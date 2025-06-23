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Усі, утримуйте ціни на нафту на низькому рівні. Не грайте на руку ворогу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп закликав утримувати ціни на нафту на низькому рівні.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Усі, утримуйте ціни на нафту низькими. Я слідкую! Ви граєте на руку ворогу. Не робіть цього!" - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли до п’ятимісячного максимуму після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2025 16:53 Відповісти Посилання
+13 Kassi Op
показати весь коментар23.06.2025 16:51 Відповісти Посилання
+13 vsbu vsbu
показати весь коментар23.06.2025 16:52 Відповісти Посилання
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"США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс" Джерело: https://censor.net/ua/n3559301
Афтирю!
Нагуя тут кома, га?
в данном случае "все" звучит как обращение, обращение выделяется запятой
До 80-ти років ще не засвоїв, що заклики ні на що не діють; дієвими можуть біти лише дії...
Макрон в Канаді просив підтримати санкції Євросоюзу - і навіть не захотів слухати...
Ви вже все написали
Конгресс сша просто повинен переймінувати Білий дім в дім "Дурдом веселка".
Дедушка ТРАМП вышел из комы!!!
Молодец Израиль!!
Разбудил дедушку...