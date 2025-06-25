Країни НАТО зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року

Лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

Про це йдеться в фінальному комюніке, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поріг у 5% ВВП країни НАТО встановили до 2035 року, "щоб забезпечити виконання індивідуальних та колективних зобов’язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору".

"Наші інвестиції забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність та стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їх врегулювання, а також безпека на основі співпраці", - йдеться у тексті декларації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО у Гаазі визнав Росію спільною загрозою для всього Альянсу

Це зобов’язання країн-членів НАТО щодо 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону:

щорічно виділяти щонайменше 3,5% ВВП на забезпечення основних оборонних потреб та на досягнення Цільових показників НАТО;

щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критичної інфраструктури, захист мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення оборонно-промислової бази.

Ці пункти будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених цільових показників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настає великий прорив. Сьогодні НАТО схвалить збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - Рютте

У декларації також наголошується, що члени НАТО підтверджують свої незмінні суверенні зобов’язання надавати підтримку Україні й з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат на оборону.

Країни НАТО підтвердили "непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору", що напад на одного є нападом на всіх.

Читайте також: В Угорщині активісти створили лист на підтримку України: Орбан звинуватив їх у "нехтуванні інтересами" країни