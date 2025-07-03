УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9418 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Трампа та Путіна
5 815 62

Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну (оновлено)

Путін і Трамп провели розмову 3 липня

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Про це повідомили у Кремлі, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Телефонна розмова Путіна і Трампа зараз триває. Кремль планує провести брифінг за підсумками розмови Путіна і Трампа", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмову Трампа і Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем

Доповнено 19:20.

"Путін і Трамп розмовляли майже годину, вони обговорювали, зокрема, Україну", - повідомив російським медіа помічник російського президента Юрій Ушаков.

За його словами, Трамп знову порушив питання про "якнайшвидше припинення бойових дій".

"Путін зазначив, що триває пошук політичного переговорного вирішення конфлікту. Росія буде домагатися поставлених цілей і не відступиться від них, сказав Путін Трампу. В цілому розмова, як завжди, між цими двома лідерами йшла на одній хвилі, була відвертою, діловою і конкретною. Президенти, природно, продовжать своє спілкування. Така домовленість є", - зазначив Ушаков.

Водночас про особисту зустріч не йшлося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путін пропонував мені посередництво щодо Ірану, я відмовився

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував 3 липня провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Після цього має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з Трампом. За даними ЗМІ, це буде 4 липня, у п'ятницю. 

Це відбувається на тлі повідомлень про зупинку Вашингтоном постачання деякої зброї Києву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

Автор: 

кремль (531) путін володимир (24236) росія (66528) США (23657) Трамп Дональд (6337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Аби здохли оби два
показати весь коментар
03.07.2025 18:45 Відповісти
+14
69
показати весь коментар
03.07.2025 18:47 Відповісти
+12
Нахвалюють один одного
показати весь коментар
03.07.2025 18:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нахвалюють один одного
показати весь коментар
03.07.2025 18:37 Відповісти
Аби здохли оби два
показати весь коментар
03.07.2025 18:45 Відповісти
69
показати весь коментар
03.07.2025 18:47 Відповісти
Два міньйони.
показати весь коментар
03.07.2025 18:57 Відповісти
Філе міньйон.
показати весь коментар
03.07.2025 19:30 Відповісти
Наярюють один на одного...
показати весь коментар
03.07.2025 19:10 Відповісти
Х-ло ставит задачи краснову.
показати весь коментар
03.07.2025 18:38 Відповісти
пуйло скаже трампу, що той дуже геній, що трамп найкращий геній, дуже-дуже геній .
показати весь коментар
03.07.2025 18:39 Відповісти
А Трамп скаже )(уйлу, що він "чудовий хлопець".
показати весь коментар
03.07.2025 19:50 Відповісти
ото вночі будемо чути на власній шкірі та ловити результати теревенів
показати весь коментар
03.07.2025 18:41 Відповісти
Чому «будемо»чути?
Вже.Раша запустила з півночі ударні безпілотники...
показати весь коментар
03.07.2025 18:56 Відповісти
бо прив'язка до "результати теревенів", а вони наразі тривають...
показати весь коментар
03.07.2025 18:59 Відповісти
Безпілотники просто так летючії - то хня..от коли недалеко від мене балісткою шваркнуло - ото був жах. Ніхто не постраждав, але наш будинок 9 поверхів ходив ходуном..меблі здвинулись..то було страшно..а ще лячно, коли п@дарські шлюхеди в піке входять..свист, виття..а потім вибух і земля ходуном..
показати весь коментар
03.07.2025 19:42 Відповісти
Я завжди був впевнений, добро переможе зло... Добро лягло на лопатки.
показати весь коментар
03.07.2025 18:49 Відповісти
тут мова не про добро,а про множення ворогів України
показати весь коментар
03.07.2025 19:19 Відповісти
Добро завжди перемагає зло. Хто переміг, той і добрий! (Ха-ха-ха).
показати весь коментар
03.07.2025 19:38 Відповісти
хто вгадає - розмова буде прекрасна чи чудова?
Я ставлю на "чудова".
показати весь коментар
03.07.2025 18:52 Відповісти
хто перший покладе слухавку?
показати весь коментар
03.07.2025 19:01 Відповісти
Два в одному.
показати весь коментар
03.07.2025 19:04 Відповісти
Ні до кого так часто за порадою не звертається, окрім "друга Владіміра". До чого докотилися США, коли в переддень своєї незалежності спілкуються з підлими кровожерними диктаторами!
показати весь коментар
03.07.2025 18:53 Відповісти
Шкода, що через телефон трампон не зможе фізично вилизати пуйлу дупу, тому мабуть домовиться з ним, що зробить це при особистій зустрічі...
показати весь коментар
03.07.2025 18:54 Відповісти
«Как, милый Петушок, поешь, ты громко, важно!»-
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».-
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..

Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,

На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Все ваша музыка плоха!..»

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

(Кукушка и Петух. Иван Крылов)
показати весь коментар
03.07.2025 18:59 Відповісти
За что кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку!
😆🤪😂🤣🥳🤡
показати весь коментар
03.07.2025 19:32 Відповісти
Короля грає свита. Політику і поведінку Трампа визначає його іудейське оточення: родичі і друзі.
показати весь коментар
03.07.2025 18:59 Відповісти
Чую голос з вашингтонського дальока
Голос старческій надтреснутий в ночі.
Чую голос маньяка маняшего в дорогу
Кружить голову похвалами мені.

