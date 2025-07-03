Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами про "традиційні цінності", - Ушаков

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і диктатор РФ Володимир Путін обговорили можливість обміну фільмами, що пропагують так звані "традиційні цінності", близькі для Москви й Вашингтона.

Про це розповів помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перед розмовою з Трампом Путін зустрічався з представниками російської бізнес-спільноти.

"Під час цієї зустрічі, зокрема, була висловлена думка про обмін між двома країнами кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності, близькі нам і адміністрації Трампа. Трамп відразу відреагував. Він сказав, що йому ця ідея імпонує", - додав Ушаков.

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Нагадаємо, у березні після розмови Трампа і Путіна у Кремлі заявили, що американський президент нібито підтримав ідею диктатора провести хокейні матчі між російськими та американськими гравцями.