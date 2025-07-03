Ракеты для Patriot не может предоставить Европа, поэтому Украина рассчитывает на поддержку США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки Соединенных Штатов.

Об этом он сказал во время брифинга с Метте Фредериксен, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

О поддержке США глава государства сказал в контексте поставки ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, таких возможностей пока не имеет Европа.

"Это очень важно. И также, когда мы говорим о системах, мы рассчитываем и на украинское производство. Нам нужно больше финансирования, больше средств на это. Мы об этом сегодня также говорили", - подчеркнул Зеленский.

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Он также сказал, что обсудит поставки оружия из США с Дональдом Трампом в ближайшее время

"Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - резюмировал Зеленский.