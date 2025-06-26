Макрон закликав Європу до переозброєння: Росія продовжує дестабілізувати наші кордони
Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європи до нарощення оборонних зусиль "перед обличчям агресивної Росії".
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перед обличчям агресивної та ревізіоністської Росії, яка продовжує дестабілізувати наші кордони, Європа повинна переозброїтися",- заявив очільник Франції.
Макрон зазначив, що впродовж дводенного саміту НАТО союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і зміцнення європейського компонента в межах Альянсу.
"Ці зусилля - наш обов’язок перед самими собою: заради нашої безпеки, суверенітету та незалежності",- сказав французький лідер.
Політик додав, що Франція не чекала саміту, щоб почати діяти в цьому напрямку - французький оборонний бюджет зросте з нинішніх 32 мільярдів євро до понад 60 мільярдів євро після завершення двох програм розвитку оборонного сектора.
Також Макрон наголосив на важливості підтримки України у її боротьбі з агресією РФ.
"Україна, яка вже понад три роки бореться з російським агресором, має залишатися нашим пріоритетом. Адже те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на безпеку всього континенту... Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив президент Франції.
Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.
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"Союзники підтверджують свої тверді суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій, і з цією метою будуть враховувати прямих внесків на оборону України та її оборонну промисловість при підрахунку витрат союзників на оборону", - йдеться в підсумковій заяві саміту.
Обговорення зосередилося на можливості розширення повітряного флоту України за рахунок додаткових винищувачів Mirage 2000-5F, спільного виробництва та інвестицій в перехоплювальні дрони.
Франція не виключила ідею розширення передачі через ширшу коаліцію, але це залишається складним через обмежену кількість операторів Mirage і політичні обмеження.
Катар та ОАЕ поступово відмовляються від своїх Mirage 2000, які замінюються або скоро будуть замінені винищувачами Rafale.
Попри наявність літаків, їх дипломатичні зв'язки з Росією зменшують ймовірність участі.
Перу, Тайвань, Індія та Єгипет вважаються малоймовірними постачальниками через оперативні вимоги або плани зберегти чи посилити свої флоти Mirage.
Греція експлуатує Mirage 2000-5 і може стати кандидатом.
Mirage 2000-5F, станом на 2025 рік, залишається перехоплювачем в активнiй французькiй службі.
І ніякої відповідальності, за КРИВАВІ наслідки цих дій???