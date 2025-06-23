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Все, держите цены на нефть на низком уровне. Не играйте на руку врагу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал удерживать цены на нефть на низком уровне.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Все, удерживайте цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли до пятимесячного максимума после атаки США по ядерным объектам Ирана
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"США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном, - Венс" Джерело: https://censor.net/ua/n3559301
Афтирю!
Нагуя тут кома, га?
в данном случае "все" звучит как обращение, обращение выделяется запятой
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Макрон в Канаді просив підтримати санкції Євросоюзу - і навіть не захотів слухати...
Ви вже все написали
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Дедушка ТРАМП вышел из комы!!!
Молодец Израиль!!
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