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Новости Разговор Тампа с Путиним Трамп об Иране Заявления Трампа
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Трамп: Путин предлагал мне посредничество по Ирану, я отказался

Трамп рассказал о разговоре с Путиным по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский диктатор Владимир Путин предложил ему свою помощь по посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном. Американский лидер заявил о желании сначала урегулировать российско-украинскую войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал на борту самолета, направлявшегося на саммит НАТО в Нидерланды.

Его попросили прокомментировать формулировку о России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров стран НАТО.

"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть соглашение с Россией. Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что нам удастся заключить соглашение с Россией. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", - добавил Трамп.

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Напомним, 14 июня диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп рассказал детали телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Автор: 

Иран (2045) путин владимир (31647) россия (96442) Трамп Дональд (5849) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+3
Вас попросили не вбивати хеймені, та обійтися парочкой бомб, а ше натиснути на ізраїль, шоб не бомбив, і залишити спроби зміни режиму, чи я десь шось пропустив? То де тут посередництво? Я бачу повністю керовану з кремля поведінку, а і ше наїзд на ізраїль за удари у відповідь після об'явленого трампом перемирія!
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24.06.2025 17:04 Ответить
+2
тільки за це премію миру дати треба - НАРЕШТІ ВІДМОВИВ САМОМУ ХУ !!!
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24.06.2025 17:05 Ответить
+2
Ботоксное чмо везде хочет сунуть свое рыло.
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24.06.2025 17:05 Ответить
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Трамп сказав іди нах - нігуя собі
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24.06.2025 17:00 Ответить
Вас попросили не вбивати хеймені, та обійтися парочкой бомб, а ше натиснути на ізраїль, шоб не бомбив, і залишити спроби зміни режиму, чи я десь шось пропустив? То де тут посередництво? Я бачу повністю керовану з кремля поведінку, а і ше наїзд на ізраїль за удари у відповідь після об'явленого трампом перемирія!
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24.06.2025 17:04 Ответить
то ж тобі відповіли, що не було ніякого посередництва. Трамп послав нак уй ху йла із його посередництвом. Трамп каже, що Іран не може мати ядерної зброї, ху йло каже, що Іран має право збагачувати уран. от і все. то накуя тоді Чубу такий посередник. він його і послав на куй і прийняв рішення бомбити ті ядерні об'єкти без посередників.
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24.06.2025 17:20 Ответить
А говорю шо ніфіга він ***** не послав, він зробив все рівно так як іран з відповіддю по базі в катарі, то шо амери розбомбили вже було евакуєвано як і база сша в катарі! Це трамповский розвод по ходу, і шось мені кажеться в ізраїлі вкурсі шо іх розводят!
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24.06.2025 17:27 Ответить
хм.. може і таке бути. коротше кажучи, час покаже.
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24.06.2025 17:32 Ответить
Чомусь ізраїль не зря зарухався, і для них час явно це розкіш, і рудий потом скаже шо то не він винен коли в ірана появиться бомба, винен Обама, Байден, Клінтон, Зеленьский, Натаньяху і т.д, всі крім нього, а він 146% скаже. Час покаже, тут я з вами погоджуюся!
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24.06.2025 17:47 Ответить
"...Шах распісался в полном нєумєніі
- Вот тут єго возьмі і замєни!
Гдє взять? У нас любой второй в Туркмєніі
- Аятолла, і даже Хєймєні.
Європє я в ворота бью рогамі, как баран,
А мнє бы взять Коран і - в Тєгєран!..." (с)
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24.06.2025 20:03 Ответить
тільки за це премію миру дати треба - НАРЕШТІ ВІДМОВИВ САМОМУ ХУ !!!
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24.06.2025 17:05 Ответить
(якщо це правда а не марення маразмонарциса)
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24.06.2025 17:06 Ответить
Це називається "відмовив"? Така собі дружня розмова, "вибач Володю, на мене тиснуть щодо тебе, мушу щось сказати...".
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24.06.2025 17:33 Ответить
для ***** гибель 6 000 солдат ничего не значит, даже если это будет 60 000 - ему наплевать.

Но трамп тупой, этого понять не может
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24.06.2025 17:05 Ответить
Ботоксное чмо везде хочет сунуть свое рыло.
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24.06.2025 17:05 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=EsBTY08zIpc Кирило Сазонов: Трамп жестко послал путина. И пригрозил... (2:58)
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24.06.2025 17:06 Ответить
ЯЙЦА ЕСТЬ КРУТО ВАРЕНЫЕ!!!ТРАМПОН РУЛИТ!!!
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24.06.2025 17:24 Ответить
Он уже присоединил Канаду к США. Он уже купил Гренландию. Он уже вернул все американские бизнесы из Китая. Он уже прекратил за 24 часа войну в Украине. Сейчас он принес вечный мир на Ближний Восток. Мощный старик!
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24.06.2025 17:31 Ответить
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24.06.2025 18:45 Ответить
кто єтот мощній старік (с)
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24.06.2025 22:16 Ответить
Який він усний, цей Трамп !
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24.06.2025 17:46 Ответить
Умний
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24.06.2025 17:48 Ответить
Пуйло сказав "Я буду умовляти Іран відмовитись від ядерної програми, а ти будеш посередником!"
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24.06.2025 18:22 Ответить
Умовляти все життя
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24.06.2025 18:41 Ответить
верим
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24.06.2025 22:15 Ответить
За 5 місяців дослужився до путлєрської шістки.
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25.06.2025 09:11 Ответить
 
 