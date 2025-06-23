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Новости Цена на нефть
6 065 39

Все, держите цены на нефть на низком уровне. Не играйте на руку врагу, - Трамп

Трамп призвал не повышать цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал удерживать цены на нефть на низком уровне.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Все, удерживайте цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли до пятимесячного максимума после атаки США по ядерным объектам Ирана

Читайте: ЕС откажется от плана снизить лимит цены на российскую нефть без поддержки от Трампа, - Politico

Автор: 

нефть (1938) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+17
А хто ворог то?
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23.06.2025 16:53 Ответить
+13
Станьте, дети,
Станьте в круг...
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23.06.2025 16:51 Ответить
+13
Фсьо...ми чуємо тебе, кааа
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23.06.2025 16:52 Ответить
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Станьте, дети,
Станьте в круг...
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23.06.2025 16:51 Ответить
Фсьо...ми чуємо тебе, кааа
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23.06.2025 16:52 Ответить
А хто ворог то?
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23.06.2025 16:53 Ответить
Тихше..то його особисті - дименція+ Аспергера маска..нехай грають
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23.06.2025 17:00 Ответить
Може Іран ?
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23.06.2025 17:00 Ответить
Ні, Іран не є ворогом. Ворог - ядерна програма Іоану і тільки вона. Відчуйте різницю.
"США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс" Джерело: https://censor.net/ua/n3559301
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23.06.2025 17:07 Ответить
Невже раїсю мав на увазі?
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23.06.2025 17:04 Ответить
Ні !
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23.06.2025 17:33 Ответить
Може через два тижні назве.
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23.06.2025 17:56 Ответить
Старший брат за вами дивиться - попередження гарне - але ж ринок так не працює
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23.06.2025 16:53 Ответить
Усі, утримуйте ціни на нафту на низькому рівні

Афтирю!
Нагуя тут кома, га?
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23.06.2025 16:55 Ответить
"Нагуя тут кома"

в данном случае "все" звучит как обращение, обращение выделяется запятой
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23.06.2025 17:33 Ответить
Це- звернення
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23.06.2025 18:25 Ответить
Бляха, боюсь помилитись, але це, здається, біполярка. В'***** по Ірану, підписати угоду з Китаєм, і вимагати підтримувати ціни на нафту?! ОПЕК+ і так збільшили втричі видобуток, і торгівельна війна з Китаєм штовхали нафту нижче 50 дол., але твоє друге "Я" втрутилось.
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23.06.2025 16:56 Ответить
І маска у друзі. Бінго!
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23.06.2025 17:01 Ответить
Тьфу,дебіл.
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23.06.2025 16:56 Ответить
Заклики одні, а дії інші. Так і наш клоун робить !
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23.06.2025 16:58 Ответить
І у вас клоун, цікаво
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23.06.2025 17:02 Ответить
Припускаю, що з новою адміністрацію у Білий Дім зайшли нові постачальники коксу. І партія, схоже, геть неякісна.
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23.06.2025 17:07 Ответить
а сам?

До 80-ти років ще не засвоїв, що заклики ні на що не діють; дієвими можуть біти лише дії...

Макрон в Канаді просив підтримати санкції Євросоюзу - і навіть не захотів слухати...
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23.06.2025 17:00 Ответить
Ціни стій, раз два.
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23.06.2025 17:02 Ответить
Прям з язика зняли. Хоча, що тут дивуватися, Трамп примітивний як інфузорія туфелька і опцій там не багато.
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23.06.2025 17:05 Ответить
О, спеціально спочатку переглянув коментарі, і не даремно!
Ви вже все написали
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23.06.2025 17:15 Ответить
Напевно білочка ганяє його по оральному кабінету
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23.06.2025 17:04 Ответить
Аби ж білочка пояснила цьому дегенерату,що для безумовно гарної ідеї про низькі ціни на живу, треба хоч щось зробити. Хоча б попи₴діти з аравійськими шейхами для початку.
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23.06.2025 17:09 Ответить
Може пора уже шота вколоть?
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23.06.2025 17:06 Ответить
Та вже дві дози галоперідолу
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23.06.2025 17:52 Ответить
Донні, партнер твій путін тебе кинув по ірану , пора його покінчити!
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23.06.2025 17:06 Ответить
Шо таке зараз керваниутво колишнього оплотк демократії шо оселилась в Бвлому домі, держдепі, Пентагоні тощо? Це шось на кшалт - дебіл на дебвлі їдеть дебілом погоня.
Конгресс сша просто повинен переймінувати Білий дім в дім "Дурдом веселка".
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23.06.2025 17:07 Ответить
Вперше згоден з тампоном!
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23.06.2025 17:09 Ответить
И шо ты для этого делаешь? Все должны как всегда, а ты нет, хочешь низкую цену, начинай качать больше сам впервую очередь!
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23.06.2025 17:10 Ответить
Наконец- то!!!!
Дедушка ТРАМП вышел из комы!!!
Молодец Израиль!!
Разбудил дедушку...
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23.06.2025 17:16 Ответить
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23.06.2025 17:21 Ответить
В Бразіліі хочуть видати новий мильний серіал.Називатиметься "Просто ідіот"...
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23.06.2025 17:51 Ответить
Єсть утримати нафту на низькому рівні!
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23.06.2025 18:10 Ответить
Чубчик у перший день другого президентства закликав бурити. І що, вже бурять?
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23.06.2025 18:19 Ответить
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23.06.2025 18:41 Ответить
Інакше кажучи, тримайте ціну низькою, бо в мене і так рейтинг до нуля котиться.
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23.06.2025 18:52 Ответить
"вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь"
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24.06.2025 07:12 Ответить
 
 