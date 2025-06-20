ЄС відмовиться від плану знизити ліміт ціни на російську нафту без підтримки від Трампа, – Politico

Євросоюз відмовиться від планів знизити максимальну ціну на експортну російську нафту з $60 до $45 за барель.

Про це пише Politico із посиланням на кількох європейських дипломатів.

Співрозмовники видання назвали причиною такого рішення те, що загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном може призвести до зростання цін на нафту, а це зробить план обмеження цін на російську нафту непрацездатним.

Міністри закордонних справ країн ЄС мали обговорити пропозицію знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель наступного понеділка. Однак двоє європейських дипломатів у розмові з Politico підтвердили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном зробила цю пропозицію неактуальною.

"Ідея зниження граничної ціни, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність... На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не приймати рішення зараз. Ціни були досить близькі до граничної ціни, але зараз ціни то зростають, то падають, ситуація наразі занадто нестабільна", – розповів один із співрозмовників видання.

На саміті країн "Великої сімки" (G7) у Канаді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що чинний рівень обмеження цін на російську нафту "мав незначний ефект, але в останні дні ми бачили, що ціна на нафту зросла, діюча гранична ціна виконує свою функцію".

Пропозиція щодо обмеження цін на рівні $45 за барель могло б призвести до втрати Кремлем мільярдів доларів доходів від експорту нафти. 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель. Водночас Україна закликала G7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель.

Втім, ці пропозиції не отримали підтримки з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, що робить їх реалізацію неможливою, зазначають експерти.

"Зниження обмеження без згоди США буде неефективним... Розроблене як картель покупців, обмеження потребує участі США", – пояснила експертка із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

Вона також наголосила на важливості посилення контролю за дотриманням чинних обмежень, "оскільки наразі близько 90% російської сирої нафти постачається з вищою ціною".

Як повідомлялося, за даними Reuters, більшість країн "Великої сімки" (G7) були готові підтримати зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель. Але під час зустрічі лідерів країн "Великої сімки" у Канаді 15-17 червня досягти згоди з цього питання не вдалося, а президент США Дональд Трамп взагалі достроково полишив зустріч.

Більше того, Трамп під час саміту G7 заявив, що не поспішатиме запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, оскільки це коштуватиме його країні грошей. Після цього Сенат США відклав розгляд законопроєкту про запровадження жорстких санкцій проти Росії, який має двопартійну підтримку.