського на наркотики?
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03.07.2025 18:54 Ответить
в нас по Одесі за сьогодні вже 2 балістики. Походу пуйло швиденько користується дифіцитом протиракет
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03.07.2025 18:09 Ответить
потрібно щоб прихильники зе ще голосніше кричали-зєля наш пріпіздєнт! може менше почне прилітати...
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03.07.2025 18:16 Ответить
в Одесі балістику не збивають вже з 2022-го, немає чим, погрались ірискою та й забрали куди краще... там час підльоту такий, що навіть петріоту буде складно...
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03.07.2025 18:23 Ответить
Нам потрібно протоиматися каденцію трампа, це стільки скільки цде повномаштпбка , але це будуть найважчі роки
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03.07.2025 18:11 Ответить
Нам потрібно було ще у 2020 році доробити свою систему ППО ''Кільчень'', але ''велике крадівництво'' і марафон найважливіше, так 73%? А винні всі, тільки не ви і не ваш вибір,
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03.07.2025 18:17 Ответить
пропоную бути реалістами так це важко і не солодко для вух але це правда, ми нездатні побудувати комплекс що зрівняється з патріотом, так дай гам грошей і 15 років термі щось ми збудуємо безумовно але це буде не такий рівень...
тож пропоную припинити ці спекуляції ті ілюзії
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03.07.2025 18:26 Ответить
Чомусь при Порошенко ми створили чотири ракетних комплекси: Нептун, Сапсан, Вільха і Стугна і розпочали роботу над проектом ''Кільчень'' і с-300 До та це без фінансування США і Європи і при ембарго. А при Зеленському та 100 мільярделму фінансуванню партнерів ми не могли зробити навіть прості міни, наштампували сотні тисяч браку, познімали клістрони з діючих систем ППО, скоріше за все не так прокладка між кермом і сидінням.
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03.07.2025 18:33 Ответить
життя не вистачить.
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03.07.2025 18:34 Ответить
Сам додув - чи якийсь радник підказав? - там їх ****** хмара
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03.07.2025 18:16 Ответить
Трамп в своей соцсети написал что состоится разговор с путиным, и сказал спасибо тебе. Я так понимаю, спасибо путину что согласился поговорить?
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03.07.2025 18:17 Ответить
Пане Zеленський!
Мабуть Ви дуже погано переклажаєте англійською?!
Вам ж сказали ясно й зрозуміло, - від США підтримки Україні не буде!
Всі питання до трампона-улюбленця путінопуя!
Тепер воюте якось самі!
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03.07.2025 18:19 Ответить
А ви. Кацапський троль, не злрадствуйте
Галина Гойс #601847

Реєстрація: 12.02.2025
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03.07.2025 18:33 Ответить
Sophia-Maria Duglass #550966

Реєстрація: 13.01.2023
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03.07.2025 18:35 Ответить
Так при Зе США Україну підтримувати не будуть, то можливо Зе заради спасіння України краще йти геть, чи знову поїхати в овальний кабінет хамити?
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03.07.2025 18:48 Ответить
Таке відчуття , що історія біжить галопом і що було утром нове то під вечір то вже далеке старе. Зараз Трамп говорить з путіним , і той розкаже що у Трампа дуже красива шевелюра і пишні красиві волоси і неперевершений ум. То все може змінитись. Побачимо.
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03.07.2025 18:21 Ответить
Похерити власне виробництво балістики коли було майже все готове, це від недалекого розуму.
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03.07.2025 18:23 Ответить
Не треба було будувати дороги, а продовжувати лінію на озброєння попередників, а ще краще було б не лізти не у своє діло
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03.07.2025 18:25 Ответить
Нема ППО - роби дрони, щоб не просто уражали заводи з виготовлення балістики на росії, а знищували під нуль.
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03.07.2025 18:27 Ответить
Країни мають зробити висновок, що США - ненадійний партнер : патриоти дав, а ракети - ні
КОМУ НА ФЕР БУДУТЬ ПОТРІБНІ ПАТРИОТИ БЕЗ РАКЕТ ?

тому патриоти покупати у впк США НІЗЗЯ- ніяких гарантій від дурного президента
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03.07.2025 18:31 Ответить
***** явно имеет на этого рыжего самодура чемодан компромата и обещание кучи бабла за "хорошее поведение"! Да, чтоб подох этот самовлюбленный идиот, чем быстрее, тем лучше!
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03.07.2025 18:42 Ответить
MartaLviv
@marta_lviv
·
19 год
В Україні не запустять у 2025 році виробництво критично важливих 155 мм *********** у рамках спільного проекту «Української бронетехніки» та чеської CSG.
Причина - Агентство оборонних закупівель не законтрактувало випуск снарядів.

Трамп, шо ти твориш, припини!
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03.07.2025 18:43 Ответить
 
 