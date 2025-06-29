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Новини Виробництво дронів Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський і Макрон говорили про виробництво дронів Renault в Україні на саміті НАТО

Зеленський і Макрон говорили про виробництво дронів Renault

На саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон говорили про дрони, зокрема про виробництво безпілотників спільно з Renault в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Так, Барро зауважив, що Україна потребує підтримки та військової допомоги для боротьби з Росією на фронті. Він додав, що Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, які були заморожені на початку вторгнення, і направити ресурси Україні.

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"Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною", - наголосив Барро.

Він нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.

"Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна - це війна дронів і що солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувся на початку тижня", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французький автовиробник Renault провів переговори з Міноборони Франції щодо виробництва безпілотників в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Renault (79) Макрон Емманюель (1534) дрони (5016)


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Топ коментарі
+11
Поговорили і поїхали по ресторанах, в кацапи в цей час 500 шахедів вже склепали...
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29.06.2025 13:13 Відповісти
+9
"поговорили" - яка ВЕЛИЧНА ПЕРЕМОГА ..чи ще ні ?
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29.06.2025 13:09 Відповісти
+9
На нари ішака! Чмо піариться, а дронів як не було, так і немає.
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29.06.2025 13:12 Відповісти
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29.06.2025 13:04 Відповісти
"поговорили" - яка ВЕЛИЧНА ПЕРЕМОГА ..чи ще ні ?
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29.06.2025 13:09 Відповісти
На нари ішака! Чмо піариться, а дронів як не було, так і немає.
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29.06.2025 13:12 Відповісти
Поговорили і поїхали по ресторанах, в кацапи в цей час 500 шахедів вже склепали...
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29.06.2025 13:13 Відповісти
Два півня "парешали"
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29.06.2025 13:14 Відповісти
Два тіпочка зустрічаються майже щотижня для обіймів і заяв про перемовини про "посилення ППО" і "посилення тиску на ВВХ", але ракет для SAMP-T немає і нових комплексів теж, зате є привід гастролювати в ЄС, коли крана під обстрілами і психологічно "розвантажуватися", як казав нардеп Слуг
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29.06.2025 13:14 Відповісти
А 4 млн. дронів від умєрова недостатньо?
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29.06.2025 13:15 Відповісти
Сегодня он доручал и обговаривал,шоубизнес в деле.
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29.06.2025 13:24 Відповісти
Щось бігать говорить постійно,а толку нуль!
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29.06.2025 13:26 Відповісти
Президент Залужний і Макрон говорили про виробництво дронів....

Так, я трохи вснув. Реальність виявилась жорстокою, як прокинувсь
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29.06.2025 13:35 Відповісти
Говорун,пля
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29.06.2025 13:35 Відповісти
Хоч потужно обговорив?
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29.06.2025 13:42 Відповісти
Зеленський зустрівся з Макроном, а путін з сином кадирова.
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29.06.2025 13:44 Відповісти
Краще виробляти десь в Європі, бо Зешобла разом із "Г+Г" зіллють розташування таких підприємств, як тільки вони почнуть роботу. І туди полетять шахеди і ракети.

"росіяни уважно моніторять наш інформаційний простір. У сюжеті на "1+1" ця локація була чітко вказана."
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29.06.2025 14:20 Відповісти
І що як говорили ?
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29.06.2025 14:25 Відповісти
Вчергове..поговорили- і розішлись...бо де ті дрони виробляти,і за чий рахунок..?!
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29.06.2025 14:35 Відповісти
Клоун як завжди для аплодисментів і хмарахфону пофоткався
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29.06.2025 16:10 Відповісти
Ппр, зелена мерзота!
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29.06.2025 16:19 Відповісти
 
 