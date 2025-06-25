Україна буде великою темою сьогодні на саміті НАТО, - Рютте

Під час сьогоднішнього саміту НАТО у Гаазі лідери країн НАТО мають намір зосередити увагу на збільшенні оборонних витрат та нарощуванні спроможностей оборонної промисловості у контексті допомоги Україні.

Про це сьогодні у Гаазі перед початком другого дня роботи саміту Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна буде великою темою сьогодні. Ми обговоримо, як забезпечити, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку від країн НАТО, щоб продовжувати боротьбу, але також переконатися, що ми зможемо привести Україну до стійкого та тривалого миру", - зазначив Рютте.

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