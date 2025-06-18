Рада дозволила продавати бензин без додавання біоетанолу до кінця року

Верховна Рада відклала вступ у дію вимоги щодо обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98 до 1 січня 2026 року.

Відповідну поправку депутати підтримали під час голосування за законопроєкт №13134, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Сьогодні Рада відклала до 1 січня 2026 року вступ у дію вимоги про наявність не менше 5% біоетанолу у паливі. Відповідну правку внесли у законопроект 13134, який був прийнятий в цілому", – написав депутат.

Як повідомлялося, норма щодо обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98, який реалізується на українських АЗС, набула чинності з 1 травня.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 біопалива в обсязі не менше 5% (за винятком пального для потреб Міноборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів). Наразі бензин з біоетанолом переважно постачається з європейських НПЗ.