Все, держите цены на нефть на низком уровне. Не играйте на руку врагу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал удерживать цены на нефть на низком уровне.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Все, удерживайте цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли до пятимесячного максимума после атаки США по ядерным объектам Ирана

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