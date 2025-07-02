Макрон розповів Мерцу про свій дзвінок Путіну

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, якому розповів подробиці дзвінка із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що однією з основних тем розмови Макрона з Путіним була іранська ядерна програма.

"Нас поінформувала французька сторона (про розмову з Путіним. - Ред.), а також про результати", - додав він.

Канцлер Фрідріх Мерц наразі не планує телефонної розмови з Путіним.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Bloomberg, Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні.

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