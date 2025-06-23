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Новини ціна на нафту
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Усі, утримуйте ціни на нафту на низькому рівні. Не грайте на руку ворогу, - Трамп

Трамп закликав не підвищувати ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп закликав утримувати ціни на нафту на низькому рівні.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Усі, утримуйте ціни на нафту низькими. Я слідкую!  Ви граєте на руку ворогу. Не робіть цього!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли до п’ятимісячного максимуму після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.

Читайте: ЄС відмовиться від плану знизити ліміт ціни на російську нафту без підтримки від Трампа, – Politico

Автор: 

нафта (5638) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+17
А хто ворог то?
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23.06.2025 16:53 Відповісти
+13
Станьте, дети,
Станьте в круг...
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23.06.2025 16:51 Відповісти
+13
Фсьо...ми чуємо тебе, кааа
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23.06.2025 16:52 Відповісти
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Станьте, дети,
Станьте в круг...
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23.06.2025 16:51 Відповісти
Фсьо...ми чуємо тебе, кааа
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23.06.2025 16:52 Відповісти
А хто ворог то?
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23.06.2025 16:53 Відповісти
Тихше..то його особисті - дименція+ Аспергера маска..нехай грають
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23.06.2025 17:00 Відповісти
Може Іран ?
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23.06.2025 17:00 Відповісти
Ні, Іран не є ворогом. Ворог - ядерна програма Іоану і тільки вона. Відчуйте різницю.
"США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс" Джерело: https://censor.net/ua/n3559301
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23.06.2025 17:07 Відповісти
Невже раїсю мав на увазі?
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23.06.2025 17:04 Відповісти
Ні !
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23.06.2025 17:33 Відповісти
Може через два тижні назве.
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23.06.2025 17:56 Відповісти
Старший брат за вами дивиться - попередження гарне - але ж ринок так не працює
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23.06.2025 16:53 Відповісти
Усі, утримуйте ціни на нафту на низькому рівні

Афтирю!
Нагуя тут кома, га?
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23.06.2025 16:55 Відповісти
"Нагуя тут кома"

в данном случае "все" звучит как обращение, обращение выделяется запятой
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23.06.2025 17:33 Відповісти
Це- звернення
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23.06.2025 18:25 Відповісти
Бляха, боюсь помилитись, але це, здається, біполярка. В'***** по Ірану, підписати угоду з Китаєм, і вимагати підтримувати ціни на нафту?! ОПЕК+ і так збільшили втричі видобуток, і торгівельна війна з Китаєм штовхали нафту нижче 50 дол., але твоє друге "Я" втрутилось.
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23.06.2025 16:56 Відповісти
І маска у друзі. Бінго!
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23.06.2025 17:01 Відповісти
Тьфу,дебіл.
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23.06.2025 16:56 Відповісти
Заклики одні, а дії інші. Так і наш клоун робить !
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23.06.2025 16:58 Відповісти
І у вас клоун, цікаво
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23.06.2025 17:02 Відповісти
Припускаю, що з новою адміністрацію у Білий Дім зайшли нові постачальники коксу. І партія, схоже, геть неякісна.
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23.06.2025 17:07 Відповісти
а сам?

До 80-ти років ще не засвоїв, що заклики ні на що не діють; дієвими можуть біти лише дії...

Макрон в Канаді просив підтримати санкції Євросоюзу - і навіть не захотів слухати...
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23.06.2025 17:00 Відповісти
Ціни стій, раз два.
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23.06.2025 17:02 Відповісти
Прям з язика зняли. Хоча, що тут дивуватися, Трамп примітивний як інфузорія туфелька і опцій там не багато.
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23.06.2025 17:05 Відповісти
О, спеціально спочатку переглянув коментарі, і не даремно!
Ви вже все написали
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23.06.2025 17:15 Відповісти
Напевно білочка ганяє його по оральному кабінету
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23.06.2025 17:04 Відповісти
Аби ж білочка пояснила цьому дегенерату,що для безумовно гарної ідеї про низькі ціни на живу, треба хоч щось зробити. Хоча б попи₴діти з аравійськими шейхами для початку.
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23.06.2025 17:09 Відповісти
Може пора уже шота вколоть?
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23.06.2025 17:06 Відповісти
Та вже дві дози галоперідолу
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23.06.2025 17:52 Відповісти
Донні, партнер твій путін тебе кинув по ірану , пора його покінчити!
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23.06.2025 17:06 Відповісти
Шо таке зараз керваниутво колишнього оплотк демократії шо оселилась в Бвлому домі, держдепі, Пентагоні тощо? Це шось на кшалт - дебіл на дебвлі їдеть дебілом погоня.
Конгресс сша просто повинен переймінувати Білий дім в дім "Дурдом веселка".
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23.06.2025 17:07 Відповісти
Вперше згоден з тампоном!
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23.06.2025 17:09 Відповісти
И шо ты для этого делаешь? Все должны как всегда, а ты нет, хочешь низкую цену, начинай качать больше сам впервую очередь!
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23.06.2025 17:10 Відповісти
Наконец- то!!!!
Дедушка ТРАМП вышел из комы!!!
Молодец Израиль!!
Разбудил дедушку...
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23.06.2025 17:16 Відповісти
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23.06.2025 17:21 Відповісти
В Бразіліі хочуть видати новий мильний серіал.Називатиметься "Просто ідіот"...
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23.06.2025 17:51 Відповісти
Єсть утримати нафту на низькому рівні!
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23.06.2025 18:10 Відповісти
Чубчик у перший день другого президентства закликав бурити. І що, вже бурять?
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23.06.2025 18:19 Відповісти
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23.06.2025 18:41 Відповісти
Інакше кажучи, тримайте ціну низькою, бо в мене і так рейтинг до нуля котиться.
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23.06.2025 18:52 Відповісти
"вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь"
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24.06.2025 07:12 Відповісти
 
 