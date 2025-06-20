БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт нафти РФ Зниження ціни на нафту РФ
1 975 20

ЄС відмовиться від плану знизити ліміт ціни на російську нафту без підтримки від Трампа, – Politico

Євросоюз відмовиться від планів знизити максимальну ціну на експортну російську нафту з $60 до $45 за барель.

Про це пише Politico із посиланням на кількох європейських дипломатів.

Співрозмовники видання назвали причиною такого рішення те, що загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном може призвести до зростання цін на нафту, а це зробить план обмеження цін на російську нафту непрацездатним.

Міністри закордонних справ країн ЄС мали обговорити пропозицію знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель наступного понеділка. Однак двоє європейських дипломатів у розмові з Politico підтвердили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном зробила цю пропозицію неактуальною.

"Ідея зниження граничної ціни, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність... На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не приймати рішення зараз. Ціни були досить близькі до граничної ціни, але зараз ціни то зростають, то падають, ситуація наразі занадто нестабільна", – розповів один із співрозмовників видання.

На саміті країн "Великої сімки" (G7) у Канаді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що чинний рівень обмеження цін на російську нафту "мав незначний ефект, але в останні дні ми бачили, що ціна на нафту зросла, діюча гранична ціна виконує свою функцію".

Пропозиція щодо обмеження цін на рівні $45 за барель могло б призвести до втрати Кремлем мільярдів доларів доходів від експорту нафти. 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель. Водночас Україна закликала G7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель.

Втім, ці пропозиції не отримали підтримки з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, що робить їх реалізацію неможливою, зазначають експерти.

"Зниження обмеження без згоди США буде неефективним... Розроблене як картель покупців, обмеження потребує участі США", – пояснила експертка із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

Вона також наголосила на важливості посилення контролю за дотриманням чинних обмежень, "оскільки наразі близько 90% російської сирої нафти постачається з вищою ціною".

Читайте також: Сировинні доходи Росії обвалилися до мінімуму з початку великої війни

Як повідомлялося, за даними Reuters, більшість країн "Великої сімки" (G7) були готові підтримати зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель. Але під час зустрічі лідерів країн "Великої сімки" у Канаді 15-17 червня досягти згоди з цього питання не вдалося, а президент США Дональд Трамп взагалі достроково полишив зустріч.

Більше того, Трамп під час саміту G7 заявив, що не поспішатиме запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей. Після цього Сенат США відклав розгляд законопроєкту про запровадження жорстких санкцій проти Росії, який має двопартійну підтримку.

нафта (5066) росія (15194) санкції (4735) США (5134) Євросоюз (5400) Трамп Дональд (746)
О,так воно так і повинно бути...
То орбан з фіцо не дозволяв,тепер трамп...
20.06.2025 17:58 Відповісти
Якби не було Трампа, то його необхідно було б створити.
20.06.2025 18:01 Відповісти
Гарантій безпеки не дамо, бо ситуація зараз нестабільна, а от як устабілізується...
Ракет не дамо, бо ситуація нестабільна, а от як устабілізується...
Ціни не знизимо, бо ситуація нестабільна, а от як устабілізується...

Втім, непритомним хоч кілка на голові теши - в них своя реальність.
20.06.2025 18:02 Відповісти
О,так воно так і повинно бути...
То орбан з фіцо не дозволяв,тепер трамп...
20.06.2025 17:58 Відповісти
Якби не було Трампа, то його необхідно було б створити.
20.06.2025 18:01 Відповісти
Гарантій безпеки не дамо, бо ситуація зараз нестабільна, а от як устабілізується...
Ракет не дамо, бо ситуація нестабільна, а от як устабілізується...
Ціни не знизимо, бо ситуація нестабільна, а от як устабілізується...

Втім, непритомним хоч кілка на голові теши - в них своя реальність.
20.06.2025 18:02 Відповісти
Без старшого брата ні кроку
20.06.2025 18:07 Відповісти
Куколди, просто натуральні КУКОЛДИ!!!
20.06.2025 18:07 Відповісти
Я б на місці керівників країн Європи вже б будував дороги для російських танків, та запрошував один одного на барбекю.
20.06.2025 18:08 Відповісти
Добре, що ти зрадо*б не на їх місці.
21.06.2025 13:10 Відповісти
Безхребетні слимаки...
20.06.2025 18:28 Відповісти
Ось і потужно-пекельні вбивчо-нищівні санкції під'їхали.
Випускайте чергового єврочиновника розмовного жанру з белькотінням "маємо посилити тиск і підтримати Україну"
20.06.2025 18:31 Відповісти
Імпотенти херові
20.06.2025 18:39 Відповісти
Не потрібно знижувати ціну, а тільки роз'***** нафтопереробні заводи на кацапстані і потопити судна які перевозять нафту!
20.06.2025 18:51 Відповісти
Остається тільки Україні самій знищувати всю рашистську нафто/газову енергоструктуру. І думаю ми це зможемо раз змогли спалити рашистські літаки на аеродромах
20.06.2025 19:06 Відповісти
Вы этогорыжого дыбила ещё во чтото ставите?ВАЙ ВАЙ ВАУ)))РЖУ НЕМОГУ!!!!
20.06.2025 19:18 Відповісти
Може хай ОПа перестає качати нафту в Європу!...
20.06.2025 20:00 Відповісти
"Коаліція рішучих" імпотентів...
20.06.2025 20:08 Відповісти
20.06.2025 20:17 Відповісти
На яку підтримку від цих чмошників може розраховувати Україна?
20.06.2025 20:18 Відповісти
Європа поводить себе , м'яко кажучи ,як геї ...
20.06.2025 20:22 Відповісти
спонсори рашистської смерті із ЄС відмовляються давати їй менше грошей ,для вбивства українців і руйнації України....Сучі дітки
20.06.2025 21:53 Відповісти
Довкола одні вороги. Як пише один з коментаторів, Україні варто самій припинити транзит москальської нафти власною територією а після цього ставити перед ЄС ультиматуми. Але в боягузливих та зажерливих керманичів Євросоюзу знайдуться чергові відмазки. На жаль Україну всі демократичні держави кинули як з тим Будапештським меморандумом. І підтримують як того смертельно хворого пацієнта лише на штучному диханні.
21.06.2025 08:53 Відповісти

