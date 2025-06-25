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Новини Оборонні витрати НАТО
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Настає великий прорив. Сьогодні НАТО схвалить збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - Рютте

НАТО збільшит витрати на оборону. Заява Рютте

Лідери НАТО на саміті сьогодні ухвалять рішення щодо збільшення витрат на оборон до 5% від ВВП.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепер настає великий прорив. Сьогодні ми ухвалимо рішення перейти до 5%. Ми повинні захистити себе від наших супротивників, але також тому, що це справедливо - зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. З цими 5% європейці та канадці зрівняють свої оборонні витрати зі США", - наголосив він.

Рютте заявив, що без Трампа збільшення цих оборонних витрат союзниками по НАТО не відбулося б.

Генсек зазначив, що наразі лише 7 країн-членів НАТО не досягли цілі у 2% оборонних витрат, але цього року вони зобов’язалися це зробити.

Читайте: Україна буде великою темою сьогодні на саміті НАТО, - Рютте

Автор: 

НАТО (6636) оборона (4855) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
+2
Попробували б не схвалити - Трамп би розказав почім в Одесі грубі пряники
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25.06.2025 14:15 Відповісти
+1
НАТО потрібні не бюджети, а люди. Авіаносці будувати не треба - а потрібно будувати морські дрони та тренувати команди фахівців високого рівня.
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25.06.2025 14:16 Відповісти
+1
На самом деле 5% ВВП это не мало. В зависимости от эффективности экономики это может быть и 30% бюджета
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25.06.2025 14:34 Відповісти
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Попробували б не схвалити - Трамп би розказав почім в Одесі грубі пряники
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25.06.2025 14:15 Відповісти
Прорив. Прям, як рузький танк.
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25.06.2025 14:15 Відповісти
НАТО потрібні не бюджети, а люди. Авіаносці будувати не треба - а потрібно будувати морські дрони та тренувати команди фахівців високого рівня.
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25.06.2025 14:16 Відповісти
Це не прорив, це мінімальна підтримка штанів.
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25.06.2025 14:23 Відповісти
На самом деле 5% ВВП это не мало. В зависимости от эффективности экономики это может быть и 30% бюджета
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25.06.2025 14:34 Відповісти
Враховуючи їх зарплати, і те, що оборону треба рахувати не грошима, а кількістю одиниць зброї, це мало.
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25.06.2025 14:41 Відповісти
это вообще нереалистичная цифра для большинства стран. либо они в разы уменьшают гражданские траты, либо входят в бесконечные кредиты по примеру США. Хотя думаю все просто надеются что после трампа придет кто-то более лояльный и об этом забудут.
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25.06.2025 14:48 Відповісти
а україні, що з того?
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25.06.2025 14:38 Відповісти
А Україні 50% з цього.
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25.06.2025 14:54 Відповісти
оті 50%, з яких буржуї виконали на 30%?
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25.06.2025 14:55 Відповісти
«Члени Альянсу підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість у розрахунок оборонних видатків членів Альянсу», - сказано у комюніке.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/nato-pidtverdilo-zobov-yazannya-shchodo-dopomogi-ukrajini-z-yavilosya-finalne-*********-samitu-50524929.html Країни НАТО підтвердили зобов'язання щодо підтримки України
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25.06.2025 15:57 Відповісти
ви знаєте, іноді, коли ходжу до магазину, люблю потусити на міні базарчику поруч.
так, там таке почуєш, що капець.
і всі присутні, щось підтверджують, зобов'язуються, сприяють ....
так цікаво і весело.
але ж, навколо нічого не змінюється.
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25.06.2025 16:03 Відповісти
цікаво, всі ж розуміють що оборонний бюджет держав ЄС вже вдвічі більший за російський? І якщо росія при цьому виробляє на порядки більше ракет, танків, дронів, тощо, то проблема більш глибока? А різниця навіть не на десятки відсотків, а саме на порядки.
п.с. зарплата в російській оборонці цілком співставна з мінімалкою, яку отримують робочі на заводах фольксвагена і рейнметал, тож діло не тільки в зарплатах.
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25.06.2025 14:54 Відповісти
 
 