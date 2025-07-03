Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну (оновлено)

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Про це повідомили у Кремлі, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Телефонна розмова Путіна і Трампа зараз триває. Кремль планує провести брифінг за підсумками розмови Путіна і Трампа", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Доповнено 19:20.

"Путін і Трамп розмовляли майже годину, вони обговорювали, зокрема, Україну", - повідомив російським медіа помічник російського президента Юрій Ушаков.

За його словами, Трамп знову порушив питання про "якнайшвидше припинення бойових дій".

"Путін зазначив, що триває пошук політичного переговорного вирішення конфлікту. Росія буде домагатися поставлених цілей і не відступиться від них, сказав Путін Трампу. В цілому розмова, як завжди, між цими двома лідерами йшла на одній хвилі, була відвертою, діловою і конкретною. Президенти, природно, продовжать своє спілкування. Така домовленість є", - зазначив Ушаков.

Водночас про особисту зустріч не йшлося.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував 3 липня провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Після цього має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з Трампом. За даними ЗМІ, це буде 4 липня, у п'ятницю.

Це відбувається на тлі повідомлень про зупинку Вашингтоном постачання деякої зброї Києву.

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