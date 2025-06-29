Зеленський і Макрон говорили про виробництво дронів Renault в Україні на саміті НАТО
На саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон говорили про дрони, зокрема про виробництво безпілотників спільно з Renault в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Так, Барро зауважив, що Україна потребує підтримки та військової допомоги для боротьби з Росією на фронті. Він додав, що Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, які були заморожені на початку вторгнення, і направити ресурси Україні.
"Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною", - наголосив Барро.
Він нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.
"Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна - це війна дронів і що солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувся на початку тижня", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французький автовиробник Renault провів переговори з Міноборони Франції щодо виробництва безпілотників в Україні.
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