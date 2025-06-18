БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Сировинні доходи Росії обвалилися до мінімуму з початку великої війни

Сировинні доходи економіки Росії обвалилися до мінімуму з початку великої війни

Експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це свідчать розрахунки Центру дослідження енергетики та чистого повітря CREA, передає The Moscow Times. 

Як повідомляється, минулого місяця вивезення за кордон нафти, газу, нафтопродуктів та вугілля приносило Росії 565 млн євро щодня. Порівняно з травнем 2024 року приплив сировинної валюти скоротився на 19%, а якщо порівнювати з першими місяцями повномасштабної війни – практично вдвічі.

Доходи від морського експорту нафти просіли на 8% порівняно з квітнем і на 22% рік до року – до 176 млн євро на день, що стало найнижчим рівнем із січня 2024 року.

Хоча фізично обсяги експорту зросли на 4% у місячному вираженні, по доходам російських нафтових компаній вдарило падіння цін: російський сорт Urals коштував у середньому $57,3 за барель проти майже $70 на початку року.

Доходи від прокачування нафти на експорт трубопроводами впали на 8%, до 59 млн євро на день.

Газовий виторг скоротився на 7% порівняно з квітнем – до 101 млн євро щодня. Із цієї суми 51 млн євро приніс трубопровідний експорт, а 40 млн – продаж скрапленого газу.

Доходи від продажу нафтопродуктів, за підрахунками CREA, не змінилися (101 млн євро на день). При цьому різко підскочив експорт вугілля: він приносив 74 млн євро на день – на 18% більше, ніж у квітні.

Найбільшим покупцем копалин у Росії залишився Китай: він закупив вуглеводнів на 5,7 млрд євро за місяць, із яких більше половини припало на сиру нафту.

Поставки до Індії принесли 4,2 млрд євро. На третьому місці серед "клієнтів" Росії залишилася Туреччина: вона закупила вуглеводнів на 1,8 млрд євро, головним чином нафтопродукти (на 1,1 млрд євро).

Країни Європейського Союзу закупили російське паливо у травні на 1 млрд євро. Із цієї суми 70% припало на експорт газу, а залишок – на нафту, яку трубопроводом "Дружба" продовжують закуповувати Угорщина та Словаччина.

За оцінками CREA, можливе посилення західних санкцій зі зниженням цінової стелі для російської нафти з $60 до $45 за барель позбавить Росію ще приблизно 27% сировинної виручки, або близько 2,7 млрд євро на місяць.

Зараз майже 40% нафти з РФ транспортують західні танкери: вони повернулися до перевезень, оскільки нафта Urals продається нижче за цінове обмеження, але будуть змушені відмовитися від цієї практики, якщо санкції стануть жорсткішими.

Як повідомлялося, напередодні Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

Нагадаємо, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18 пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Водночас Україна закликала G7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель.

газ (8108) доходи (502) нафта (5060) росія (15164) санкції (4732) експорт (3991)
Топ коментарі
+4
А є сенс таке читати? Ок, яка інформаційна цінність цього опусу? Прочитавши статтю, питання актуальне - нафіга нам ця інформація, і чим вона для нас корисна? Це все одно, що сидіти, і рахувати гроші сусіда Василя. Нафіга? Та цікаво ж, але користі ніякої.
показати весь коментар
18.06.2025 09:30 Відповісти
+3
на жаль, чекіст путін воюватиме під нуль .

і новий союзник америка - не дасть опуститись до нуля: трамп крутиться , вертиться, але рятує путіна як може
показати весь коментар
18.06.2025 09:16 Відповісти
+2
Дайте вгадаю, не читаючи статтю: в статті говориться що якщо не сьогодні, то вже точно завтра рашка розвалиться? Чи дають час аж до післязавтра?
показати весь коментар
18.06.2025 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
маніяка це не зупинить
показати весь коментар
18.06.2025 09:10 Відповісти
Маніяка зупинить тільки оце...
показати весь коментар
18.06.2025 09:30 Відповісти
на жаль, чекіст путін воюватиме під нуль .

