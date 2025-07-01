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Новини Розмова Макрона з Путіним
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Макрон поговорив телефоном із Путіним: це вперше з 2022 року (доповнено)

Макрон і Путін обговорили Україну

Президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили, зокрема, війну РФ проти України.

Про це повідомив Кремль, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Путін у розмові з Макроном заявив, що війна РФ проти України — це "прямий наслідок політики західних держав".

За словами диктатора, Захід "багато років створював на території України антиросійський плацдарм", а зараз — "затягує бойові дії".

Вони також обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті війни Ізраїлю та Ірану та американських ударів по ядерних об'єктах Ірану.

"Путін вказав Макрону, що врегулювання в Україні має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі", - уточнили в Кремлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон говорили про виробництво дронів Renault в Україні на саміті НАТО

Нагадаємо, це перший контакт Макрона та Путіна з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, про який відомо публічно.

Офіційної інформації про це від французької сторони не було.

Як пише BFM TV з посиланням на Єлисейський палац, телефонна розмова Макрона та Путіна тривала понад дві години. Сторони обговорили російсько-українську війну та ядерну програму Ірану.

"Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту", - додали в Єлисейському палаці.

Також читайте: Макрон про 18-й пакет санкцій: Це потужний удар по економіці РФ, здатний змусити повернутися до перемовин

Автор: 

путін володимир (24231) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+18
І про що можна говорити з світовим терористом убивцею ,істотою яка не визнає міжнародного права ?
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01.07.2025 19:36 Відповісти
+16
А у чому був сенс?
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01.07.2025 19:36 Відповісти
+16
От і Макарону Путя по губах поводив. Вони як кролики перед удавом, все лізуть і лізуть до Пуйла. Якась особлива форма мазохізму.
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01.07.2025 19:41 Відповісти
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От Макрон, ну наконец то выучил песню, путин ***** ...
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01.07.2025 19:33 Відповісти
скоро будуть обійматися
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01.07.2025 19:35 Відповісти
Телефоні секс розмови відновилися.Володя як справи? Нагадаю Макрону як твої Легіони Малі, Буркіна-Фасо та Нігер коли туди прийшли вагнера ?
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01.07.2025 19:35 Відповісти
А у чому був сенс?
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01.07.2025 19:36 Відповісти
І про що можна говорити з світовим терористом убивцею ,істотою яка не визнає міжнародного права ?
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01.07.2025 19:36 Відповісти
От і Макарону Путя по губах поводив. Вони як кролики перед удавом, все лізуть і лізуть до Пуйла. Якась особлива форма мазохізму.
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01.07.2025 19:41 Відповісти
А ***** Макрону про пєчєньєгів хоч розповів? І взагалі, найуха він з ним згодився розмовляти? Шо він від ***** хотів почути?
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01.07.2025 19:45 Відповісти
Ще один зашкварився....🤮🤮🤮
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01.07.2025 19:46 Відповісти
путын макрону - пшол нах
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01.07.2025 19:48 Відповісти
Путін вказав Макрону, на його місце що врегулювання ...Джерело: https://censor.net/ua/n3560995
- це , якщо коротко ...
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01.07.2025 19:49 Відповісти
Його треба одразу ***** посилати, а не розмовляти з ******. Все просто. Бере Макрон трубку й каже ********* ***** і кладе трубку. Все.
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01.07.2025 19:56 Відповісти
А шо він нового хотів почути?
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01.07.2025 19:59 Відповісти
засумував макронич, стара любов...
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01.07.2025 20:03 Відповісти
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01.07.2025 20:07 Відповісти
Цитата з кацапського ресурсу:
Русский Патриот с удовольствием оближет туалетную бумагу, которой воспользовался Путин и будет хранить об этом память всю жизнь, рассказывая внукам о ее незабываемом вкусе.
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01.07.2025 20:10 Відповісти
Орфографія збережена.
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01.07.2025 20:12 Відповісти
десь в 2010 коли ще була тіпа дружба я тусувався в Австрії на гірських лижах з цапами гірськолижниками і вже тоді казав що путін хйло так мені всі казали що путін не поважається ними.....
але те що путін їх вбиває і замащає муслімами вже ввіз 40 млн так сепари з даунбасу тіки скиглять а до гіркіна в тюрягу не хочуть все погано зато сцарь добрий у їх пісяннях
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01.07.2025 20:46 Відповісти
Пуйло виступає під " паганялом" "сама ачєвідность". Там логіки шукати нема сенсу. Але нахабство ,як завжди, зашкалює. Але ж пробивається і стареча дурість. "Єслі би запад нє давал аружія Украінє, вайна би давно закончілась." Добре що захід в більшості своїй збагнув ,як би "закончілась ета вайна".
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01.07.2025 20:07 Відповісти
Тема печенегів не роскрита! Двійнику путлєра - нєзачьот!

