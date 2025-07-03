УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9227 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та США Розмова Трампа та Путіна
2 361 62

Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами про "традиційні цінності", - Ушаков

Розмова Трампа і Путіна 3 липня

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і диктатор РФ Володимир Путін обговорили можливість обміну фільмами, що пропагують так звані "традиційні цінності", близькі для Москви й Вашингтона.

Про це розповів помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перед розмовою з Трампом Путін зустрічався з представниками російської бізнес-спільноти.

"Під час цієї зустрічі, зокрема, була висловлена думка про обмін між двома країнами кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності, близькі нам і адміністрації Трампа. Трамп відразу відреагував. Він сказав, що йому ця ідея імпонує", - додав Ушаков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну (оновлено)

Нагадаємо, у березні після розмови Трампа і Путіна у Кремлі заявили, що американський президент нібито підтримав ідею диктатора провести хокейні матчі між російськими та американськими гравцями.

Автор: 

путін володимир (24236) росія (66528) США (23657) Трамп Дональд (6337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Підари американцям про традиційні цінності будуть розказувати?
показати весь коментар
03.07.2025 22:35 Відповісти
+12
Это они собрались "порнухой" домашней обмениваться или как?
показати весь коментар
03.07.2025 22:36 Відповісти
+12
3,14здьЄц, мля... Нема слів...
показати весь коментар
03.07.2025 22:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підари американцям про традиційні цінності будуть розказувати?
показати весь коментар
03.07.2025 22:35 Відповісти
жжьот старік кабаєв

два старих пердуна-янголи

.
показати весь коментар
03.07.2025 22:42 Відповісти
***** просто натякнуло про той фільм з пригодами трумпа в маскві
показати весь коментар
03.07.2025 23:34 Відповісти
Это они собрались "порнухой" домашней обмениваться или как?
показати весь коментар
03.07.2025 22:36 Відповісти
Ну на Меланію не гріх і подивитись... А ***** шо покаже?
показати весь коментар
03.07.2025 22:38 Відповісти
кривоногову кабаєву - два в одном

.
показати весь коментар
03.07.2025 22:44 Відповісти
не здивуюсь, якщо кабаєва - операція прикриття, а в реалі хло продовжує по дітях "працювати"
показати весь коментар
03.07.2025 22:52 Відповісти
Трампона с гэбэшными шлюхами на мацкве и ими обосцаные кровати.
показати весь коментар
03.07.2025 23:39 Відповісти
3,14здьЄц, мля... Нема слів...
показати весь коментар
03.07.2025 22:36 Відповісти
це два піздєца! )
показати весь коментар
03.07.2025 22:53 Відповісти
А Україна має фільм про традиційні цінності кацапів ПОЧИНАЯ З КНЯЗІВСТВА БОЛОТ МОСКОВІЇ ?
показати весь коментар
03.07.2025 22:37 Відповісти
Фільм прямо по цій статті у Вікіпедії - історія Московії і її постійних захватів чужих земель , кровавих інтриг і вбивств населення
ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА НА ЗЕМНІЙ КУЛІ .
показати весь коментар
03.07.2025 22:40 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
показати весь коментар
03.07.2025 22:41 Відповісти
Яке ж воно кончене...
показати весь коментар
03.07.2025 22:37 Відповісти
Кончене брехливе і нахабне , але у тупі брошки Білого дома він свої кончені думка пхає , а Україна - ні
І посліху зе досі не звільнив
показати весь коментар
03.07.2025 22:43 Відповісти
якими там фільмами хоче обмінюватися педофіл(хло)?
показати весь коментар
03.07.2025 22:37 Відповісти
Як гвалтувати дітей під автоматом
показати весь коментар
03.07.2025 22:44 Відповісти
хтось зараз дивиться мильні опери з традиційними цінностями?
показати весь коментар
03.07.2025 22:39 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 22:39 Відповісти
ну, припустим, путін подарує трампу фільм про снохачєство. А от який фільм подарує трамп??
показати весь коментар
03.07.2025 22:40 Відповісти
про своднічєство - від сашки ніколаєнко до усіляких міс всесвіт

цілий серіал
показати весь коментар
03.07.2025 22:47 Відповісти
блін, не подумав якось, бо слабо знайомий з американськими реаліями.
показати весь коментар
03.07.2025 22:52 Відповісти
"Санта-Барбара"

