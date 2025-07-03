Ракеты для Patriot не может предоставить Европа, поэтому Украина рассчитывает на поддержку США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки Соединенных Штатов.
Об этом он сказал во время брифинга с Метте Фредериксен, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
О поддержке США глава государства сказал в контексте поставки ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, таких возможностей пока не имеет Европа.
"Это очень важно. И также, когда мы говорим о системах, мы рассчитываем и на украинское производство. Нам нужно больше финансирования, больше средств на это. Мы об этом сегодня также говорили", - подчеркнул Зеленский.
Он также сказал, что обсудит поставки оружия из США с Дональдом Трампом в ближайшее время
"Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - резюмировал Зеленский.
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Да, давно тебя Igor_L не наблюдалось, аж заскучал за твоими "шедеврами".
Тому немає зброї.
тож пропоную припинити ці спекуляції ті ілюзії
Мабуть Ви дуже погано переклажаєте англійською?!
Вам ж сказали ясно й зрозуміло, - від США підтримки Україні не буде!
Всі питання до трампона-улюбленця путінопуя!
Тепер воюте якось самі!
Галина Гойс #601847
Реєстрація: 12.02.2025
Реєстрація: 13.01.2023
КОМУ НА ФЕР БУДУТЬ ПОТРІБНІ ПАТРИОТИ БЕЗ РАКЕТ ?
тому патриоти покупати у впк США НІЗЗЯ- ніяких гарантій від дурного президента
@marta_lviv
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19 год
В Україні не запустять у 2025 році виробництво критично важливих 155 мм *********** у рамках спільного проекту «Української бронетехніки» та чеської CSG.
Причина - Агентство оборонних закупівель не законтрактувало випуск снарядів.
Трамп, шо ти твориш, припини!