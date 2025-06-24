Трамп: Путін пропонував мені посередництво щодо Ірану, я відмовився
Президент США Дональд Трамп розповів, що російський диктатор Володимир Путін запропонував йому свою допомогу щодо посередництва у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Американський лідер заявив про бажання спочатку врегулювати російсько-українську війну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав на борту літака, що прямував на саміт НАТО в Нідерланди.
Його попросили прокоментувати формулювання про Росію в комюніке, яке може бути підготовлено за підсумками зустрічі лідерів країн НАТО.
"Я повинен поглянути на це. Але я б хотів побачити угоду з Росією. Як ви знаєте, Володимир [Путін] зателефонував мені. Він сказав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою". І я сподіваюся, що нам вдасться укласти угоду з Росією. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", - додав Трамп.
Нагадаємо, 14 червня диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп розповів деталі телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
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- Вот тут єго возьмі і замєни!
Гдє взять? У нас любой второй в Туркмєніі
- Аятолла, і даже Хєймєні.
Європє я в ворота бью рогамі, как баран,
А мнє бы взять Коран і - в Тєгєран!..." (с)
Но трамп тупой, этого понять не может