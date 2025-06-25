Настає великий прорив. Сьогодні НАТО схвалить збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - Рютте

Лідери НАТО на саміті сьогодні ухвалять рішення щодо збільшення витрат на оборон до 5% від ВВП.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепер настає великий прорив. Сьогодні ми ухвалимо рішення перейти до 5%. Ми повинні захистити себе від наших супротивників, але також тому, що це справедливо - зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. З цими 5% європейці та канадці зрівняють свої оборонні витрати зі США", - наголосив він.

Рютте заявив, що без Трампа збільшення цих оборонних витрат союзниками по НАТО не відбулося б.

Генсек зазначив, що наразі лише 7 країн-членів НАТО не досягли цілі у 2% оборонних витрат, але цього року вони зобов’язалися це зробити.

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