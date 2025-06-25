Украина будет большой темой сегодня на саммите НАТО, - Рютте

Во время сегодняшнего саммита НАТО в Гааге лидеры стран НАТО намерены сосредоточить внимание на увеличении оборонных расходов и наращивании возможностей оборонной промышленности в контексте помощи Украине.

Об этом сегодня в Гааге перед началом второго дня работы саммита Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина будет большой темой сегодня. Мы обсудим, как обеспечить, чтобы Украина в течение следующих лет продолжала рассчитывать на поддержку от стран НАТО, чтобы продолжать борьбу, но также убедиться, что мы сможем привести Украину к устойчивому и длительному миру", - отметил Рютте.

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