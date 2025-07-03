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Новости Отношения РФ и США Разговор Тампа с Путиним
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Путин предложил Трампу обменяться фильмами о "традиционных ценностях", - Ушаков

Разговор Трампа и Путина 3 июля

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин обсудили возможность обмена фильмами, пропагандирующими так называемые "традиционные ценности", близкие для Москвы и Вашингтона.

Об этом рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, перед разговором с Трампом Путин встречался с представителями российского бизнес-сообщества.

"Во время этой встречи, в частности, была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп сразу отреагировал. Он сказал, что ему эта идея импонирует", - добавил Ушаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин провели телефонный разговор: обсудили, в частности, Украину (обновлено)

Напомним, в марте после разговора Трампа и Путина в Кремле заявили, что американский президент якобы поддержал идею диктатора провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.

Автор: 

путин владимир (31662) россия (96482) США (27372) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+17
Підари американцям про традиційні цінності будуть розказувати?
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03.07.2025 22:35 Ответить
+13
Это они собрались "порнухой" домашней обмениваться или как?
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03.07.2025 22:36 Ответить
+13
3,14здьЄц, мля... Нема слів...
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03.07.2025 22:36 Ответить
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Підари американцям про традиційні цінності будуть розказувати?
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03.07.2025 22:35 Ответить
жжьот старік кабаєв

два старих пердуна-янголи

.
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03.07.2025 22:42 Ответить
***** просто натякнуло про той фільм з пригодами трумпа в маскві
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03.07.2025 23:34 Ответить
Это они собрались "порнухой" домашней обмениваться или как?
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03.07.2025 22:36 Ответить
Ну на Меланію не гріх і подивитись... А ***** шо покаже?
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03.07.2025 22:38 Ответить
кривоногову кабаєву - два в одном

.
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03.07.2025 22:44 Ответить
не здивуюсь, якщо кабаєва - операція прикриття, а в реалі хло продовжує по дітях "працювати"
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03.07.2025 22:52 Ответить
Трампона с гэбэшными шлюхами на мацкве и ими обосцаные кровати.
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03.07.2025 23:39 Ответить
3,14здьЄц, мля... Нема слів...
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03.07.2025 22:36 Ответить
це два піздєца! )
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03.07.2025 22:53 Ответить
А Україна має фільм про традиційні цінності кацапів ПОЧИНАЯ З КНЯЗІВСТВА БОЛОТ МОСКОВІЇ ?
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03.07.2025 22:37 Ответить
Фільм прямо по цій статті у Вікіпедії - історія Московії і її постійних захватів чужих земель , кровавих інтриг і вбивств населення
ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА НА ЗЕМНІЙ КУЛІ .
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03.07.2025 22:40 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
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03.07.2025 22:41 Ответить
Тільки стаття сама суть кацапізму: брехня на брехні.
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03.07.2025 23:49 Ответить
Яке ж воно кончене...
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03.07.2025 22:37 Ответить
Кончене брехливе і нахабне , але у тупі брошки Білого дома він свої кончені думка пхає , а Україна - ні
І посліху зе досі не звільнив
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03.07.2025 22:43 Ответить
якими там фільмами хоче обмінюватися педофіл(хло)?
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03.07.2025 22:37 Ответить
Як гвалтувати дітей під автоматом
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03.07.2025 22:44 Ответить
хтось зараз дивиться мильні опери з традиційними цінностями?
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03.07.2025 22:39 Ответить
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03.07.2025 22:39 Ответить
ну, припустим, путін подарує трампу фільм про снохачєство. А от який фільм подарує трамп??
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03.07.2025 22:40 Ответить
про своднічєство - від сашки ніколаєнко до усіляких міс всесвіт

цілий серіал
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03.07.2025 22:47 Ответить
блін, не подумав якось, бо слабо знайомий з американськими реаліями.
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03.07.2025 22:52 Ответить
"Санта-Барбара"

