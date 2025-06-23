Усі, утримуйте ціни на нафту на низькому рівні. Не грайте на руку ворогу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав утримувати ціни на нафту на низькому рівні.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Усі, утримуйте ціни на нафту низькими. Я слідкую! Ви граєте на руку ворогу. Не робіть цього!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли до п’ятимісячного максимуму після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.

Читайте: ЄС відмовиться від плану знизити ліміт ціни на російську нафту без підтримки від Трампа, – Politico