А якщо серйозно, то... Хто б сумнівався у бажанні андрофагів закріпити законодавчо поїдання інших? Головне - реакція отих самих "інших" (як тих, що близько, як Україна, так і тих, що далеченько, як та ж Франція).
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01.07.2025 20:08 Відповісти
Як тільки ми робимо якийсь серйозний тактичний крок у європейців починають труситись піджилки. Макрон і його дзвінок до вбивці- яскравий приклад.
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01.07.2025 20:10 Відповісти
..нахуа пристойним людям взагалі спілкуватися з облізлим подихаючим щуром, пошарпаним українською щуроловкою та загнаним у глухий кут.. ще й годувати та лікувати його почніть..
..хіба у статуті нікчемного нині ООН вже написано "шо спзділ - то законно моЙО?" - "реалії на зємлє" йому подавай.. а першопричина - це імперіалістично-фашистський маразм нікчемного, старого, плюгавого пердуна відомого у Світі як *****..
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01.07.2025 20:12 Відповісти
ага загнаний чіпи для наведення балістики як поставляла мерика так і поставляє нафту газ як купляли так і купляють
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01.07.2025 20:48 Відповісти
путлєр не змінюється - балачками його не проймеш - Скальпи зовсім другий колінкор
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01.07.2025 20:13 Відповісти
Питання хто кому дзвонив.Щось ніхто не каже що Макрон зателефонував куйлу.Може бути що куйло сам набрав Макрона щоб показати трампу який він відкритий до діалогу,бо братва каже давай чувак шурши економіка падає на дно...От і куйло хоче ще часу трохи потягнути,щоб санкції не вліпили,і знову всіх за ніс водить,а ті дурачки раді вестись на того чипушило!
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01.07.2025 20:13 Відповісти
Так то кому звонил первым?
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01.07.2025 20:16 Відповісти
И о чем реально говорили, и звонил ли вообще... . Но новость то громкая. Только источников нет.
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01.07.2025 20:33 Відповісти
Випрошував кацапське громадянство ....
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01.07.2025 20:22 Відповісти
Мерц правильно казав: «***** із путіним говорити. Немає сенсу. Він не розуміє, тільки легітимізується і робить іще гірше». Якось так. Нехай інше візьмуть на замітку
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01.07.2025 20:41 Відповісти
почекаймо інфо від франц. прес., бо ця суходрочка на росЗМІ просто жалюгідна
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01.07.2025 20:56 Відповісти
на#уя?
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01.07.2025 21:08 Відповісти
і тут знову про переговори... фетіш роблять з факту можливих переговорів... Про що?
Бо насправді переговори з ****** можуть бути, саме переговори союзників України (як оце Макрона) з касапами. Але мова на цих переговорах має йти за те, щоб касапи забралися ***** з тимчасово окупованих ними території України включно з Кримом; і саме за це мають бути переговори. А перед цим вони мають припинити обстрілювати ЗСУ та всю Україну.

І тоді будь-яка згадака касапами ніби вони "за врегулювання в Україні, яке має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі" чи "зацікавлені, щоб досягти поставлених цілей і цілей СВО політико-дипломатичними засобами" - означатиме не що інше, як наполягання на продовженні війни.
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01.07.2025 21:30 Відповісти
Поговорив? А навіщо? Про що можна було терти воду в ступі 2(!) години (навіть з поправкою на переклад теж буде десь ціла година)? Нагадайте, будь-ласка, хтось зі світових лідерів балакав годинами з Бен Ладеном? Отож... Взагалі, з Путлером треба 'розмовляти' виключно мовою санкцій, аж до встановлення повної економічної блокади (механізм для цього є, було б бажання).
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01.07.2025 21:32 Відповісти
 
 