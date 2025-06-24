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Новини Розмова Трампа та Путіна Трамп про Іран Заяви Трампа
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Трамп: Путін пропонував мені посередництво щодо Ірану, я відмовився

Трамп розповів про розмову з Путіним щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп розповів, що російський диктатор Володимир Путін запропонував йому свою допомогу щодо посередництва у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Американський лідер заявив про бажання спочатку врегулювати російсько-українську війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав на борту літака, що прямував на саміт НАТО в Нідерланди.

Його попросили прокоментувати формулювання про Росію в комюніке, яке може бути підготовлено за підсумками зустрічі лідерів країн НАТО.

"Я повинен поглянути на це. Але я б хотів побачити угоду з Росією. Як ви знаєте, Володимир [Путін] зателефонував мені. Він сказав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою". І я сподіваюся, що нам вдасться укласти угоду з Росією. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", - додав Трамп.

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Нагадаємо, 14 червня диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп розповів деталі телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Автор: 

Іран (2297) путін володимир (24218) росія (66461) Трамп Дональд (6314) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+3
Вас попросили не вбивати хеймені, та обійтися парочкой бомб, а ше натиснути на ізраїль, шоб не бомбив, і залишити спроби зміни режиму, чи я десь шось пропустив? То де тут посередництво? Я бачу повністю керовану з кремля поведінку, а і ше наїзд на ізраїль за удари у відповідь після об'явленого трампом перемирія!
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24.06.2025 17:04 Відповісти
+2
тільки за це премію миру дати треба - НАРЕШТІ ВІДМОВИВ САМОМУ ХУ !!!
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24.06.2025 17:05 Відповісти
+2
Ботоксное чмо везде хочет сунуть свое рыло.
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24.06.2025 17:05 Відповісти
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Трамп сказав іди нах - нігуя собі
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24.06.2025 17:00 Відповісти
Вас попросили не вбивати хеймені, та обійтися парочкой бомб, а ше натиснути на ізраїль, шоб не бомбив, і залишити спроби зміни режиму, чи я десь шось пропустив? То де тут посередництво? Я бачу повністю керовану з кремля поведінку, а і ше наїзд на ізраїль за удари у відповідь після об'явленого трампом перемирія!
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24.06.2025 17:04 Відповісти
то ж тобі відповіли, що не було ніякого посередництва. Трамп послав нак уй ху йла із його посередництвом. Трамп каже, що Іран не може мати ядерної зброї, ху йло каже, що Іран має право збагачувати уран. от і все. то накуя тоді Чубу такий посередник. він його і послав на куй і прийняв рішення бомбити ті ядерні об'єкти без посередників.
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24.06.2025 17:20 Відповісти
А говорю шо ніфіга він ***** не послав, він зробив все рівно так як іран з відповіддю по базі в катарі, то шо амери розбомбили вже було евакуєвано як і база сша в катарі! Це трамповский розвод по ходу, і шось мені кажеться в ізраїлі вкурсі шо іх розводят!
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24.06.2025 17:27 Відповісти
хм.. може і таке бути. коротше кажучи, час покаже.
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24.06.2025 17:32 Відповісти
Чомусь ізраїль не зря зарухався, і для них час явно це розкіш, і рудий потом скаже шо то не він винен коли в ірана появиться бомба, винен Обама, Байден, Клінтон, Зеленьский, Натаньяху і т.д, всі крім нього, а він 146% скаже. Час покаже, тут я з вами погоджуюся!
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24.06.2025 17:47 Відповісти
"...Шах распісался в полном нєумєніі
- Вот тут єго возьмі і замєни!
Гдє взять? У нас любой второй в Туркмєніі
- Аятолла, і даже Хєймєні.
Європє я в ворота бью рогамі, как баран,
А мнє бы взять Коран і - в Тєгєран!..." (с)
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24.06.2025 20:03 Відповісти
тільки за це премію миру дати треба - НАРЕШТІ ВІДМОВИВ САМОМУ ХУ !!!
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24.06.2025 17:05 Відповісти
(якщо це правда а не марення маразмонарциса)
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24.06.2025 17:06 Відповісти
Це називається "відмовив"? Така собі дружня розмова, "вибач Володю, на мене тиснуть щодо тебе, мушу щось сказати...".
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24.06.2025 17:33 Відповісти
для ***** гибель 6 000 солдат ничего не значит, даже если это будет 60 000 - ему наплевать.

Но трамп тупой, этого понять не может
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24.06.2025 17:05 Відповісти
Ботоксное чмо везде хочет сунуть свое рыло.
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24.06.2025 17:05 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=EsBTY08zIpc Кирило Сазонов: Трамп жестко послал путина. И пригрозил... (2:58)
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24.06.2025 17:06 Відповісти
ЯЙЦА ЕСТЬ КРУТО ВАРЕНЫЕ!!!ТРАМПОН РУЛИТ!!!
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24.06.2025 17:24 Відповісти
Он уже присоединил Канаду к США. Он уже купил Гренландию. Он уже вернул все американские бизнесы из Китая. Он уже прекратил за 24 часа войну в Украине. Сейчас он принес вечный мир на Ближний Восток. Мощный старик!
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24.06.2025 17:31 Відповісти
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24.06.2025 18:45 Відповісти
кто єтот мощній старік (с)
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24.06.2025 22:16 Відповісти
Який він усний, цей Трамп !
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24.06.2025 17:46 Відповісти
Умний
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24.06.2025 17:48 Відповісти
Пуйло сказав "Я буду умовляти Іран відмовитись від ядерної програми, а ти будеш посередником!"
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24.06.2025 18:22 Відповісти
Умовляти все життя
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24.06.2025 18:41 Відповісти
верим
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24.06.2025 22:15 Відповісти
За 5 місяців дослужився до путлєрської шістки.
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25.06.2025 09:11 Відповісти
 
 