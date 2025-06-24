Трамп закликав зберігати низькі ціни на нафту до припинення "всіх цих війн"

Президент США Дональд Трамп заявив, що доки у світі тривають масштабні військові конфлікти, необхідно, щоб ціни на нафту були низькими.

Про це він заявив журналістам на борту літака, коментуючи свій допис у соцмережах напередодні, передає Інтерфакс- Україна.

"Я випустив заяву, і ціни впали", – сказав Трамп.

Він додав, що "ми утримуватимемо їх низькими, поки всі ці війни не будуть врегульовані".

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Як повідомлялося, напередодні Трамп звернувся до всіх сторін, що мають вплив на ситуацію, із закликом не допускати зростання цін на нафту.

"Ціни на нафту потрібно тримати на низькому рівні, це стосується всіх... Ви граєте на руку ворогові. Не робіть цього", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп також зробив низку заяв про досягнення домовленості між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню.

Після цього, у вівторок, 24 червня, ціни на нафту знизилися до мінімуму за два тижні. Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці у вівторок падали на $2,48, або 3,5%, – до $69 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знижувалася на $2,37 долара, або на 3,5%, – до $66,14 за барель.

На тлі максимальної напруженості між Іраном, Ізраїлем та США ціни на нафту сягали $81,40 та $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів.