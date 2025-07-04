Путін атакує Україну одразу після розмови з Трампом, демонструючи свою зневагу до США, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга після нічної атаки РФ закликав запровадити найжорсткіші санкції проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Страшенно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", - наголосив очільник МЗС.

Сибіга заявив, що Москву має бути покарано найжорсткішими санкціями без зволікань.

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"Україна має бути забезпечена всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал.

Досить чекати на мир. Потрібно діяти, щоб досягти миру. Мир через силу", - підсумував він.

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Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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