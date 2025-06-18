БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада дозволила продавати бензин без додавання біоетанолу до кінця року

Рада дозволила продавати бензин без додавання біоетанолу

Верховна Рада відклала вступ у дію вимоги щодо обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98 до 1 січня 2026 року.

Відповідну поправку депутати підтримали під час голосування за законопроєкт №13134, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Сьогодні Рада відклала до 1 січня 2026 року вступ у дію вимоги про наявність не менше 5% біоетанолу у паливі. Відповідну правку внесли у законопроект 13134, який був прийнятий в цілому", – написав депутат.

Читайте також: Наслідки війни Ізраїлю з Іраном: В Україні почало стрімко дорожчати пальне

Як повідомлялося, норма щодо обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98, який реалізується на українських АЗС, набула чинності з 1 травня.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 біопалива в обсязі не менше 5% (за винятком пального для потреб Міноборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів). Наразі бензин з біоетанолом переважно постачається з європейських НПЗ.

АЗС (1612) бензин (1143) ВР (2948) закон (1527) парламент (1993)
Раніше свічки в авто були сірокоричняві, зараз чорні. Правда самі електроди ще не чорні, а тільки юбка. А шо буде коли біоетанол добавлять?
18.06.2025 14:55 Відповісти
и про что это говорит?.. его везут без добавления?
18.06.2025 15:09 Відповісти
С 70х годов бензин гонят только до 92. Выше гнать с нефти дорого. До 95, 98 поднимают этанолом. Это намного дешевле
18.06.2025 15:21 Відповісти
Кстати супербайки на чистом этаноле/метаноле рекорды ставят 🤔
Без капли бензина 😁
18.06.2025 15:25 Відповісти
Такий загловок, наче громадяни зобов'язані прям в сраку кожного депутата поцілувати за "дозволили". А якби не дозволили б, то що?
18.06.2025 15:26 Відповісти
"а как дысал, как дысал". Что не сделает дурак,все он сделает не так.
19.06.2025 00:21 Відповісти
Десь читала, що цей бензин натягає воду з повітря.
18.06.2025 16:16 Відповісти
я б не здивувася,а би проголосували,що 1літр бензину дорівнює 800 грамам
18.06.2025 16:50 Відповісти
Влад, это уже есть возьми пакет молока - пол литра, но "450 грамм". Зато пакет торфа (земля для вазонов) - 5 литров, или 6.
19.06.2025 00:23 Відповісти

