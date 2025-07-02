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Новини Розмова Макрона з Путіним
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Макрон розповів Мерцу про свій дзвінок Путіну

Макрон подзвонив Путіну. Розповів подробиці Мерцу

Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, якому розповів подробиці дзвінка із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що однією з основних тем розмови Макрона з Путіним була іранська ядерна програма.

"Нас поінформувала французька сторона (про розмову з Путіним. - Ред.), а також про результати", - додав він.

Канцлер Фрідріх Мерц наразі не планує телефонної розмови з Путіним.

Нагадаємо, у вівторок, 1 липня, президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Bloomberg, Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні.

Читайте: Путін в розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (24234) Макрон Емманюель (1536) Мерц Фрідріх (174)


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Топ коментарі
+3
Два лошка.
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02.07.2025 16:34 Відповісти
+3
- Послав мне вкотре...
- Та ну? Невже? А ти?
- А шо я? Сказав, що ще раз його наберу через тиждень
- А він?
- Сказав, що знов пошле.
- А ти?
- А я сказав, що я оптиміст і що у мене дуже гарна бабуся дружина.
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02.07.2025 16:38 Відповісти
+3
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02.07.2025 16:39 Відповісти
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Два лошка.
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02.07.2025 16:34 Відповісти
>> ... а також про результати.

То які ж результати?
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02.07.2025 16:36 Відповісти
Вихваляється, чи що...
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02.07.2025 16:36 Відповісти
Макроша, ты бы лучше с трамбздоном потёр...хотя эффект был бы тот же.
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02.07.2025 16:38 Відповісти
- Послав мне вкотре...
- Та ну? Невже? А ти?
- А шо я? Сказав, що ще раз його наберу через тиждень
- А він?
- Сказав, що знов пошле.
- А ти?
- А я сказав, що я оптиміст і що у мене дуже гарна бабуся дружина.
показати весь коментар
02.07.2025 16:38 Відповісти
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02.07.2025 16:39 Відповісти
"Зачєм ви тгавітє??" (c)
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02.07.2025 17:07 Відповісти
Макрон розповів Мерцу про свій дзвінок Путіну

Макроша взагалі не може втримати воду в дупі!
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02.07.2025 16:45 Відповісти
Молодцы!они мне нравяься!Молодцы проводят переговоры!Классный пацан классному!ну как когда в баньку с мальчиками!ато всё с девочками!!!И ********************!!!а чё мне пох жавай отвечает ему макарон только виагры незабудь!!!
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02.07.2025 17:01 Відповісти
І навіщо дзвонив?
- *****, хочеш припинити вогонь в Україні?
- Ні.
- А, ну не хочеш, як хочеш. Побазаримо про Іран і ситуацію навколо нього...
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02.07.2025 17:08 Відповісти
А радість яка...
Із самим пуйлом побазарив...
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02.07.2025 17:25 Відповісти
І ш?! Сказав шо у ***** в дуплі нічого не змінилось?
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02.07.2025 17:32 Відповісти
Мощно. Уже полгода целым табуном за Путей бегают, наперебой упрашивают. Коалiцiя, ****, охочих.
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02.07.2025 17:33 Відповісти
коаліція охочих+нерішучих
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02.07.2025 17:39 Відповісти
Вибачте, але Макрон пестить бо говорили вони більше про Україну та Зеленського. Відводить від головної теми- теми України. Дуже дивний був дзвінок і шкідливий. Не бачу Макрона, як чесного союзника. Зрадника- так.
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02.07.2025 17:34 Відповісти
какой же он урод этот жабоед,я ****!
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02.07.2025 17:49 Відповісти
🤡🤡🤡
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02.07.2025 18:20 Відповісти
 
 