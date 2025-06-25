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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Саммит НАТО в Гааге признал Россию общей угрозой для всего Альянса

70% украинцев поддержали бы постепенное вступление в НАТО по немецкой модели

Решение, принятое на саммите НАТО в Гааге с участием президента США Дональда Трампа, официально подтвердило статус России как долгосрочной угрозы для всех стран-членов Альянса.

Об этом говорится в тексте декларации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В документе из пяти пунктов Россия названа единственным государством, которое представляет непосредственную угрозу для евроатлантической безопасности. В частности, она упоминается как главная причина для роста оборонных расходов стран-членов НАТО.

"Объединенные перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, а также постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются до 2035 года... (тратить) 5% от ВВП на оборону", - говорится в декларации.

Решение было принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены НАТО, включая США.

Несмотря на актуальность китайского вопроса для Вашингтона, Китай в этом документе не упоминается. Таким образом, декларация повторяет формулировку саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года, когда Россия уже была определена как "наиболее значительная и прямая угроза для безопасности государств-членов Альянса".

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Автор: 

НАТО (10176) россия (96420) саммит (1230)


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Топ комментарии
+3
Хоть щось! На 11-му році війни! 🤬
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25.06.2025 15:33 Ответить
+3
Ну то вони ж не дураки шоб розпочинати війну,,,,
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25.06.2025 15:40 Ответить
+2
То НАТО всю свою наявну зброю разом з військами направить на боротьбу проти загрози, чи це інше?
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25.06.2025 15:39 Ответить
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І ?..
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25.06.2025 15:33 Ответить
І :
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25.06.2025 15:40 Ответить
Хоть щось! На 11-му році війни! 🤬
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25.06.2025 15:33 Ответить
І яке це має відношення до нас??
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25.06.2025 15:39 Ответить
То НАТО всю свою наявну зброю разом з військами направить на боротьбу проти загрози, чи це інше?
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25.06.2025 15:39 Ответить
Ну то вони ж не дураки шоб розпочинати війну,,,,
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25.06.2025 15:40 Ответить
пока шо потужна заява
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25.06.2025 15:55 Ответить
Якщо загроза спільна то зберітья СПІЛЬНО і випишіть пуйлу СПІЛЬНОЇ пи@ди, бо якщо запізнитесь то він вам випише першим.
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25.06.2025 15:46 Ответить
так там же перед цим орбангутанг виступав шо рашка ніякою загрозою для нати не є, невже передумав?
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25.06.2025 15:57 Ответить
хм
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25.06.2025 15:58 Ответить
З цього НАТО починалось колись
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25.06.2025 16:26 Ответить
Існування росії - загроза людству!
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25.06.2025 16:36 Ответить
Це добре!🙏
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25.06.2025 16:58 Ответить
Так, а ******, фіцики та ердогаші теж визнали?
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25.06.2025 17:36 Ответить
 
 