Прекрасная розмова леті від Вашингтона,
Леті прям до Параші і Вальоді в вуха ти швидка долеті.
Та від Параші в Штати до вуха Додіні також ти долеті.
Шепочутся два діда два цапа два козли.

Два ********* діда спілкуются з далека
Спілкуются з далека куйню різну несуть.
Несуть куйню завзято два шізнутих старпера
І від отой їх шізи заплаче скоро світ.
показати весь коментар
03.07.2025 19:02 Відповісти
🐿🤣👏🥳

Класс))
показати весь коментар
03.07.2025 19:31 Відповісти

Зольдат! Ви таки поет!
показати весь коментар
03.07.2025 19:39 Відповісти
цікаво простежить скільки часу тампон та ***** розмовляли,
та скільки часу розмовляли тампон та зе
показати весь коментар
03.07.2025 19:02 Відповісти
Трамп, аж бігом, спішить доповісти убивці з московії, що ще ПОГАНОГО він зробив проти України заради ******!!
Ах, як упоітєльні в московії, були у Трампа, вечора…, за часів совдепії!!
Правда, а ні дітям, а ні онукам, про таке, він НЕ розповість…
показати весь коментар
03.07.2025 19:03 Відповісти
- Асісяй?
показати весь коментар
03.07.2025 19:03 Відповісти
Любов.
показати весь коментар
03.07.2025 19:05 Відповісти
Терки двох гандонів.
показати весь коментар
03.07.2025 19:07 Відповісти
Они кончают при разговоре с дгруг другом
показати весь коментар
03.07.2025 19:10 Відповісти
Он уже никак ху-лу не сможет помочь. Наступление "Авдеевка", там соотношение в снарядах и стволах 1:10 было и пшик, сейчас 1:2 в лучшем случае.
Мудaк только увеличивает % украинцев кто не дождется победы, банально затягивает...
показати весь коментар
03.07.2025 19:14 Відповісти
Щось подібне, як на секс, по телефону!!
Він мені сказав, так ніжно…
А я його, попросив, щоб б він частіше…, ну, хоть на картину дивився…
показати весь коментар
03.07.2025 19:15 Відповісти
Яка нах ************* каже,руде -нотує.....як лука мудіщєв..
показати весь коментар
03.07.2025 19:18 Відповісти
Сподіватимемось, що з іскандерами не прилетять томагавки
показати весь коментар
03.07.2025 19:21 Відповісти
слухай куйло....я припинив постачання Україні зброю, де плять обіцяні бакси,які мали бути на моєму рахунку ще після вчора???"Трамбон" ідеш накуй,3,14дерація і так в Тебе багато "зелені" вже вложила...
показати весь коментар
03.07.2025 19:22 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 19:23 Відповісти
***** вже й руки потирає - кури в мішку
показати весь коментар
03.07.2025 19:23 Відповісти
Руде опудало скаже ,що то була чудова та велична розмова,і що Владімір дуже мене поважає,і що він хоче миру,і на цих радостях ,я напудив у штани від того щастя!!
показати весь коментар
03.07.2025 19:23 Відповісти
Щоб ви здохли обидва в корчах та продовжили спілкування в Аду!!
показати весь коментар
03.07.2025 19:24 Відповісти
Вийдуть на брифінг і оближуть як пси яйця один одному
показати весь коментар
03.07.2025 19:25 Відповісти
два ****** базарят.чтоб они оба сдохли!
показати весь коментар
03.07.2025 19:25 Відповісти
Зараз Трамп заявить, що Ленін вигадав Україну
показати весь коментар
03.07.2025 19:25 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 19:26 Відповісти
Тепер ясно чому Трамп обмежив постачання озброєння Україні - готуються самі лупашити цією зброєю кацапів.
показати весь коментар
03.07.2025 19:27 Відповісти
"Встретились два друга на вокзале,
Видимо, не виделись давно.
Долго обнимались-целовались,
Пока х... не встал у одного..."
показати весь коментар
03.07.2025 19:27 Відповісти
Значить сьогодні буде знову замий найбільший обстріл шахедами й ракетами , по лікарнях і школах
показати весь коментар
03.07.2025 19:29 Відповісти
Два дебіла оце сила.
показати весь коментар
03.07.2025 19:31 Відповісти
Ні про що.

Зараз руде ***** полізе у свою труху і напише пост про чудову розмову і неймовірного вольдемара. Знов будуть похерені всі попередні домовленості і історію можна буде розпочинати з чистого аркушу. Таке враження, що під час їхніх розмов тампону повністю стирають пам'ять. Йому знов потім доводиться все розжовувати і так до наступної розмови.
показати весь коментар
03.07.2025 19:31 Відповісти
Дам вовє дає нєдєлі
показати весь коментар
03.07.2025 19:35 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 19:51 Відповісти
Мінус хоча б одного змінить ситуацію.
показати весь коментар
03.07.2025 19:36 Відповісти
Цікаво, за скільки трампло продало ***** Україну?
Мені дуже цікава сума.
показати весь коментар
03.07.2025 19:41 Відповісти
Зганьбилось США.... нажаль.
показати весь коментар
03.07.2025 19:41 Відповісти
птнхло і ********* - двоє ******** напівмертвих друзів, збоченці диктатори хворі на манію величия.
показати весь коментар
03.07.2025 19:55 Відповісти
майбутні слухачи Кабзона.
показати весь коментар
03.07.2025 19:58 Відповісти
 
 