Путін атакує Україну одразу після розмови з Трампом, демонструючи свою зневагу до США, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга після нічної атаки РФ закликав запровадити найжорсткіші санкції проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Страшенно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", - наголосив очільник МЗС.
Сибіга заявив, що Москву має бути покарано найжорсткішими санкціями без зволікань.
"Україна має бути забезпечена всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал.
Досить чекати на мир. Потрібно діяти, щоб досягти миру. Мир через силу", - підсумував він.
Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
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ох і крінжатіна.
рашка виготовляє по 500 шахедів в день зі слів буданги, шахеди літають кожного дня. але це трамп вчора ввечері дав добро бомбити Україну. на кого ця шляпа розрахована?
Кацапня безпосередньо вбиває українців,Китай надає повну підтримку а США утримуючись від допомоги ще й максимально блокує допомогу інших.Та хай горить цей світ к хе*ам....