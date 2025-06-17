Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію про відмову від російських газу та нафти до кінця 2027 року

Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

Відповідне рішення було ухвалено Колегією Єврокомісії 17 червня в Страсбурзі, передає Інтерфакс-Україна.

"ЄС поступово та ефективно припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року, згідно з законодавчою пропозицією, яку сьогодні представила Європейська Комісія. Це покладе край ризикам для ЄС ринкової та економічної безпеки через залежність від російського викопного палива та, зрештою, підвищить енергетичну незалежність та конкурентоспроможність Союзу", – сказано в повідомленні Єврокомісії.

Запропонований Регламент передбачає поетапну відмову від трубопровідного газу та скрапленого природного газу, що походять із Росії або експортуються прямо чи опосередковано з РФ.

Він також пропонує заходи для сприяння повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Держави-члени ЄС повинні будуть представити плани диверсифікації з точними заходами та етапами для поступового припинення імпорту російського газу та нафти.

"Згідно з передбачуваною поступовою забороною імпорту, імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу, що поставляється до країн, що не мають виходу до моря, та пов'язаний з довгостроковими контрактами, які будуть дозволені до кінця 2027 року. Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року", – пояснили в ЄК.

Також будуть заборонені довгострокові контракти на послуги терміналів скрапленого газу для клієнтів із Росії або контрольованих російськими підприємствами.

Як зазначили в Єврокомісії, це забезпечить перенаправлення потужностей терміналів до альтернативних постачальників, що зрештою підвищить стійкість енергетичних ринків.

Такий поетапний підхід допоможе ефективно зупинити імпорт російського газу, водночас обмежуючи можливий вплив на ціни на енергоносії в ЄС та уникаючи будь-якого ризику для безпеки поставок.

Зі свого боку Єврокомісія підтримуватиме держави-члени ЄС протягом усього процесу.

У Регламенті також прописані положення щодо підвищення прозорості, моніторингу та відстеження російського газу на ринках ЄС, які сприятимуть ефективному впровадженню заборони на імпорт.

"Згідно з запропонованим Регламентом, компанії, які мають контракти на поставки російського газу, повинні будуть надавати інформацію Комісії. Крім того, імпортери російського газу повинні будуть надавати митним органам всю необхідну інформацію, що підтверджує шлях імпортованого газу від його фактичного походження до точки імпорту до Союзу", – йдеться в повідомленні.

Наступним кроком має бути ухвалення цього Регламенту Європейським парламентом та Радою ЄС.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина ветувала висновок Ради ЄС з питань енергетики, у якому містився заклик до Єврокомісії продовжувати працювати над реалізацією плану відмови від російських енергоносіїв.

Як повідомлялося, на початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

Відповідно до дорожньої карти, Єврокомісія також запропонує нові заходи для вирішення проблеми "тіньового флоту" Росії, який транспортує нафту.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%. Імпорт російського вугілля до ЄС повністю заборонений санкціями, а частка російської нафти у європейському імпорті впала із 27% на початку 2022 року до 3% зараз.