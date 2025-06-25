Країни НАТО зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року
Лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.
Про це йдеться в фінальному комюніке, інформує Цензор.НЕТ.
Так, поріг у 5% ВВП країни НАТО встановили до 2035 року, "щоб забезпечити виконання індивідуальних та колективних зобов’язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору".
"Наші інвестиції забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність та стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їх врегулювання, а також безпека на основі співпраці", - йдеться у тексті декларації.
Це зобов’язання країн-членів НАТО щодо 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону:
- щорічно виділяти щонайменше 3,5% ВВП на забезпечення основних оборонних потреб та на досягнення Цільових показників НАТО;
- щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критичної інфраструктури, захист мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення оборонно-промислової бази.
Ці пункти будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених цільових показників.
У декларації також наголошується, що члени НАТО підтверджують свої незмінні суверенні зобов’язання надавати підтримку Україні й з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат на оборону.
Країни НАТО підтвердили "непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору", що напад на одного є нападом на всіх.
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а, що після 2035 року? розбігаються, хто куди?
типу, плєшива крємлядь та його дружбан, рудий деспот доні, не доживуть? то, вже, не так сцикотно?
Хоча краснознамьонні НЕ здатні вести серйозніші війни, ніж на 130 мільярдів на рік.
Між тим, робота проведена, трильйон на рік вибито!!!!!
Гроші на пошуки ядерних бомб Аятоли є!!! Ще й на війну з китаєм вистачить.
Тепер сша НЕМА про що хвилюватися, за гроші європейців будуть ще більше воювати.
Навряд чи, комуністичний китай спроможний виділяти на озброєння два трильйони щорічно. Ка*апія навіть на 130 мільярдів загнулась.