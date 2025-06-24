Наслідки конфлікту на Близькому Сході: Ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС різко зросли

Ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС за тиждень з 16 по 23 червня зросли в середньому на 2 гривні за літр.

Це відбулося внаслідок різкого зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та, відповідно, здорожчання гуртових партій пального, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, 16-23 червня гуртові ціни на бензин збільшилися на 2,31 грн – до 51,59 грн/л, на дизельне пальне – на 3,67 грн, до 50,85 грн/л. Скраплений газ в опті здорожчав менше – на 0,63 грн – до 28,69 грн/л.

Водночас роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС зросли за тиждень на 2,16 грн – до 58,44 грн/л, на дизпаливо – на 2,51 грн (до 55,56 грн/л), на автогаз – на 0,32 грн (34,49 грн/л).

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Ціни на бензин та дизпаливо зросли у всіх мережах без винятку. Більш активними були мережі середнього і нижнього цінового діапазону, де вартість пального подекуди збільшилася на 4-4,50 грн за літр.

Так, на 4,50 грн зросла вартість бензину у мережі "Олас" (до 56,99 грн/л). На 4 грн здорожчало пальне на АЗС мереж "Маркет" і RLS (до 56,49 грн і 56,90 грн за літр відповідно). Дизпаливо у цих мережах подорожчало на 4 і 4,5 грн – до 53,99 грн і 53 грн за літр.

Крім того, на 4,40 грн зросла вартість дизелю в UPG (до 55,90 грн/л), бензин у мережі здорожчав на 2,40 грн (до 58,90 грн/л).

Преміальні мережі – ОККО, WOG і SOCAR – підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 2 гривні за літр – до 61,99 грн і 58,99 грн у перших двох і 60,66 грн і 57,82 грн – в азербайджанського оператора відповідно.

На стільки ж зросли ціни на бензин у Ovis, дніпровських VostokGaz, Neftek, водночас дизель у мережах подорожчав на 3,50 грн, 2,50 грн і 2 грн за літр відповідно.

Ціни в державній мережі "Укрнафта" змінилися відповідно до тенденцій на зовнішньому ринку. Так, А-95 подорожчав на 1,50 грн (до 57,99 грн/л), дизель — на 3,5 грн/л (до 54,99 грн/л).

Водночас ціни на скраплений газ у найбільших мережах майже не змінилися, на 1 гривню цей вид пального подорожчав у мережах VST, "Укрнафти", "Авантаж 7", RLS. У решти здорожчання становило 17-82 коп./л.

Зміни роздрібних цін на пальне з 16 по 23 червня, грн/л

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 23.06.25 Зм. 23.06.25 Зм. 23.06.25 Зм. 23.06.25 Зм. ОККО 61,99 2,00 64,99 2,00 58,99 2,00 35,99 0,00 WOG 61,99 2,00 64,99 2,00 58,99 2,00 35,98 0,00 Укрнафта 57,99 1,50 60,99 1,50 54,99 3,50 33,99 1,00 UPG 58,90 2,40 61,90 2,40 55,90 4,40 34,02 0,00 AMIC 59,04 2,58 61,49 2,67 55,91 2,61 33,13 -0,02 Shell 60,95 1,00 63,95 1,00 57,95 1,00 34,45 0,50 SOCAR 60,66 2,00 63,82 2,00 57,82 2,00 34,65 0,00 БРСМ-Нафта 53,72 1,31 50,72 1,53 32,93 0,37 KLO 59,59 3,40 60,99 3,40 57,99 3,90 34,20 0,00 BVS 58,49 3,00 61,49 3,00 54,99 2,00 34,69 0,00 Chipo 57,10 2,85 53,67 3,47 33,56 0,82 Авантаж 7 54,45 1,50 51,95 3,00 32,45 1,00 Укр-Петроль 52,00 2,50 51,00 2,20 Mango 57,99 3,50 53,99 3,00 33,12 0,50 Ovis 56,99 2,00 59,99 2,00 54,49 3,50 32,99 0,50 VST 58,80 3,08 53,20 2,88 33,40 1,38 Marshal 54,67 2,10 57,79 1,83 51,59 2,52 33,11 0,40 Маркет 56,49 4,00 53,99 4,00 Олас 56,99 4,50 52,99 3,00 33,49 0,00 VostokGaz 57,99 2,00 54,99 2,50 33,99 1,00 U.GO 57,40 3,00 51,90 1,00 33,40 0,00 Neftek 58,99 2,00 61,49 2,00 54,99 2,00 34,99 0,00 Motto 54,91 2,50 55,08 2,10 52,41 2,57 33,67 0,17 Кворум 57,48 3,50 52,98 2,50 31,98 0,00 Автотранс 59,68 2,70 65,68 2,70 56,68 3,70 34,68 0,00 Рур груп 58,99 1,00 56,99 1,00 35,00 0,00 ZOG 55,00 1,50 58,00 2,00 55,00 3,50 33,50 0,00 Катрал 57,99 3,00 52,99 3,00 32,27 -0,10 SUNOIL 53,59 2,80 51,99 3,50 32,89 0,40 Green Wave 56,40 1,50 53,40 2,50 33,40 0,50 RLS 56,90 4,00 59,00 3,00 53,00 4,50 32,90 1,00 Фактор 56,00 2,50 50,00 2,50 Parallel 59,16 3,00 59,99 3,50 56,32 2,50 34,16 0,17 Середня ціна в Україні 58,44 2,16 62,77 1,97 55,56 2,51 34,49 0,32

Як повідомлялося, у вівторок, 24 червня, ціни на нафту знизилися до мінімуму за два тижні на тлі заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню.

Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці у вівторок падали на $2,48, або 3,5%, – до $69 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знижувалася на $2,37 долара, або на 3,5%, – до $66,14 за барель.

На тлі максимальної напруженості між Іраном, Ізраїлем та США ціни на нафту сягали $81,40 та $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів.