Саміт НАТО у Гаазі визнав Росію спільною загрозою для всього Альянсу

Рішення, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі за участі президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердило статус Росії як довгострокової загрози для всіх країн-членів Альянсу.

Про це йдеться у тексті декларації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У документі з п’яти пунктів Росія названа єдиною державою, яка становить безпосередню загрозу для євроатлантичної безпеки. Зокрема, вона згадується як головна причина для зростання оборонних витрат країн-членів НАТО.

"Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року… (витрачати) 5% від ВВП оборону", - йдеться у декларації.

Рішення було ухвалене консенсусом, тож його підтримали всі держави-члени НАТО, включно зі США.

Попри актуальність китайського питання для Вашингтона, Китай у цьому документі не згадується. Таким чином, декларація повторює формулювання саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, коли Росію вже було визначено як "найбільш значну і пряму загрозу для безпеки держав-членів Альянсу".

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