УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9233 відвідувача онлайн
Новини Підтримка України Оборонні витрати НАТО
1 996 7

Країни НАТО зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року

Оборонні витрати НАТО: країни витрачатимуть 5% від ВВП

Лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

Про це йдеться в фінальному комюніке, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поріг у 5% ВВП країни НАТО встановили до 2035 року, "щоб забезпечити виконання індивідуальних та колективних зобов’язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору".

"Наші інвестиції забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність та стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їх врегулювання, а також безпека на основі співпраці", - йдеться у тексті декларації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО у Гаазі визнав Росію спільною загрозою для всього Альянсу

Це зобов’язання країн-членів НАТО щодо 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону:

  • щорічно виділяти щонайменше 3,5% ВВП на забезпечення основних оборонних потреб та на досягнення Цільових показників НАТО;
  • щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист нашої критичної інфраструктури, захист мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій та зміцнення оборонно-промислової бази.

Ці пункти будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених цільових показників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настає великий прорив. Сьогодні НАТО схвалить збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - Рютте

У декларації також наголошується, що члени НАТО підтверджують свої незмінні суверенні зобов’язання надавати підтримку Україні й з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат на оборону.

Країни НАТО підтвердили "непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору", що напад на одного є нападом на всіх.

Читайте також: В Угорщині активісти створили лист на підтримку України: Орбан звинуватив їх у "нехтуванні інтересами" країни

Автор: 

НАТО (6636) витрати (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з якої дати? з 26.06.2025, чи колись потім, може?
а, що після 2035 року? розбігаються, хто куди?
типу, плєшива крємлядь та його дружбан, рудий деспот доні, не доживуть? то, вже, не так сцикотно?
показати весь коментар
25.06.2025 15:51 Відповісти
А могли бы принять Украину в НАТО в 2021 году и тратить от 1.2 до 2% ВВП. Но нет же, послушали вопли утырков, голосящих "ната вам ничиво ни далжна".
показати весь коментар
25.06.2025 15:52 Відповісти
И чем бы это помогло снизить затраты на модернизацию боеспособности альянса? Если без пустых призывов и штампов. Модернизация альянса нужна? - нужна. Появление в его составе Украины выполняет эту задачу? - нет.
показати весь коментар
25.06.2025 16:15 Відповісти
Щоб витрясти з Європи трильйон, татко трамп пішов на знищення України як Ічкерії.
Хоча краснознамьонні НЕ здатні вести серйозніші війни, ніж на 130 мільярдів на рік.
Між тим, робота проведена, трильйон на рік вибито!!!!!
Гроші на пошуки ядерних бомб Аятоли є!!! Ще й на війну з китаєм вистачить.
Тепер сша НЕМА про що хвилюватися, за гроші європейців будуть ще більше воювати.
Навряд чи, комуністичний китай спроможний виділяти на озброєння два трильйони щорічно. Ка*апія навіть на 130 мільярдів загнулась.
показати весь коментар
26.06.2025 09:07 Відповісти
усі у кого е мізки зрозуміли що до 2035 року цьго нату може і не бути !!!
показати весь коментар
25.06.2025 16:34 Відповісти
..а Вам то до тих..у кого є мозок..яке діло? І звідки Ви знаєте..що люди з мозком думають?
показати весь коментар
25.06.2025 19:29 Відповісти
Інвестувати в оборону, це--добре, а коли московію почнуть розвалювати не на словах, а реально?
показати весь коментар
26.06.2025 09:21 Відповісти
 
 