Товарний вагон VHS, щоб все вінтажно, по скрєпам.
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03.07.2025 23:06 Ответить
Приймаючи до уваги що Маск натякав про зв'язок Трампона педофілами, зрозуміло про які традиційні цінності може йтися.
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03.07.2025 22:40 Ответить
***@ний встид(Оце х@йло попустив америкосів(
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03.07.2025 22:40 Ответить
А коли хокей?
Чи хокей вже "всьо"?
Старому діду так легко мозок засрати.
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03.07.2025 22:40 Ответить
Два блд.. педофила решили обменяться фильмами о похождениях своей молодости..Один "киностудией Эпштейна"-второй свой коллекцией "поцелуями животиков"... Два конченых урода
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03.07.2025 22:41 Ответить
***** так ніжно вербує рудого, починає з мистецтва доступного та зрозумілого.
Цікаво, наші показали Трампу наше мистецтво, наприклад , фільм про Бучу?
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03.07.2025 22:42 Ответить
Коли? Посліха обслуговує когось у своєму ресторані . Вона в Україну повертатись не збирається
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03.07.2025 22:45 Ответить
Зеленський завтра можливо запропонує.
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03.07.2025 22:47 Ответить
В хокей вже грали, тепер кіно дивитись будуть?
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03.07.2025 22:44 Ответить
Податки на кінопродукцію вироблену поза межами США вже в діі?
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03.07.2025 22:44 Ответить
Два старих бубна.
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03.07.2025 22:45 Ответить
у вас у слові "бабуін" дві літери пропущено.
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03.07.2025 22:54 Ответить
Два режиссёра, ****. Какие у кацапов ценности, мы в Украине уже два года наблюдаем. А рыжему долбо#бу пришлют фильм про матрёшку и балет.
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03.07.2025 22:48 Ответить
У сросiян ще срака не пройшла пiсля Саммiту 1972)))
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03.07.2025 22:49 Ответить
Сашка "нєвський"? Лєньки шукати, яким улусом коронований, велікамучєнік, або страстотєрпець. Може й сабіратєль... І фільма вже є... Або WBастерси знімуть - Мадяр срежесує.
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03.07.2025 22:50 Ответить
Це тільки перше побачення. На третьому побаченні традиційно повинен бути секс.
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03.07.2025 22:51 Ответить
Мізками обміняйтесь, ***@ни, один хер варті один одного. Один *****, а інший, риже падло, завербоване ще у 1987 році кгб, після того як був заснятий чекістами в готелі маааскви, коли місцевим ****** совав свій хер, та отримав поганяло Краснов.
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03.07.2025 22:51 Ответить
Трампонушка ******** з *********** і останній вирішив запустить шахеди для скріплення нев'їбенних цінностей
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03.07.2025 22:51 Ответить
Це, тіпа, обмінятися домашнім порно? Руде ***** з меланією, а вольдемар з дімоном? Ну а чого? Цілком традиційні цінності...
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03.07.2025 22:52 Ответить
Димону пискову по усатым губам цюцюркой водит
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03.07.2025 23:48 Ответить
фільми про пупки мальчіков в трусіках - це спільні цінності які їх об'єднують )
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03.07.2025 22:52 Ответить
ВВХ запропонував Трампу відправити додаткові плівки поз його пригодами в Пітері з конкурсантками?
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03.07.2025 22:52 Ответить
На жаль, таким зараз не здивуеш! А ось несплата податкiв, це вже цiкаво!)))
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03.07.2025 22:55 Ответить
"Форрест Гамп" Земекіса vs "Острів" Лунгіна. Перше, що прийшло на розум...
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03.07.2025 22:55 Ответить
Цензор, а чого ви сюди тягнете оце кацапське блювотиння? чому тут не публікуєте прес-реліз чи коментарі з Білого дому чи з Держдепу як американці висвітлюють сьогоднішню розмову з ху йлом? крім того, є й інші джерела інформації про сьогоднішню розмову Чуба з ху йлом:

ТРАМП - ПУТІН.

Розмова відбулася за ініціативи путіна та проходила за участі членів команд, зокрема Держсекретаря США та Ушакова. Підіймалися теми Ірану, безпеки у Тихоокеанському регіоні, левова частка переговорів стосувалася України. Розмова пройшла "як завжди у дружній атмосфері, але вкотре без будь яких проривів" - слова Держсекретаря США.

путін знову пропонував своє посередництво у переговорах з Іраном і запевняв Трампа, що здатен "на протидію європейцям які сують свій ніс куди не треба" здобути від Ірану Угоду згідно якої увесь вже збагачений та який буде збагачений уран буде зберігатися у рф і вона ж, разом з Китаєм, буде гарантувати відмову Тегерану від створення ЯЗ.

Президент США знову відмовився від такої пропозиції та заявив, що вона "суперечить національним інтересам Америки та Ізраїлю і тому не може бути прийнята.

путін просив Трампа зробити "призупинку" у постачанні зброї Києву "фундаментальною та безстроковою" та вчергове звинуватив США та європейські країни у "марній та такий, яка занадто дорого коштує підтримці "київського режиму". Президент США у відповідь жорстко прив'язав введення у дію "Сталого режиму припинення вогню" як обов'язкової умови продовження подібної "призупинки". Путін заявив, що це неприянятна умова, на що Трамп заявив, що "йому нічого іншого не доводиться окрім як продовжити підтримку України у тій чи інший формі"

путін заявив, що впевнений у перемозі рф і не збирається ані припиняти вогонь, ані йти на переговори на основі американських пропозицій.

путін просить Трампа припинити військово-технічне співробітництво США та України, зокрема у сфері спільного створення та серійного виробництва БПЛА проте взамін обіцяє розробити спільно з США новий договір про РМСД та "неухильно його дотримуватись". Президент Трамп відкинув такі умови наголосивши на тому, що подібне співробітництво "працює на підвищення американської обороноздатності" і заявив, що США вже мають ракети середньої та малої дальності які "не мають рівних у світі та далеко випереджають час".

путін вчергове просить посприяти укладенню секторального перемир'я з Україною, особливо у частині заборони далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури та промислових підприємствах. Трамп пообіцяв під час завтрашньої розмови с Зеленським підняти цю тему, проте не гарантував успіх у подібних переговорах.

