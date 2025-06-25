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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Украина будет большой темой сегодня на саммите НАТО, - Рютте

Марк Рютте

Во время сегодняшнего саммита НАТО в Гааге лидеры стран НАТО намерены сосредоточить внимание на увеличении оборонных расходов и наращивании возможностей оборонной промышленности в контексте помощи Украине.

Об этом сегодня в Гааге перед началом второго дня работы саммита Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина будет большой темой сегодня. Мы обсудим, как обеспечить, чтобы Украина в течение следующих лет продолжала рассчитывать на поддержку от стран НАТО, чтобы продолжать борьбу, но также убедиться, что мы сможем привести Украину к устойчивому и длительному миру", - отметил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico

Автор: 

НАТО (10174) Рютте Марк (418) война в Украине (4964)


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ннууу......
абсолютно згоден.
поговорити, багато поговорити та покорчити озабочєну пику сьогодні в тренді.
навіть, пустіть зе!лідара до мікрофона. хай почитає з бумажкі, що лгбт+литвин накалякав.
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25.06.2025 10:04 Ответить
З бумажки ще ладно. Аби відсєбятіну не почав нести, бо буде щось страшне.
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25.06.2025 10:15 Ответить
щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку від країн НАТО, щоб продовжувати боротьбу Джерело: https://censor.net/ua/n3559809

Да пишить вже протягом наступних десятеліть,нащо два рази вставати. Нова столітня війна у вас там по плану. Воюйте "стільки скільки буде потрібно"-НАМ европейцям!
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25.06.2025 10:04 Ответить
щороку на саміті Україна є великою темою, але зброї стабільно меншає. "класні" у вас саміти там

p.s. не применшую допомогу країн типу Нідерландів, я про загальний результат

p.p.s. свідки секти нам ніхто нічого не винен - ви задоволені ? Все як замовляли . **** там тягатись з росією (під керівництвом кварталу), треба тіки захотіти
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25.06.2025 10:05 Ответить
Україна буде великою темою сьогодні на саміті НАТО, - Рютте

А з Орбаном порядок денний узгодили?

Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО?

Такий черговий ви*ер Орбана... (Цікаво, право, для чого цей ви*ер Орбана серед top news/ top new thing подається ?)

Такими слово- конструкціями користуються нечесні самовпевнені фанфарони, з комплексом Наполеона: маскують свої приховані емоції, бажання під особовим займенником МИ - позначенням групи людей, до якої НІБИ належить той, хто говорить.


Тобто не один я, Орбан - дружбан/агент Путіна при НАТО, - не хочу бачити Зеленського на саміті НАТО а і ще хтось"...американці, турки, словаки та угорці



Орбан говорить про себе та інших, з якими він ототожнює себе. Однак Орбан ототожнює себе не з конкретними особами, а з цілими народами: американці, турки, словаки та угорці.



Як той Орбан не додав, що навіть Всевишній теж не хотів би разом з Орбаном бачити Зеленського на саміті НАТО.

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P.S. Все ж цікаво, право, для чого цей ви*ер Орбана подається серед top news/ top new thing?
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25.06.2025 10:13 Ответить
Вичерпна характеристика європейцям від ізраїльтянина:

https://streamable.com/l79hq4
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25.06.2025 10:19 Ответить
Наступні роки...війни?
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25.06.2025 10:42 Ответить
 
 