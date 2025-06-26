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Новини Безпека Європи Загроза агресії РФ для Європи
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Макрон закликав Європу до переозброєння: Росія продовжує дестабілізувати наші кордони

Макрон про загрозу з боку рф

Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європи до нарощення оборонних зусиль "перед обличчям агресивної Росії".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перед обличчям агресивної та ревізіоністської Росії, яка продовжує дестабілізувати наші кордони, Європа повинна переозброїтися",- заявив очільник Франції.

Макрон зазначив, що впродовж дводенного саміту НАТО союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і зміцнення європейського компонента в межах Альянсу.

"Ці зусилля - наш обов’язок перед самими собою: заради нашої безпеки, суверенітету та незалежності",- сказав французький лідер.

Політик додав, що Франція не чекала саміту, щоб почати діяти в цьому напрямку - французький оборонний бюджет зросте з нинішніх 32 мільярдів євро до понад 60 мільярдів євро після завершення двох програм розвитку оборонного сектора.

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Також Макрон наголосив на важливості підтримки України у її боротьбі з агресією РФ.

"Україна, яка вже понад три роки бореться з російським агресором, має залишатися нашим пріоритетом. Адже те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на безпеку всього континенту... Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив президент Франції.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

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Автор: 

Європа (1902) оборона (4856) росія (66431) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+2
Україна зараз головний форпост вашої оборони, то виділяйте хоча б 2% ВВП на це. І напряму, з повним контролем, інакше все розікрадуть уже на етапі відправлення платежу

Якщо кацапляндія ракетами вдарить по Парижу або Лондону, то там мародерство таке почнеться від чорних, що ефект як від ядерної атаки буде
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26.06.2025 00:10 Відповісти
+1
Gut,.шєф..
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26.06.2025 00:26 Відповісти
+1
Швидше поспішайте переозброюватись-наразі ваша стара зброя нам потрібна як повітря.
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26.06.2025 00:30 Відповісти
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Україна зараз головний форпост вашої оборони, то виділяйте хоча б 2% ВВП на це. І напряму, з повним контролем, інакше все розікрадуть уже на етапі відправлення платежу

Якщо кацапляндія ракетами вдарить по Парижу або Лондону, то там мародерство таке почнеться від чорних, що ефект як від ядерної атаки буде
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26.06.2025 00:10 Відповісти
Gut,.шєф..
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26.06.2025 00:26 Відповісти
Швидше поспішайте переозброюватись-наразі ваша стара зброя нам потрібна як повітря.
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26.06.2025 00:30 Відповісти
Лідери НАТО - схвалили план різкого збільшення витрат на оборону в межах Західного альянсу до п'яти відсотків від валового внутрішнього продукту протягом наступного десятиліття, рішення, яке дало Трампу значну політичну перемогу.
Перехід до п'яти відсотків від валового внутрішнього продукту - 3,5 відсотка для основних військових витрат і 1,5 відсотка для інфраструктури, пов'язаної з обороною - відбудеться протягом наступних 10 років, але буде переглянуто в 2029 році, щоб забезпечити відповідність цих цілей загрозам, з якими стикається НАТО.
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26.06.2025 00:42 Відповісти
Проте члени альянсу очікували чогось взамін - відданості Трампа статті 5 про самооборону НАТО.
Після оголошення Трампа запитали знову, чи стоятиме він зараз за статтею 5, враховуючи, що лідери НАТО погодилися збільшити військове фінансування.
"Я стою за цим, ось чому я тут, ось чому я тут," - сказав Трамп. "Якби я не стояв за цим, я б не був тут."
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26.06.2025 00:48 Відповісти
Важним аспектом нового зобов'язання членів НАТО є включення військової допомоги Україні в 5-відсоткову квоту оборонних витрат.

"Союзники підтверджують свої тверді суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій, і з цією метою будуть враховувати прямих внесків на оборону України та її оборонну промисловість при підрахунку витрат союзників на оборону", - йдеться в підсумковій заяві саміту.
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26.06.2025 01:43 Відповісти
)) нагадало "пам*яті герцена" - "***** розбудив макрона, макрон розгорнув міалітаркну агітацію!" )))
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26.06.2025 00:56 Відповісти
Макрон ,єдине ,що добре робить-то ротом закликає,знатний кликун.😄
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26.06.2025 03:06 Відповісти
24 червня 2025 року Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити спільні кроки у стратегії оборони України.
Обговорення зосередилося на можливості розширення повітряного флоту України за рахунок додаткових винищувачів Mirage 2000-5F, спільного виробництва та інвестицій в перехоплювальні дрони.
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26.06.2025 05:31 Відповісти
Президент Макрон згадував у березні 2025 року про можливість передачі Україні літаків Mirage 2000 від "третіх країн, які їх використовують".

Франція не виключила ідею розширення передачі через ширшу коаліцію, але це залишається складним через обмежену кількість операторів Mirage і політичні обмеження.
Катар та ОАЕ поступово відмовляються від своїх Mirage 2000, які замінюються або скоро будуть замінені винищувачами Rafale.
Попри наявність літаків, їх дипломатичні зв'язки з Росією зменшують ймовірність участі.
Перу, Тайвань, Індія та Єгипет вважаються малоймовірними постачальниками через оперативні вимоги або плани зберегти чи посилити свої флоти Mirage.
Греція експлуатує Mirage 2000-5 і може стати кандидатом.
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26.06.2025 05:35 Відповісти
Французькі ВПС продовжують експлуатувати варіанти Mirage 2000D та 2000-5F, маючи плани підтримувати 45 літаків Mirage разом із 180 Rafales до 2035 року.
Mirage 2000-5F, станом на 2025 рік, залишається перехоплювачем в активнiй французькiй службі.
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26.06.2025 05:45 Відповісти
А ще, на місті Макрона, я б порадив країнам ЄС почати масову депортацію на їх їсторичні родіни так званих "біжінців" меркель з країн Близкого Сходу та Параші яки наводнили країни ЄС та вже склали для них не маленьку а реальну велику загрозу.
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26.06.2025 06:21 Відповісти
Меркельша берлусконі та інші тогочасні привладні, чимало лайна завели в країни ЄС!! Це ж, не до себе в будинок!!?? Загадили вони, добряче ЄС!!
І ніякої відповідальності, за КРИВАВІ наслідки цих дій???
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26.06.2025 07:32 Відповісти
 
 