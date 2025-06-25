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Украина будет большой темой сегодня на саммите НАТО, - Рютте
Во время сегодняшнего саммита НАТО в Гааге лидеры стран НАТО намерены сосредоточить внимание на увеличении оборонных расходов и наращивании возможностей оборонной промышленности в контексте помощи Украине.
Об этом сегодня в Гааге перед началом второго дня работы саммита Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина будет большой темой сегодня. Мы обсудим, как обеспечить, чтобы Украина в течение следующих лет продолжала рассчитывать на поддержку от стран НАТО, чтобы продолжать борьбу, но также убедиться, что мы сможем привести Украину к устойчивому и длительному миру", - отметил Рютте.
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абсолютно згоден.
поговорити, багато поговорити та покорчити озабочєну пику сьогодні в тренді.
навіть, пустіть зе!лідара до мікрофона. хай почитає з бумажкі, що лгбт+литвин накалякав.
Да пишить вже протягом наступних десятеліть,нащо два рази вставати. Нова столітня війна у вас там по плану. Воюйте "стільки скільки буде потрібно"-НАМ европейцям!
p.s. не применшую допомогу країн типу Нідерландів, я про загальний результат
p.p.s. свідки секти нам ніхто нічого не винен - ви задоволені ? Все як замовляли . **** там тягатись з росією (під керівництвом кварталу), треба тіки захотіти
А з Орбаном порядок денний узгодили?
Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО?
Такий черговий ви*ер Орбана...
(Цікаво, право, для чого цей ви*ер Орбана серед top news/ top new thing подається ?)
Такими слово- конструкціями користуються нечесні самовпевнені фанфарони, з комплексом Наполеона: маскують свої приховані емоції, бажання під особовим займенником МИ - позначенням групи людей, до якої НІБИ належить той, хто говорить.
Тобто не один я, Орбан - дружбан/агент Путіна при НАТО, - не хочу бачити Зеленського на саміті НАТО а і ще хтось"...американці, турки, словаки та угорці
Орбан говорить про себе та інших, з якими він ототожнює себе. Однак Орбан ототожнює себе не з конкретними особами, а з цілими народами: американці, турки, словаки та угорці.
Як той Орбан не додав, що навіть Всевишній теж не хотів би разом з Орбаном бачити Зеленського на саміті НАТО.
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P.S. Все ж цікаво, право, для чого цей ви*ер Орбана подається серед top news/ top new thing?
https://streamable.com/l79hq4