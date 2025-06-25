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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Грядет большой прорыв. Сегодня НАТО одобрит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - Рютте

НАТО увеличит расходы на оборону. Заявление Рютте

Лидеры НАТО на саммите сегодня примут решение об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теперь наступает большой прорыв. Сегодня мы примем решение перейти к 5%. Мы должны защитить себя от наших противников, но также потому, что это справедливо - уравнять расходы с Соединенными Штатами. С этими 5% европейцы и канадцы уравняют свои оборонные расходы с США", - подчеркнул он.

Рютте заявил, что без Трампа увеличение этих оборонных расходов союзниками по НАТО не произошло бы.

Генсек отметил, что сейчас только 7 стран-членов НАТО не достигли цели в 2% оборонных расходов, но в этом году они обязались это сделать.

Читайте: Украина будет большой темой сегодня на саммите НАТО, - Рютте

Автор: 

НАТО (10176) оборона (5252) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
+2
Попробували б не схвалити - Трамп би розказав почім в Одесі грубі пряники
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25.06.2025 14:15 Ответить
+1
НАТО потрібні не бюджети, а люди. Авіаносці будувати не треба - а потрібно будувати морські дрони та тренувати команди фахівців високого рівня.
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25.06.2025 14:16 Ответить
+1
На самом деле 5% ВВП это не мало. В зависимости от эффективности экономики это может быть и 30% бюджета
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25.06.2025 14:34 Ответить
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Попробували б не схвалити - Трамп би розказав почім в Одесі грубі пряники
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25.06.2025 14:15 Ответить
Прорив. Прям, як рузький танк.
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25.06.2025 14:15 Ответить
НАТО потрібні не бюджети, а люди. Авіаносці будувати не треба - а потрібно будувати морські дрони та тренувати команди фахівців високого рівня.
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25.06.2025 14:16 Ответить
Це не прорив, це мінімальна підтримка штанів.
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25.06.2025 14:23 Ответить
На самом деле 5% ВВП это не мало. В зависимости от эффективности экономики это может быть и 30% бюджета
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25.06.2025 14:34 Ответить
Враховуючи їх зарплати, і те, що оборону треба рахувати не грошима, а кількістю одиниць зброї, це мало.
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25.06.2025 14:41 Ответить
это вообще нереалистичная цифра для большинства стран. либо они в разы уменьшают гражданские траты, либо входят в бесконечные кредиты по примеру США. Хотя думаю все просто надеются что после трампа придет кто-то более лояльный и об этом забудут.
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25.06.2025 14:48 Ответить
а україні, що з того?
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25.06.2025 14:38 Ответить
А Україні 50% з цього.
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25.06.2025 14:54 Ответить
оті 50%, з яких буржуї виконали на 30%?
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25.06.2025 14:55 Ответить
«Члени Альянсу підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість у розрахунок оборонних видатків членів Альянсу», - сказано у комюніке.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/nato-pidtverdilo-zobov-yazannya-shchodo-dopomogi-ukrajini-z-yavilosya-finalne-*********-samitu-50524929.html Країни НАТО підтвердили зобов'язання щодо підтримки України
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25.06.2025 15:57 Ответить
ви знаєте, іноді, коли ходжу до магазину, люблю потусити на міні базарчику поруч.
так, там таке почуєш, що капець.
і всі присутні, щось підтверджують, зобов'язуються, сприяють ....
так цікаво і весело.
але ж, навколо нічого не змінюється.
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25.06.2025 16:03 Ответить
цікаво, всі ж розуміють що оборонний бюджет держав ЄС вже вдвічі більший за російський? І якщо росія при цьому виробляє на порядки більше ракет, танків, дронів, тощо, то проблема більш глибока? А різниця навіть не на десятки відсотків, а саме на порядки.
п.с. зарплата в російській оборонці цілком співставна з мінімалкою, яку отримують робочі на заводах фольксвагена і рейнметал, тож діло не тільки в зарплатах.
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25.06.2025 14:54 Ответить
 
 