і новий союзник америка - не дасть опуститись до нуля: трамп крутиться , вертиться, але рятує путіна як може
показати весь коментар
18.06.2025 09:16 Відповісти
Дайте вгадаю, не читаючи статтю: в статті говориться що якщо не сьогодні, то вже точно завтра рашка розвалиться? Чи дають час аж до післязавтра?
показати весь коментар
18.06.2025 09:19 Відповісти
Ну так біда в тому , що ти не читав і коментуєш.
показати весь коментар
18.06.2025 09:27 Відповісти
А є сенс таке читати? Ок, яка інформаційна цінність цього опусу? Прочитавши статтю, питання актуальне - нафіга нам ця інформація, і чим вона для нас корисна? Це все одно, що сидіти, і рахувати гроші сусіда Василя. Нафіга? Та цікаво ж, але користі ніякої.
показати весь коментар
18.06.2025 09:30 Відповісти
Ну так якщо не читати так і не будеш розуміти суті речей.
Хоча це норма для дебільчиків.
Але погодься , як швидко ти перевзуваєшся у повітрі, ліцемір, вже пишеш , що статтю прочитав.
Добре , що бодай вмієш робити те , що тобі розумні люди кажуть.
Можливо вдасться зробити навіть з тебе людину
А потрібна ця стаття для того , щоб базуючись на факти спростовувати кацапські фейки про "санкции нас только укрепляют"
показати весь коментар
18.06.2025 09:36 Відповісти
Ну не скавчи , підкацапна шавка з ганчіркою ФША
Заперечуй факти і не переходь на особистості бо виглядаєш жалюгідніше ніж завжди
показати весь коментар
18.06.2025 09:40 Відповісти
Де саме я перевзувався, і що конкретно упустив зі статті імбецильчик Артем пояснити може, чи інтелекту вистачає лише на клавіші стукати пальчиками? І взагалі, бидло ти неотесане, ти якого хріна розгавкався?, закордоний потріот?)
показати весь коментар
18.06.2025 10:03 Відповісти
Ти вже визначився, підкацапничку, чи читав ти статтю чи ні?
Бачиш який ти імібіцильчик, сиРОЖА
Але не намагайся інших опустити на свій рівень
Бо виглядаєш ще більш жалюгідним ніж є
Мені ж подобається, як у тебе , підкацапника під VPN - палає дупа , коли тебе по фактам пикою возять
показати весь коментар
18.06.2025 10:23 Відповісти
Так цікаво дивитись, як подібні тявкають ззакордону) Прям як чіхуашенька пробує здаватись великим песиком, але її максимум - обгадитись від страху)
показати весь коментар
18.06.2025 10:51 Відповісти
Взагалі-то це корисна інформація для аналітики. Але тебе ніхто читати не змушує - можеш розслабитися і не ґвалтувати свій слабенький мозок. ))
показати весь коментар
18.06.2025 19:26 Відповісти
Ну ок, давай розкажи, розумний ти наш, яка цінність даної аналітики і даного опусу в контексті нашої війни? Які задачі ця аналітика закриває, що цінного в собі несе? От на що конкретно були витрачені кошти, люди отримували зарплати, збирали інформацію, для чого саме?
показати весь коментар
18.06.2025 22:08 Відповісти
Попустися - це не твій базарний рівень
показати весь коментар
18.06.2025 22:28 Відповісти
Так і знав, що сказати нічого)) Типова тактика зелебобіка: коли немає аргументів - опускайся до примітиву, типу образ і переходу на особистості. Дивно, що такому "розумному аналітику" із не "слабеньким мозком" нічого написати... А пафосу було... Здувся, як наш сонцесяйний, і сказати нічого)
показати весь коментар
19.06.2025 07:18 Відповісти
Тупому хамлу не подаю. Відмокай, істеричко. ))
показати весь коментар
19.06.2025 07:59 Відповісти
Пук-пук, срьоньк-срьоньк... Коротки опис потуги Луки здаватись розунішим, ніж інші) Може і починати не треба було?)
показати весь коментар
19.06.2025 09:17 Відповісти
Нє переживай так. Там написано - расія можєт ваєвать вєчно...
показати весь коментар
18.06.2025 09:29 Відповісти
Пишуть, що експорт вуглеводнів з рашки в травні був зовсім мізерним, всього $17,5 млрд., і це дуже добре. Ще краще, що весь річний експорт її противника зріс до $41,7 млрд.
показати весь коментар
18.06.2025 10:16 Відповісти
Ой, ************ виліз.
Звичайно якби при владі у ФША залишились демократи , а не ваше фашиське лайно і над-держачка так і залишилася б над-державою США
То процес йшов би швидше
А так - повільніше , але незворотньо
показати весь коментар
18.06.2025 09:29 Відповісти
Ну да, нуда, типу рашка об Байдена ноги не витирала, КНДР і Іран не послали ***** штати. Ще один недостратег виліз, який ні бе, ні ме, зате має свою "унікальну" думку
показати весь коментар
18.06.2025 10:04 Відповісти
Лол , яку дурню ти сереш. Не дивно , що твої пости потім самовидаляються
Об Байдена так ноги витирала , що завдяки його зброї було звільнено :
Cумську, Чернігівську, Київську , Харківську області та місто Херсон
А могло б бути так , як трампісти і х*йловці нам розповідали "Київ за 3 дні"
Якіж ви підкацапники відірвані від реальності
показати весь коментар
18.06.2025 10:20 Відповісти
І що ж в мене самовидалилось?) Чи ти живеш по принципу "сам придумав, сам посміявся"?) А ну, а ну, коли цікаво Іран передав технології виробництва шахедів рашці, якими зараз нас масово обстрілюють? Невже при Трампі?) Так цікаво дивитись, як ти пробуєш вигребсти, використовуєш різні шрифти, але все одно бідненький облажався... Так цікаво, як "закордонні політологи/патріоти" розказують, що краще і де правда) Так приїдь в Україну і тут розказуй, чи боїшся?) Поза Україною якось і гавкати безпечніше, так вигодить?)
показати весь коментар
18.06.2025 10:55 Відповісти
Бачиш , дурненький, отой перший хрестик після якого йде мій пост. Отож!
Чи ти , сирРОЖА, гадаєш, що всі такіж дебіли , як ти , підкацапничку
І ті технології - НІЩО
Якби ми отримали від пуделя путіна зброю , яку він заборонив передавати Україні
Але ж він такий самий ************ як ти
Я знов тебе лошка у факти зараз макну, приготуйся :
Жодного збройного пакету за часів пуделя путина не було прийнято
Руде лайно навіть продати зброю Україні відмовився
І порівняй з часами Байдена
Коли зброї було достатньо , щоб звільнити чотири області і місто Херсон