Товарний вагон VHS, щоб все вінтажно, по скрєпам.
показати весь коментар
03.07.2025 23:06 Відповісти
Приймаючи до уваги що Маск натякав про зв'язок Трампона педофілами, зрозуміло про які традиційні цінності може йтися.
показати весь коментар
03.07.2025 22:40 Відповісти
***@ний встид(Оце х@йло попустив америкосів(
показати весь коментар
03.07.2025 22:40 Відповісти
А коли хокей?
Чи хокей вже "всьо"?
Старому діду так легко мозок засрати.
показати весь коментар
03.07.2025 22:40 Відповісти
Два блд.. педофила решили обменяться фильмами о похождениях своей молодости..Один "киностудией Эпштейна"-второй свой коллекцией "поцелуями животиков"... Два конченых урода
показати весь коментар
03.07.2025 22:41 Відповісти
***** так ніжно вербує рудого, починає з мистецтва доступного та зрозумілого.
Цікаво, наші показали Трампу наше мистецтво, наприклад , фільм про Бучу?
показати весь коментар
03.07.2025 22:42 Відповісти
Коли? Посліха обслуговує когось у своєму ресторані . Вона в Україну повертатись не збирається
показати весь коментар
03.07.2025 22:45 Відповісти
Зеленський завтра можливо запропонує.
показати весь коментар
03.07.2025 22:47 Відповісти
В хокей вже грали, тепер кіно дивитись будуть?
показати весь коментар
03.07.2025 22:44 Відповісти
Податки на кінопродукцію вироблену поза межами США вже в діі?
показати весь коментар
03.07.2025 22:44 Відповісти
Два старих бубна.
показати весь коментар
03.07.2025 22:45 Відповісти
у вас у слові "бабуін" дві літери пропущено.
показати весь коментар
03.07.2025 22:54 Відповісти
Два режиссёра, ****. Какие у кацапов ценности, мы в Украине уже два года наблюдаем. А рыжему долбо#бу пришлют фильм про матрёшку и балет.
показати весь коментар
03.07.2025 22:48 Відповісти
У сросiян ще срака не пройшла пiсля Саммiту 1972)))
показати весь коментар
03.07.2025 22:49 Відповісти
Сашка "нєвський"? Лєньки шукати, яким улусом коронований, велікамучєнік, або страстотєрпець. Може й сабіратєль... І фільма вже є... Або WBастерси знімуть - Мадяр срежесує.
показати весь коментар
03.07.2025 22:50 Відповісти
Це тільки перше побачення. На третьому побаченні традиційно повинен бути секс.
показати весь коментар
03.07.2025 22:51 Відповісти
Мізками обміняйтесь, ***@ни, один хер варті один одного. Один *****, а інший, риже падло, завербоване ще у 1987 році кгб, після того як був заснятий чекістами в готелі маааскви, коли місцевим ****** совав свій хер, та отримав поганяло Краснов.
показати весь коментар
03.07.2025 22:51 Відповісти
Трампонушка ******** з *********** і останній вирішив запустить шахеди для скріплення нев'їбенних цінностей
показати весь коментар
03.07.2025 22:51 Відповісти
Це, тіпа, обмінятися домашнім порно? Руде ***** з меланією, а вольдемар з дімоном? Ну а чого? Цілком традиційні цінності...
показати весь коментар
03.07.2025 22:52 Відповісти
фільми про пупки мальчіков в трусіках - це спільні цінності які їх об'єднують )
показати весь коментар
03.07.2025 22:52 Відповісти
ВВХ запропонував Трампу відправити додаткові плівки поз його пригодами в Пітері з конкурсантками?
показати весь коментар
03.07.2025 22:52 Відповісти
На жаль, таким зараз не здивуеш! А ось несплата податкiв, це вже цiкаво!)))
показати весь коментар
03.07.2025 22:55 Відповісти
"Форрест Гамп" Земекіса vs "Острів" Лунгіна. Перше, що прийшло на розум...
показати весь коментар
03.07.2025 22:55 Відповісти
Цензор, а чого ви сюди тягнете оце кацапське блювотиння? чому тут не публікуєте прес-реліз чи коментарі з Білого дому чи з Держдепу як американці висвітлюють сьогоднішню розмову з ху йлом? крім того, є й інші джерела інформації про сьогоднішню розмову Чуба з ху йлом:

ТРАМП - ПУТІН.

Розмова відбулася за ініціативи путіна та проходила за участі членів команд, зокрема Держсекретаря США та Ушакова. Підіймалися теми Ірану, безпеки у Тихоокеанському регіоні, левова частка переговорів стосувалася України. Розмова пройшла "як завжди у дружній атмосфері, але вкотре без будь яких проривів" - слова Держсекретаря США.

путін знову пропонував своє посередництво у переговорах з Іраном і запевняв Трампа, що здатен "на протидію європейцям які сують свій ніс куди не треба" здобути від Ірану Угоду згідно якої увесь вже збагачений та який буде збагачений уран буде зберігатися у рф і вона ж, разом з Китаєм, буде гарантувати відмову Тегерану від створення ЯЗ.

Президент США знову відмовився від такої пропозиції та заявив, що вона "суперечить національним інтересам Америки та Ізраїлю і тому не може бути прийнята.

путін просив Трампа зробити "призупинку" у постачанні зброї Києву "фундаментальною та безстроковою" та вчергове звинуватив США та європейські країни у "марній та такий, яка занадто дорого коштує підтримці "київського режиму". Президент США у відповідь жорстко прив'язав введення у дію "Сталого режиму припинення вогню" як обов'язкової умови продовження подібної "призупинки". Путін заявив, що це неприянятна умова, на що Трамп заявив, що "йому нічого іншого не доводиться окрім як продовжити підтримку України у тій чи інший формі"

путін заявив, що впевнений у перемозі рф і не збирається ані припиняти вогонь, ані йти на переговори на основі американських пропозицій.

