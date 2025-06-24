БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
4 895 20

Наслідки конфлікту на Близькому Сході: Ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС різко зросли

Ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС різко зросли

Ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС за тиждень з 16 по 23 червня зросли в середньому на 2 гривні за літр.

Це відбулося внаслідок різкого зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та, відповідно, здорожчання гуртових партій пального, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, 16-23 червня гуртові ціни на бензин збільшилися на 2,31 грн – до 51,59 грн/л, на дизельне пальне – на 3,67 грн, до 50,85 грн/л. Скраплений газ в опті здорожчав менше – на 0,63 грн – до 28,69 грн/л.

Водночас роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС зросли за тиждень на 2,16 грн – до 58,44 грн/л, на дизпаливо – на 2,51 грн (до 55,56 грн/л), на автогаз – на 0,32 грн (34,49 грн/л).

Читайте також: Рада дозволила продавати бензин без додавання біоетанолу до кінця року

Ціни на бензин та дизпаливо зросли у всіх мережах без винятку. Більш активними були мережі середнього і нижнього цінового діапазону, де вартість пального подекуди збільшилася на 4-4,50 грн за літр.

Так, на 4,50 грн зросла вартість бензину у мережі "Олас" (до 56,99 грн/л). На 4 грн здорожчало пальне на АЗС мереж "Маркет" і RLS (до 56,49 грн і 56,90 грн за літр відповідно). Дизпаливо у цих мережах подорожчало на 4 і 4,5 грн – до 53,99 грн і 53 грн за літр.

Крім того, на 4,40 грн зросла вартість дизелю в UPG (до 55,90 грн/л), бензин у мережі здорожчав на 2,40 грн (до 58,90 грн/л).

Преміальні мережі – ОККО, WOG і SOCAR – підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 2 гривні за літр – до 61,99 грн і 58,99 грн у перших двох і 60,66 грн і 57,82 грн – в азербайджанського оператора відповідно.

На стільки ж зросли ціни на бензин у Ovis, дніпровських VostokGaz, Neftek, водночас дизель у мережах подорожчав на 3,50 грн, 2,50 грн і 2 грн за літр відповідно.

Ціни в державній мережі "Укрнафта" змінилися відповідно до тенденцій на зовнішньому ринку. Так, А-95 подорожчав на 1,50 грн (до 57,99 грн/л), дизель — на 3,5 грн/л (до 54,99 грн/л).

Водночас ціни на скраплений газ у найбільших мережах майже не змінилися, на 1 гривню цей вид пального подорожчав у мережах VST, "Укрнафти", "Авантаж 7", RLS. У решти здорожчання становило 17-82 коп./л.

Зміни роздрібних цін на пальне з 16 по 23 червня, грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

23.06.25

Зм.

23.06.25

Зм.

23.06.25

Зм.

23.06.25

Зм.

ОККО

61,99

2,00

64,99

2,00

58,99

2,00

35,99

0,00

WOG

61,99

2,00

64,99

2,00

58,99

2,00

35,98

0,00

Укрнафта

57,99

1,50

60,99

1,50

54,99

3,50

33,99

1,00

UPG

58,90

2,40

61,90

2,40

55,90

4,40

34,02

0,00

AMIC

59,04

2,58

61,49

2,67

55,91

2,61

33,13

-0,02

Shell

60,95

1,00

63,95

1,00

57,95

1,00

34,45

0,50

SOCAR

60,66

2,00

63,82

2,00

57,82

2,00

34,65

0,00

БРСМ-Нафта

53,72

1,31

50,72

1,53

32,93

0,37

KLO

59,59

3,40

60,99

3,40

57,99

3,90

34,20

0,00

BVS

58,49

3,00

61,49

3,00

54,99

2,00

34,69

0,00

Chipo

57,10

2,85

53,67

3,47

33,56

0,82

Авантаж 7

54,45

1,50

51,95

3,00

32,45

1,00

Укр-Петроль

52,00

2,50

51,00

2,20

Mango

57,99

3,50

53,99

3,00

33,12

0,50

Ovis

56,99

2,00

59,99

2,00

54,49

3,50

32,99

0,50

VST

58,80

3,08

53,20

2,88

33,40

1,38

Marshal

54,67

2,10

57,79

1,83

51,59

2,52

33,11

0,40

Маркет

56,49

4,00

53,99

4,00

Олас

56,99

4,50

52,99

3,00

33,49

0,00

VostokGaz

57,99

2,00

54,99

2,50

33,99

1,00

U.GO

57,40

3,00

51,90

1,00

33,40

0,00

Neftek

58,99

2,00

61,49

2,00

54,99

2,00

34,99

0,00

Motto

54,91

2,50

55,08

2,10

52,41

2,57

33,67

0,17

Кворум

57,48

3,50

52,98

2,50

31,98

0,00

Автотранс

59,68

2,70

65,68

2,70

56,68

3,70

34,68

0,00

Рур груп

58,99

1,00

56,99

1,00

35,00

0,00

ZOG

55,00

1,50

58,00

2,00

55,00

3,50

33,50

0,00

Катрал

57,99

3,00

52,99

3,00

32,27

-0,10

SUNOIL

53,59

2,80

51,99

3,50

32,89

0,40

Green Wave

56,40

1,50

53,40

2,50

33,40

0,50

RLS

56,90

4,00

59,00

3,00

53,00

4,50

32,90

1,00

Фактор

56,00

2,50

50,00

2,50

Parallel

59,16

3,00

59,99

3,50

56,32

2,50

34,16

0,17

Середня ціна в Україні

58,44

2,16

62,77

1,97

55,56

2,51

34,49

0,32

Як повідомлялося, у вівторок, 24 червня, ціни на нафту знизилися до мінімуму за два тижні на тлі заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню.

Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці у вівторок падали на $2,48, або 3,5%, – до $69 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знижувалася на $2,37 долара, або на 3,5%, – до $66,14 за барель.

На тлі максимальної напруженості між Іраном, Ізраїлем та США ціни на нафту сягали $81,40 та $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів.

Автор: 

АЗС (1600) бензин (1115) нафта (4893) ціни (3584) дизпаливо (1286)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+19
Сьогодні нафта подешевшала,ціни впадуть,чи то не та країна для цього?
показати весь коментар
24.06.2025 16:38 Відповісти
+7
Це ж типовий український "маркетинг". Коли ціни падають, то одразу знаходиться величезна кількість пального закупленого "по старим цінам". Але у зворотньому напрямку це не працює.
показати весь коментар
24.06.2025 18:29 Відповісти
+6
Знавці ринку ,курва) підАри є не лиш серед москалів( совісті ні грама((
показати весь коментар
24.06.2025 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні нафта подешевшала,ціни впадуть,чи то не та країна для цього?
показати весь коментар
24.06.2025 16:38 Відповісти
та де, вони, як завжди, встигли купити, коли дороге пальне було, то ніяк.
показати весь коментар
24.06.2025 17:32 Відповісти
Ні. Не впадуть. Та і причин здорожчання не було, адже закупівельні ціни цього місяця… впали)) а нам як завжди напарюють туфту
показати весь коментар
24.06.2025 19:18 Відповісти
Знавці ринку ,курва) підАри є не лиш серед москалів( совісті ні грама((
показати весь коментар
24.06.2025 16:58 Відповісти
У нас це в першу чергу! Ніші це вміють олігархи!
показати весь коментар
24.06.2025 18:01 Відповісти
Ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС різко зросли
=========================================
а як же мантра про "старі запаси по іншим закупівельним цінам"? Чи це тільки коли нафта дешевшає працює?
показати весь коментар
24.06.2025 18:16 Відповісти
Це ж типовий український "маркетинг". Коли ціни падають, то одразу знаходиться величезна кількість пального закупленого "по старим цінам". Але у зворотньому напрямку це не працює.
показати весь коментар
24.06.2025 18:29 Відповісти
Навіть коли дешевшає вони на курс бакса чи євро списують. І тільки конкуренція заставляє їх скидати на копійки щоб виторг підняти.
показати весь коментар
24.06.2025 18:33 Відповісти
Ну так взагалі-то ціна зросла закупівельна сироі нафти, яка буде завезена через півроку… тому це ще дивніше 🤣
показати весь коментар
24.06.2025 19:17 Відповісти
Українські магнати знайшли чудову відмазку!
показати весь коментар
24.06.2025 18:23 Відповісти
Нашим баригам тільки дай найменший повод зразу накручують по максимуму.
показати весь коментар
24.06.2025 18:31 Відповісти
Ну взагалі-то це листопадові фьючерси здорожчали. Яким боком ціни зараз ростуть? В Польші ціна на бензин упала навпаки, бо за минулими фьючерсами якраз йде зниження. Але наші де беруть бензин та газ? Прааавильно… тому це чисто державний рівень
показати весь коментар
24.06.2025 19:16 Відповісти
А було таке, щоб ціна на пальне в Україні знижувалася, коли у Світі нафта дешевшала?
показати весь коментар
24.06.2025 20:02 Відповісти
Гандони
показати весь коментар
24.06.2025 23:52 Відповісти
А може ціни зросли через те що минулого тижня був повністю знищений єдиний в Україні нафтопереробний завод у Кременчуці?
показати весь коментар
24.06.2025 23:58 Відповісти
яка частка кременчуцького пального в продажах по Україні?
показати весь коментар
25.06.2025 12:47 Відповісти
Новина повинна звучати так: Штопані гандони в черговий раз підтвердили своє життєве кредо
показати весь коментар
25.06.2025 08:46 Відповісти
в Європі ціни взагалі майже ніяк не відреагували

але ж це Україна - країна чудес
показати весь коментар
25.06.2025 12:45 Відповісти
13.06. ціна на нафту 69 дол. - 25.06. ніна на нафту 67 дол.. Якщо ціни не повертаються до рівня 13.06. можна сміливо палити заправку.
показати весь коментар
25.06.2025 12:59 Відповісти
типова ситуація для українського "бізнесу" - зірвати по максимуму
показати весь коментар
25.06.2025 13:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 