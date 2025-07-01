Макрон поговорив телефоном із Путіним: це вперше з 2022 року (доповнено)
Президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили, зокрема, війну РФ проти України.
Про це повідомив Кремль, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Путін у розмові з Макроном заявив, що війна РФ проти України — це "прямий наслідок політики західних держав".
За словами диктатора, Захід "багато років створював на території України антиросійський плацдарм", а зараз — "затягує бойові дії".
Вони також обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті війни Ізраїлю та Ірану та американських ударів по ядерних об'єктах Ірану.
"Путін вказав Макрону, що врегулювання в Україні має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі", - уточнили в Кремлі.
Нагадаємо, це перший контакт Макрона та Путіна з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, про який відомо публічно.
Офіційної інформації про це від французької сторони не було.
Як пише BFM TV з посиланням на Єлисейський палац, телефонна розмова Макрона та Путіна тривала понад дві години. Сторони обговорили російсько-українську війну та ядерну програму Ірану.
"Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту", - додали в Єлисейському палаці.
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на його місцещо врегулювання ...Джерело: https://censor.net/ua/n3560995
- це , якщо коротко ...
Русский Патриот с удовольствием оближет туалетную бумагу, которой воспользовался Путин и будет хранить об этом память всю жизнь, рассказывая внукам о ее незабываемом вкусе.
але те що путін їх вбиває і замащає муслімами вже ввіз 40 млн так сепари з даунбасу тіки скиглять а до гіркіна в тюрягу не хочуть все погано зато сцарь добрий у їх пісяннях
А якщо серйозно, то... Хто б сумнівався у бажанні андрофагів закріпити законодавчо поїдання інших? Головне - реакція отих самих "інших" (як тих, що близько, як Україна, так і тих, що далеченько, як та ж Франція).
..хіба у статуті нікчемного нині ООН вже написано "шо спзділ - то законно моЙО?" - "реалії на зємлє" йому подавай.. а першопричина - це імперіалістично-фашистський маразм нікчемного, старого, плюгавого пердуна відомого у Світі як *****..
Бо насправді переговори з ****** можуть бути, саме переговори союзників України (як оце Макрона) з касапами. Але мова на цих переговорах має йти за те, щоб касапи забралися ***** з тимчасово окупованих ними території України включно з Кримом; і саме за це мають бути переговори. А перед цим вони мають припинити обстрілювати ЗСУ та всю Україну.
І тоді будь-яка згадака касапами ніби вони "за врегулювання в Україні, яке має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі" чи "зацікавлені, щоб досягти поставлених цілей і цілей СВО політико-дипломатичними засобами" - означатиме не що інше, як наполягання на продовженні війни.