путін просить Трампа припинити військово-технічне співробітництво США та України, зокрема у сфері спільного створення та серійного виробництва БПЛА проте взамін обіцяє розробити спільно з США новий договір про РМСД та "неухильно його дотримуватись". Президент Трамп відкинув такі умови наголосивши на тому, що подібне співробітництво "працює на підвищення американської обороноздатності" і заявив, що США вже мають ракети середньої та малої дальності які "не мають рівних у світі та далеко випереджають час".

путін вчергове просить посприяти укладенню секторального перемир'я з Україною, особливо у частині заборони далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури та промислових підприємствах. Трамп пообіцяв під час завтрашньої розмови с Зеленським підняти цю тему, проте не гарантував успіх у подібних переговорах.

Путін вкотре просить Трампа "надавити на Європу" з тим, щоби "Ані США, ані Європа не мали такі шалені збитки від введених ними незаконних санкцій". Трамп поскаржився путіну не "абсолютну неможливість виконати його прохання зважаючи на волю лідерів країн Європи та більшості у Конгресі США". Президент США пообіцяв не вводити санкції, які планує ухвалити Конгрес, у дію у випадку, якщо путін змінить свою думку та пристане на "Мої зважені та справедливі" пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.

путін обіцяє розглянути можливість проведення більш незалежної від Китаю політики якщо "США примусять "Київський режим" прийняти справедливі вимоги рф". На цю тему сторони "домовилися домовлятися" без будь яких домовленостей на даний час. У цьому випадку проти пропозицій путіна виступають Рубіо та Бесент які все більш та більш скептично ставляться до можливого дистанціонування москви від Пекіну взагалі. Але Україні ще доведеться довго боротися задля того, щоби Трамп зрозумів нарешті неможливість втілення у життя ідеї "відчепити" рф від Китаю.

Резюме. Переговори по факту закінчилися нічим. Президент США після них виглядав розчарованим і заявив Держсекретарю, що "втрачає до них інтерес", проте готовий "і надалі боротися задля закінчення жахливої війни між росією та Україною".
показати весь коментар
03.07.2025 22:57 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
03.07.2025 23:29 Відповісти
Кiно - розслiдування про позашлюбних жiнок та дiтей х-ла було б досить цiкаво подивитись)))
показати весь коментар
03.07.2025 22:59 Відповісти
Традиційні цінності росіян:
- убити і збрехати, що це не вони;
- украсти і збрехати, що це не вони;
- збрехати знову і сказати, що це і є правда;
- те, з ким спить діваха із сусіднього підїзду, для них важливіше ніж, те скільки людей вони вбили сьогодні;
- те, що курить якийсь Ванюшка, для них важливіше від того, скільки родин вони сьогодні знищили;
- ну і звичайно ж вони дуже набожні: обов'язково хрестяться і моляться йдучи на чергові вбивства, а потім ще й свічки в церкві ставлять.
Оце і є "традиційні християнські" цінності кацапів
показати весь коментар
03.07.2025 23:00 Відповісти
Це мабуть иі, що в фсбешних папочках?
показати весь коментар
03.07.2025 23:01 Відповісти
Опечатка: ті,…
показати весь коментар
03.07.2025 23:04 Відповісти
У Путіна просто є цей фільм, про що він Трампу і натякає. Фільм цей документальний, знятий у Москві, там у головній ролі Трамп власною персоною займається традиційними і не дуже цінностями.
показати весь коментар
03.07.2025 23:02 Відповісти
у всіх ворогів України і українського народу.цінності такі ж самі.як у рашистського окупанта і вбивці українського народу куйла...
показати весь коментар
03.07.2025 23:04 Відповісти
******* трампон має переслати «техаську різню бензопилою». Хоча кремлівський маньяк давно і на багато порядків перевершив техаського за кількістю трупів але йому все одно буде приємно побачити що і в штатах є прихильники традиційних для кацапів цінностей
показати весь коментар
03.07.2025 23:09 Відповісти
Фільм про традиційні цінності рашки - це відео з компроматом на Трампа, де він розважається з проститутками в Мацквабаді. От чим Пуйло пропонує обмінятися.
показати весь коментар
03.07.2025 23:17 Відповісти
Було треба нам ті паради різних кольорів? Та ще й під час війни. Тепер два дурні будуть лікувати світ.
показати весь коментар
03.07.2025 23:18 Відповісти
путін розвіявся, та має десяток байстрюків . Трамп п'ять разів розводився, мав безліч коханок, і мабуть незна точної кількості дітей - от вони будуть розповідати про традиційні цінності.
показати весь коментар
03.07.2025 23:20 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 23:24 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 23:23 Відповісти
А чому новина з російських джерел? Є ж інші інформджерела.
показати весь коментар
03.07.2025 23:37 Відповісти
Ахах... Два сапога - пара)))
показати весь коментар
03.07.2025 23:39 Відповісти
 
 