Путін вкотре просить Трампа "надавити на Європу" з тим, щоби "Ані США, ані Європа не мали такі шалені збитки від введених ними незаконних санкцій". Трамп поскаржився путіну не "абсолютну неможливість виконати його прохання зважаючи на волю лідерів країн Європи та більшості у Конгресі США". Президент США пообіцяв не вводити санкції, які планує ухвалити Конгрес, у дію у випадку, якщо путін змінить свою думку та пристане на "Мої зважені та справедливі" пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.

путін обіцяє розглянути можливість проведення більш незалежної від Китаю політики якщо "США примусять "Київський режим" прийняти справедливі вимоги рф". На цю тему сторони "домовилися домовлятися" без будь яких домовленостей на даний час. У цьому випадку проти пропозицій путіна виступають Рубіо та Бесент які все більш та більш скептично ставляться до можливого дистанціонування москви від Пекіну взагалі. Але Україні ще доведеться довго боротися задля того, щоби Трамп зрозумів нарешті неможливість втілення у життя ідеї "відчепити" рф від Китаю.

Резюме. Переговори по факту закінчилися нічим. Президент США після них виглядав розчарованим і заявив Держсекретарю, що "втрачає до них інтерес", проте готовий "і надалі боротися задля закінчення жахливої війни між росією та Україною".
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03.07.2025 22:57 Ответить
Дякую
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03.07.2025 23:29 Ответить
та будь ласка. )
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03.07.2025 23:52 Ответить
Кiно - розслiдування про позашлюбних жiнок та дiтей х-ла було б досить цiкаво подивитись)))
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03.07.2025 22:59 Ответить
Традиційні цінності росіян:
- убити і збрехати, що це не вони;
- украсти і збрехати, що це не вони;
- збрехати знову і сказати, що це і є правда;
- те, з ким спить діваха із сусіднього підїзду, для них важливіше ніж, те скільки людей вони вбили сьогодні;
- те, що курить якийсь Ванюшка, для них важливіше від того, скільки родин вони сьогодні знищили;
- ну і звичайно ж вони дуже набожні: обов'язково хрестяться і моляться йдучи на чергові вбивства, а потім ще й свічки в церкві ставлять.
Оце і є "традиційні християнські" цінності кацапів
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03.07.2025 23:00 Ответить
Це мабуть иі, що в фсбешних папочках?
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03.07.2025 23:01 Ответить
Опечатка: ті,…
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03.07.2025 23:04 Ответить
У Путіна просто є цей фільм, про що він Трампу і натякає. Фільм цей документальний, знятий у Москві, там у головній ролі Трамп власною персоною займається традиційними і не дуже цінностями.
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03.07.2025 23:02 Ответить
у всіх ворогів України і українського народу.цінності такі ж самі.як у рашистського окупанта і вбивці українського народу куйла...
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03.07.2025 23:04 Ответить
******* трампон має переслати «техаську різню бензопилою». Хоча кремлівський маньяк давно і на багато порядків перевершив техаського за кількістю трупів але йому все одно буде приємно побачити що і в штатах є прихильники традиційних для кацапів цінностей
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03.07.2025 23:09 Ответить
Фільм про традиційні цінності рашки - це відео з компроматом на Трампа, де він розважається з проститутками в Мацквабаді. От чим Пуйло пропонує обмінятися.
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03.07.2025 23:17 Ответить
Було треба нам ті паради різних кольорів? Та ще й під час війни. Тепер два дурні будуть лікувати світ.
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03.07.2025 23:18 Ответить
путін розвіявся, та має десяток байстрюків . Трамп п'ять разів розводився, мав безліч коханок, і мабуть незна точної кількості дітей - от вони будуть розповідати про традиційні цінності.
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03.07.2025 23:20 Ответить
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03.07.2025 23:24 Ответить
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03.07.2025 23:23 Ответить
А чому новина з російських джерел? Є ж інші інформджерела.
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03.07.2025 23:37 Ответить
Ахах... Два сапога - пара)))
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03.07.2025 23:39 Ответить
Наприклад США можуть послати їм "Поліцейську Академію" всі частини, а балалайня що їм пошле???🤔
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03.07.2025 23:49 Ответить
Вони пошлють фільм "Лєнін і брєвно". Про сімейне життя сифілітіка Лєніна з Крупською. Традиційні цінності кацапів такі традиційні...
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04.07.2025 00:04 Ответить
От ***, ну шо от них ожидать? ***** и ***********. Приличным странам гнать пса рыжего из Европы, а не лебезить перед ним. Нет помощи - нафиг с пляжа. Оно только так понимает. Ни фига агент Краснов не даст и за ЕС воевать не будет. Оно с председателем и ****** порешает, по-оруэлловски, Евразия, Остазия, Океания. Это же очевидно.
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03.07.2025 23:50 Ответить
Молния ударила в башню Лахта-Центра в Санкт-Петербурге
Гойда!
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03.07.2025 23:57 Ответить
Вони б ще дружинами обмінялися, от би рудий опупів би від *********** "традиційних" цінностей.
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04.07.2025 00:00 Ответить
"Не валяй дурака" - фильм про кацапски ценности.
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04.07.2025 00:03 Ответить
 
 