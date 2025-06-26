Макрон закликав Європу до переозброєння: Росія продовжує дестабілізувати наші кордони

Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європи до нарощення оборонних зусиль "перед обличчям агресивної Росії".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перед обличчям агресивної та ревізіоністської Росії, яка продовжує дестабілізувати наші кордони, Європа повинна переозброїтися",- заявив очільник Франції.

Макрон зазначив, що впродовж дводенного саміту НАТО союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і зміцнення європейського компонента в межах Альянсу.

"Ці зусилля - наш обов’язок перед самими собою: заради нашої безпеки, суверенітету та незалежності",- сказав французький лідер.

Політик додав, що Франція не чекала саміту, щоб почати діяти в цьому напрямку - французький оборонний бюджет зросте з нинішніх 32 мільярдів євро до понад 60 мільярдів євро після завершення двох програм розвитку оборонного сектора.

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Також Макрон наголосив на важливості підтримки України у її боротьбі з агресією РФ.

"Україна, яка вже понад три роки бореться з російським агресором, має залишатися нашим пріоритетом. Адже те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на безпеку всього континенту... Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив президент Франції.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

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