Знов тебе лошару попустив. Так кумедно, як ти смикаєшся , як уж на пательні
І не скавчи , шавко, на тих хто через вашу тупість зараз за кордоном
Бо хтось має закривати збори , замість тих , кого ви , паскуди підкацапні, наобирали
показати весь коментар
18.06.2025 11:26 Відповісти
Зараз ціни на нафту ростуть, доходи Мордору зростуть.
показати весь коментар
18.06.2025 09:34 Відповісти
Гамериканські партнери допоможуть другу заробити стільки грошей, шоб йому вистачило на знищення України.
показати весь коментар
18.06.2025 09:50 Відповісти
Америка ввела на эмбарго на рос. нефть в 2022. ЕС продолжает покупать со скидкой в 30%.
показати весь коментар
18.06.2025 11:22 Відповісти
Так у 2022 США і зброю передавало
Але це було до того , коли до влади дірвався пудель пуйла і США стало ФША

Тепер маємо
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820

Доречі ЄС скоротив споживання нафти на 80% (якщо не рахувати фіцо і орбана) ,а газу на 60%
Хоча з часів совку багато виробництва у ЄС було пов'язано саме з рашкою

Тому виплюнь прутень трампа з рота , ФШАст. Плюнь кажу, дурбецело
показати весь коментар
18.06.2025 11:29 Відповісти
На это нельзя обращать внимание - если у Украины будет защитное и наступательное вооружение, никакая война не будет страшна нам! На 1 удар врага отвечать 2-мя своими!
показати весь коментар
18.06.2025 10:02 Відповісти
Ізраїль разом з Америкою підримують економіку путі.Нафта "уралс" вже коштує 68$.♥️🇺🇦♥️
показати весь коментар
19.06.2025 08:44 Відповісти
"Божі жорна мелють повільно, але невідворотно"
показати весь коментар
03.07.2025 20:08 Відповісти

