Макрон поговорив телефоном із Путіним: це вперше з 2022 року (доповнено)

Президент Франції Емманюель Макрон вперше з 2022 року провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили, зокрема, війну РФ проти України.

Про це повідомив Кремль, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Путін у розмові з Макроном заявив, що війна РФ проти України — це "прямий наслідок політики західних держав".

За словами диктатора, Захід "багато років створював на території України антиросійський плацдарм", а зараз — "затягує бойові дії".

Вони також обговорили ситуацію на Близькому Сході в контексті війни Ізраїлю та Ірану та американських ударів по ядерних об'єктах Ірану.

"Путін вказав Макрону, що врегулювання в Україні має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі", - уточнили в Кремлі.

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Нагадаємо, це перший контакт Макрона та Путіна з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, про який відомо публічно.

Офіційної інформації про це від французької сторони не було.

Як пише BFM TV з посиланням на Єлисейський палац, телефонна розмова Макрона та Путіна тривала понад дві години. Сторони обговорили російсько-українську війну та ядерну програму Ірану.

"Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту", - додали в Єлисейському палаці.

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