Путин предложил Трампу обменяться фильмами о "традиционных ценностях", - Ушаков
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин обсудили возможность обмена фильмами, пропагандирующими так называемые "традиционные ценности", близкие для Москвы и Вашингтона.
Об этом рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, перед разговором с Трампом Путин встречался с представителями российского бизнес-сообщества.
"Во время этой встречи, в частности, была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп сразу отреагировал. Он сказал, что ему эта идея импонирует", - добавил Ушаков.
Напомним, в марте после разговора Трампа и Путина в Кремле заявили, что американский президент якобы поддержал идею диктатора провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.
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два старих пердуна-янголи
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ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА НА ЗЕМНІЙ КУЛІ .
І посліху зе досі не звільнив
цілий серіал
Товарний вагон VHS, щоб все вінтажно, по скрєпам.
Чи хокей вже "всьо"?
Старому діду так легко мозок засрати.
Цікаво, наші показали Трампу наше мистецтво, наприклад , фільм про Бучу?
ТРАМП - ПУТІН.
Розмова відбулася за ініціативи путіна та проходила за участі членів команд, зокрема Держсекретаря США та Ушакова. Підіймалися теми Ірану, безпеки у Тихоокеанському регіоні, левова частка переговорів стосувалася України. Розмова пройшла "як завжди у дружній атмосфері, але вкотре без будь яких проривів" - слова Держсекретаря США.
путін знову пропонував своє посередництво у переговорах з Іраном і запевняв Трампа, що здатен "на протидію європейцям які сують свій ніс куди не треба" здобути від Ірану Угоду згідно якої увесь вже збагачений та який буде збагачений уран буде зберігатися у рф і вона ж, разом з Китаєм, буде гарантувати відмову Тегерану від створення ЯЗ.
Президент США знову відмовився від такої пропозиції та заявив, що вона "суперечить національним інтересам Америки та Ізраїлю і тому не може бути прийнята.
путін просив Трампа зробити "призупинку" у постачанні зброї Києву "фундаментальною та безстроковою" та вчергове звинуватив США та європейські країни у "марній та такий, яка занадто дорого коштує підтримці "київського режиму". Президент США у відповідь жорстко прив'язав введення у дію "Сталого режиму припинення вогню" як обов'язкової умови продовження подібної "призупинки". Путін заявив, що це неприянятна умова, на що Трамп заявив, що "йому нічого іншого не доводиться окрім як продовжити підтримку України у тій чи інший формі"
путін заявив, що впевнений у перемозі рф і не збирається ані припиняти вогонь, ані йти на переговори на основі американських пропозицій.
путін просить Трампа припинити військово-технічне співробітництво США та України, зокрема у сфері спільного створення та серійного виробництва БПЛА проте взамін обіцяє розробити спільно з США новий договір про РМСД та "неухильно його дотримуватись". Президент Трамп відкинув такі умови наголосивши на тому, що подібне співробітництво "працює на підвищення американської обороноздатності" і заявив, що США вже мають ракети середньої та малої дальності які "не мають рівних у світі та далеко випереджають час".
путін вчергове просить посприяти укладенню секторального перемир'я з Україною, особливо у частині заборони далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури та промислових підприємствах. Трамп пообіцяв під час завтрашньої розмови с Зеленським підняти цю тему, проте не гарантував успіх у подібних переговорах.
Путін вкотре просить Трампа "надавити на Європу" з тим, щоби "Ані США, ані Європа не мали такі шалені збитки від введених ними незаконних санкцій". Трамп поскаржився путіну не "абсолютну неможливість виконати його прохання зважаючи на волю лідерів країн Європи та більшості у Конгресі США". Президент США пообіцяв не вводити санкції, які планує ухвалити Конгрес, у дію у випадку, якщо путін змінить свою думку та пристане на "Мої зважені та справедливі" пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.
путін обіцяє розглянути можливість проведення більш незалежної від Китаю політики якщо "США примусять "Київський режим" прийняти справедливі вимоги рф". На цю тему сторони "домовилися домовлятися" без будь яких домовленостей на даний час. У цьому випадку проти пропозицій путіна виступають Рубіо та Бесент які все більш та більш скептично ставляться до можливого дистанціонування москви від Пекіну взагалі. Але Україні ще доведеться довго боротися задля того, щоби Трамп зрозумів нарешті неможливість втілення у життя ідеї "відчепити" рф від Китаю.
Резюме. Переговори по факту закінчилися нічим. Президент США після них виглядав розчарованим і заявив Держсекретарю, що "втрачає до них інтерес", проте готовий "і надалі боротися задля закінчення жахливої війни між росією та Україною".
- убити і збрехати, що це не вони;
- украсти і збрехати, що це не вони;
- збрехати знову і сказати, що це і є правда;
- те, з ким спить діваха із сусіднього підїзду, для них важливіше ніж, те скільки людей вони вбили сьогодні;
- те, що курить якийсь Ванюшка, для них важливіше від того, скільки родин вони сьогодні знищили;
- ну і звичайно ж вони дуже набожні: обов'язково хрестяться і моляться йдучи на чергові вбивства, а потім ще й свічки в церкві ставлять.
Оце і є "традиційні християнські" цінності кацапів
Гойда!