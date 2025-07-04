УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12633 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Розмова Трампа та Путіна
2 383 29

Путін атакує Україну одразу після розмови з Трампом, демонструючи свою зневагу до США, - Сибіга

Сибіга прокоментував нічний обстріл 4 липня 2025 року

Глава МЗС Андрій Сибіга після нічної атаки РФ закликав запровадити найжорсткіші санкції проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Страшенно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", - наголосив очільник МЗС.

Сибіга заявив, що Москву має бути покарано найжорсткішими санкціями без зволікань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін планує зламати волю Заходу, але цього не можна допустити, - Вадефуль

"Україна має бути забезпечена всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал.

Досить чекати на мир. Потрібно діяти, щоб досягти миру. Мир через силу", - підсумував він.

Читайте: Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами про "традиційні цінності", - Ушаков

Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Також читайте: Макрон розповів Мерцу про свій дзвінок Путіну

Автор: 

обстріл (29640) путін володимир (24249) Сибіга Андрій (550) Повітряні атаки на Київ (863)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
04.07.2025 08:16 Відповісти
+13
Так він же отримав від Трампа повний карт-бланш, от і атакує.
показати весь коментар
04.07.2025 08:09 Відповісти
+9
Трамп - спільник путіна, він це довів своїми вчинками.
показати весь коментар
04.07.2025 08:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так він же отримав від Трампа повний карт-бланш, от і атакує.
показати весь коментар
04.07.2025 08:09 Відповісти
Невже потрібен тиск від партнерів, Сибіга? Знову у велику калюжу великий пердь.
показати весь коментар
04.07.2025 08:10 Відповісти
Вбивця! - хоче Україну
показати весь коментар
04.07.2025 08:11 Відповісти
Трамп - спільник путіна, він це довів своїми вчинками.
показати весь коментар
04.07.2025 08:12 Відповісти
Я ж кажу, пустив Трампу "золотий дощ" в лице, а той два тижні буде розбиратися, чи то є божа роса.
показати весь коментар
04.07.2025 08:15 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 08:16 Відповісти
Тільки хотів написати як ***** вчергове опустило Трампа нижче плінтусу, але це зображення ідеально все відображує.
показати весь коментар
04.07.2025 10:19 Відповісти
Дивлячись на те що Трамп поводить себе як маріонетка путіна починаєш вірити в інформацію з Інтернета що Трамп коли в 90х був в Москві під час утіх убив російську повію , і в ФСБ є таким чином компромат на нього . Так що педофіл -убивця на міцному гачку у х#йла .
показати весь коментар
04.07.2025 08:16 Відповісти
Де бл відповідь по мацкве , в трасі Кропивницький - Миколаїв бл?
показати весь коментар
04.07.2025 08:17 Відповісти
Путін пуйло, трамп тупе створіння, яке ніколи не читало історії і в його голові є захоплення діями узурпаторів і диктаторами, бо сам хоче такими стати. Нічого не зміниться, що ми будемо нарід налашторвувати, що Трапм погань і Пуйло терорист і замовчувати і не запитувати і нашого, який обіцяв і закінчення війни і кінець епохи бідності: "а де наші ракети, щоб вдубасити по москві штук 10 балістики? Де наші системи ППО, таких наприклад, як "Кільчень", щоб не чекати американські ракети, а захистити українців своїми? Не подобапється "Кільчень", то давайте "Зелєчку" чи іншу назву? Сьомий рік тільки чуємо обіцянки і звинувачування США і НАТО в незахисті України і внесення законопроекту про амністію тим, хто розікрав десятки мільярдів на фортифікаціях.
показати весь коментар
04.07.2025 08:19 Відповісти
дзвінок був вчора ввечері. а вчоро зранку прилетіло в Полтаві в в Одесі. а зранку хто давав дозвіл х.йлу?
ох і крінжатіна.

рашка виготовляє по 500 шахедів в день зі слів буданги, шахеди літають кожного дня. але це трамп вчора ввечері дав добро бомбити Україну. на кого ця шляпа розрахована?
показати весь коментар
04.07.2025 08:20 Відповісти
Сибіга пробує підмахнути гундосому, не розуміючи, що подібні атаки, програмування маршрутів і цілей, причому на різному типі озброєння - це тиждень, якщо не більше, а не пару годин. Гарна спроба, але виконання кульгає
показати весь коментар
04.07.2025 08:23 Відповісти
Як завжди боневтік втік🤬
показати весь коментар
04.07.2025 08:26 Відповісти
Мало того, його "величність" ЗАВЖДИ супроводжує ППО до кордону і чекає там, тому й небо малозахищене на час вояжів Голограми((
показати весь коментар
04.07.2025 08:33 Відповісти
А Сибіга не хоче згадати того кто відповідає за беспеку України - зелену гниду? Що зроблено за 3 роки, що б хоча б збивати шахеди на підльоті? Нічого. От Ізраіль, який не атакується шахедами, вже закрив це питання. Відправляти шахеди на Ізраіль немає сенсу, не долетять. А нас їми атакують, і за 3 роки нічого не зроблено, вони спокійно в небі над Києвом літають, чого? А тому що зелена наволоч піляє бюджет, є 10 фірм які можуть розробити протидію, треба фінансування, а тварь зелена не може дати гроші якщо не заніс Дерьмаку...
показати весь коментар
04.07.2025 08:34 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 08:34 Відповісти
Треба не закликати через соцмережі, а працювати. Міністр, блд.
показати весь коментар
04.07.2025 08:40 Відповісти
Стесняюсь спросить, так для чего бенин Оманский Нарик заключил ресурсную сделку с агентом красновым, если нет ни гарантий безопасности ни оружия...???
показати весь коментар
04.07.2025 08:42 Відповісти
В угоді про безпеку нічого немає.
показати весь коментар
04.07.2025 08:50 Відповісти
Тому що кремлівському агенту потрібна була хоча б примарна перемога.
показати весь коментар
04.07.2025 10:21 Відповісти
Хтось може повіритив те, що КДБ, під час візитів Чубчика до СРСР свого часу, не отримала на цьго дебіла тонни компромату?
показати весь коментар
04.07.2025 09:31 Відповісти
головне, щоб путін демонстрував повагу до самого трампа, а це він якраз і робить, а все інше трампа не цікавить...
показати весь коментар
04.07.2025 10:00 Відповісти
Це не зневага - це дозвіл від трампа гандона на знищення України в обмін на мовчання кремля під час бомбардування Ірану.
показати весь коментар
04.07.2025 10:01 Відповісти
Яке ПРИМІТИВНЕ мислення !! У очільника МЗС.
показати весь коментар
04.07.2025 10:02 Відповісти
Яка зневага.Риже чмо в курсі намірів путлера щодо атаки .По факту зараз по проти України Парашка,Китай та США.
Кацапня безпосередньо вбиває українців,Китай надає повну підтримку а США утримуючись від допомоги ще й максимально блокує допомогу інших.Та хай горить цей світ к хе*ам....
показати весь коментар
04.07.2025 10:11 Відповісти
Именно в такие моменты надо отвечать больно, но рыжий сцыкун только памперс поменял.
показати весь коментар
04.07.2025 10:23 Відповісти
Трамп - терпіла. Кажуть, що путлеру подобається Маланья Трамп... Так що наступного разу, може її до недофюрера на перемовини відправити. Результату не буде, але приниження досягне нового уровня для рудого куколда.
показати весь коментар
04.07.2025 10:38 Відповісти
 
 