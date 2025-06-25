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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Саміт НАТО у Гаазі визнав Росію спільною загрозою для всього Альянсу

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Рішення, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі за участі президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердило статус Росії як довгострокової загрози для всіх країн-членів Альянсу.

Про це йдеться у тексті декларації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У документі з п’яти пунктів Росія названа єдиною державою, яка становить безпосередню загрозу для євроатлантичної безпеки. Зокрема, вона згадується як головна причина для зростання оборонних витрат країн-членів НАТО.

"Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року… (витрачати) 5% від ВВП оборону", - йдеться у декларації.

Рішення було ухвалене консенсусом, тож його підтримали всі держави-члени НАТО, включно зі США.

Попри актуальність китайського питання для Вашингтона, Китай у цьому документі не згадується. Таким чином, декларація повторює формулювання саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, коли Росію вже було визначено як "найбільш значну і пряму загрозу для безпеки держав-членів Альянсу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настає великий прорив. Сьогодні НАТО схвалить збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - Рютте

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) саміт (824)


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Топ коментарі
+3
Хоть щось! На 11-му році війни! 🤬
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25.06.2025 15:33 Відповісти
+3
Ну то вони ж не дураки шоб розпочинати війну,,,,
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25.06.2025 15:40 Відповісти
+2
То НАТО всю свою наявну зброю разом з військами направить на боротьбу проти загрози, чи це інше?
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25.06.2025 15:39 Відповісти
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І ?..
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25.06.2025 15:33 Відповісти
І :
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25.06.2025 15:40 Відповісти
Хоть щось! На 11-му році війни! 🤬
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25.06.2025 15:33 Відповісти
І яке це має відношення до нас??
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25.06.2025 15:39 Відповісти
То НАТО всю свою наявну зброю разом з військами направить на боротьбу проти загрози, чи це інше?
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25.06.2025 15:39 Відповісти
Ну то вони ж не дураки шоб розпочинати війну,,,,
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25.06.2025 15:40 Відповісти
пока шо потужна заява
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25.06.2025 15:55 Відповісти
Якщо загроза спільна то зберітья СПІЛЬНО і випишіть пуйлу СПІЛЬНОЇ пи@ди, бо якщо запізнитесь то він вам випише першим.
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25.06.2025 15:46 Відповісти
так там же перед цим орбангутанг виступав шо рашка ніякою загрозою для нати не є, невже передумав?
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25.06.2025 15:57 Відповісти
хм
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25.06.2025 15:58 Відповісти
З цього НАТО починалось колись
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25.06.2025 16:26 Відповісти
Існування росії - загроза людству!
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25.06.2025 16:36 Відповісти
Це добре!🙏
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25.06.2025 16:58 Відповісти
Так, а ******, фіцики та ердогаші теж визнали?
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25.06.2025 17:36 Відповісти
 
 