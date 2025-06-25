Саммит НАТО в Гааге признал Россию общей угрозой для всего Альянса

Решение, принятое на саммите НАТО в Гааге с участием президента США Дональда Трампа, официально подтвердило статус России как долгосрочной угрозы для всех стран-членов Альянса.

Об этом говорится в тексте декларации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В документе из пяти пунктов Россия названа единственным государством, которое представляет непосредственную угрозу для евроатлантической безопасности. В частности, она упоминается как главная причина для роста оборонных расходов стран-членов НАТО.

"Объединенные перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, а также постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются до 2035 года... (тратить) 5% от ВВП на оборону", - говорится в декларации.

Решение было принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены НАТО, включая США.

Несмотря на актуальность китайского вопроса для Вашингтона, Китай в этом документе не упоминается. Таким образом, декларация повторяет формулировку саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года, когда Россия уже была определена как "наиболее значительная и прямая угроза для безопасности государств-членов Альянса".

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