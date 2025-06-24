Трамп: Путин предлагал мне посредничество по Ирану, я отказался

Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский диктатор Владимир Путин предложил ему свою помощь по посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном. Американский лидер заявил о желании сначала урегулировать российско-украинскую войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал на борту самолета, направлявшегося на саммит НАТО в Нидерланды.

Его попросили прокомментировать формулировку о России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров стран НАТО.

"Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть соглашение с Россией. Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что нам удастся заключить соглашение с Россией. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", - добавил Трамп.

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Напомним, 14 июня диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп рассказал детали телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.