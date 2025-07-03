Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну (оновлено)
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
Про це повідомили у Кремлі, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Телефонна розмова Путіна і Трампа зараз триває. Кремль планує провести брифінг за підсумками розмови Путіна і Трампа", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.
Доповнено 19:20.
"Путін і Трамп розмовляли майже годину, вони обговорювали, зокрема, Україну", - повідомив російським медіа помічник російського президента Юрій Ушаков.
За його словами, Трамп знову порушив питання про "якнайшвидше припинення бойових дій".
"Путін зазначив, що триває пошук політичного переговорного вирішення конфлікту. Росія буде домагатися поставлених цілей і не відступиться від них, сказав Путін Трампу. В цілому розмова, як завжди, між цими двома лідерами йшла на одній хвилі, була відвертою, діловою і конкретною. Президенти, природно, продовжать своє спілкування. Така домовленість є", - зазначив Ушаков.
Водночас про особисту зустріч не йшлося.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував 3 липня провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.
Після цього має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з Трампом. За даними ЗМІ, це буде 4 липня, у п'ятницю.
Це відбувається на тлі повідомлень про зупинку Вашингтоном постачання деякої зброї Києву.
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Я ставлю на "чудова".
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».-
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Все ваша музыка плоха!..»
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
(Кукушка и Петух. Иван Крылов)
😆🤪😂🤣🥳🤡
Голос старческій надтреснутий в ночі.
Чую голос маньяка маняшего в дорогу
Кружить голову похвалами мені.
Прекрасная розмова леті від Вашингтона,
Леті прям до Параші і Вальоді в вуха ти швидка долеті.
Та від Параші в Штати до вуха Додіні також ти долеті.
Шепочутся два діда два цапа два козли.
Два ********* діда спілкуются з далека
Спілкуются з далека куйню різну несуть.
Несуть куйню завзято два шізнутих старпера
І від отой їх шізи заплаче скоро світ.
Класс))
Зольдат! Ви таки поет!
та скільки часу розмовляли тампон та зе
Ах, як упоітєльні в московії, були у Трампа, вечора…, за часів совдепії!!
Правда, а ні дітям, а ні онукам, про таке, він НЕ розповість…
Мудaк только увеличивает % украинцев кто не дождется победы, банально затягивает...
Він мені сказав, так ніжно…
А я його, попросив, щоб б він частіше…, ну, хоть на картину дивився…
Видимо, не виделись давно.
Долго обнимались-целовались,
Пока х... не встал у одного..."
Зараз руде ***** полізе у свою труху і напише пост про чудову розмову і неймовірного вольдемара. Знов будуть похерені всі попередні домовленості і історію можна буде розпочинати з чистого аркушу. Таке враження, що під час їхніх розмов тампону повністю стирають пам'ять. Йому знов потім доводиться все розжовувати і так до наступної розмови.
Мені дуже цікава сума.