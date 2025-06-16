БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Наслідки війни Ізраїлю з Іраном: В Україні почало стрімко дорожчати пальне

В Україні почало стрімко дорожчати пальне

Різкий стрибок світових цін на нафту внаслідок ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході призвело до зростання гуртових цін на бензин та дизпаливо.

Своєю чергою, через це великі мережі АЗС вже почали переглядати роздрібні ціни, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Так, з 9 по 13 червня середнє котирування бензину в Європі зросло на $42 за тонну (на 1,56 грн/л), дизельного пального – на $55 за тонну (майже 2,30 грн/л).

Відтак, з 9 по 16 червня гуртові ціни на бензин в Україні зросли на 2,13 грн – до 49,28 грн за літр, на дизельне пальне – на 4,32 грн (до 47,18 грн за літр), на скраплений газ – на 1 120 грн за тонну (на 60 копійок за літр – до 28,06 грн/л).

Водночас на АЗК вартість літра бензину А-95 збільшилася на 1,69 грн – до 56,28 грн, дизпалива – на 0,57 грн/л (53,06 грн/л), а скрапленого газу – зменшилася на 10 копійок (до 34,16 грн/л).

Зокрема, на 2 гривні за літр підвищили ціни на всі бензини преміальні мережі ОККО та WOG (до 59,99 грн/л), а також SOCAR (до 58,66 грн/л). Дизель у цих мережає подорожчав на 1 гривню – до 56,99 грн/л і 55,82 грн/л відповідно.

При цьому у мережах "Авантаж", VostokGaz і "Фактор" бензин А-95 подорожчав на 3 гривні за літр, дизель додав 1 грн і по 1,5 грн за літр відповідно.

На 2,50 грн подорожчав бензин А-95 на АЗК "Укрнафти", ціна на дизельне пальне зросла на 50 коп. – до 51,49 грн/л.

Від 2 до 2,60 грн за літр А-95 підвищили ціни у мережах UPG, Shell, Mango, "Автотранс", Green Wave, RLS, Chipo. У решти зростання в середньому становило 0,50-1,60 грн/л.

За прогнозами експертів, ціни на дизпаливо на АЗК можуть зрости ще мінімум на 2 млн грн за літр. Водночас для подорожчання бензину передумови існували і раніше, тому його вартість також зростатиме, з урахуванням наслідків конфлікту на Близькому Сході.

Зміни роздрібних цін на пальне в Україні з 9 по 16 червня, грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

16.06.25

Зм.

16.06.25

Зм.

16.06.25

Зм.

16.06.25

Зм.

ОККО

59,99

2,00

62,99

2,00

56,99

1,00

35,99

0,00

WOG

59,99

2,00

62,99

2,00

56,99

1,00

35,98

0,00

Укрнафта

56,49

2,50

59,49

2,50

51,49

0,50

32,99

0,00

UPG

56,50

2,60

59,50

2,60

51,50

0,60

34,02

0,00

AMIC

56,46

1,55

58,82

1,67

53,31

0,47

33,16

-0,36

Shell

59,95

2,00

62,95

2,00

56,95

1,00

33,95

0,00

SOCAR

58,66

2,00

61,82

2,00

55,82

1,00

34,65

-0,17

БРСМ-Нафта

52,42

1,49

49,19

0,27

32,56

-0,05

KLO

56,19

1,70

57,59

1,70

54,09

1,70

34,20

0,00

BVS

55,49

0,50

58,49

0,50

52,99

0,00

34,69

1,20

Chipo

54,25

1,98

50,20

0,48

32,74

-0,58

Авантаж 7

52,95

3,00

48,95

1,00

31,45

0,00

Укр-Петроль

49,50

0,00

48,80

0,00

Mango

54,49

2,50

50,99

1,00

32,62

0,50

Ovis

54,99

1,00

57,99

1,00

50,99

0,00

32,49

-0,40

VST

55,72

1,60

50,32

0,90

32,02

-0,40

Marshal

52,57

1,30

55,96

1,50

49,07

0,24

32,71

-0,08

Маркет

52,49

1,00

49,99

0,00

Олас

52,49

1,00

49,99

0,00

33,49

0,00

VostokGaz

55,99

3,00

52,49

1,50

32,99

-0,50

U.GO

54,40

1,00

50,90

-1,00

33,40

0,00

Neftek

56,99

1,00

59,49

1,00

52,99

0,00

34,99

0,00

Motto

52,41

1,00

52,98

1,00

49,84

0,14

33,49

-0,14

Кворум

53,98

1,70

50,48

0,50

31,98

-0,50

Автотранс

56,98

2,00

62,98

2,00

52,98

0,00

34,68

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,00

0,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

51,50

0,00

33,50

-0,50

Катрал

54,99

1,00

49,99

-1,00

32,37

0,00

SUNOIL

50,79

0,00

48,49

-1,00

32,49

-0,30

Green Wave

54,90

2,00

50,90

0,00

32,90

-0,70

RLS

52,90

2,50

56,00

2,00

48,50

1,00

31,90

0,00

Фактор

53,50

3,00

47,50

1,50

Parallel

56,16

1,33

56,49

2,50

53,82

0,83

33,99

-0,90

Середня ціна в Україні

56,28

1,69

60,80

1,92

53,06

0,57

34,16

-0,10

+14
Дивно, в усіх країнах, коли нафта дешевшає, або дорожчає - пропорційно реагують ціни на пальне. У нас же вони тільки зростають. Коли нафта просідає - кажуть, що продають старі запаси. До тих пір продають, поки нафта не зростає. І ціни знову лізуть угору. Жлобятня їбана, що не має майбутнього.
показати весь коментар
16.06.2025 19:33 Відповісти
Хтоб міг подумати,ненажерлеві потвори,слів не вистачає як можна назвати цих покидьків,мінталітет хохла ніколи не зникне.
показати весь коментар
16.06.2025 18:20 Відповісти
16.06.2025 20:34 Відповісти
