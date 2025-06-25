Страны НАТО обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года

Лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

Об этом говорится в финальном коммюнике, информирует Цензор.НЕТ.

Так, порог в 5% ВВП страны НАТО установили до 2035 года, "чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора".

"Наши инвестиции обеспечат нам силы, возможности, ресурсы, инфраструктуру, боевую готовность и устойчивость, необходимые для сдерживания и обороны в соответствии с нашими тремя основными задачами: сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и их урегулирование, а также безопасность на основе сотрудничества", - говорится в тексте декларации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит НАТО в Гааге признал Россию общей угрозой для всего Альянса

Это обязательство стран-членов НАТО по 5% будет включать две основные категории инвестиций в оборону:

ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на обеспечение основных оборонных потребностей и на достижение Целевых показателей НАТО;

ежегодно выделять до 1,5% ВВП, среди прочего, на защиту нашей критической инфраструктуры, защиту сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, раскрытие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.

Эти пункты будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных целевых показателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступает большой прорыв. Сегодня НАТО одобрит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - Рютте

В декларации также отмечается, что члены НАТО подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете расходов на оборону.

Страны НАТО подтвердили "непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5 Вашингтонского договора", что нападение на одного является нападением на всех.

Читайте также: В Венгрии активисты создали письмо в поддержку Украины: Орбан обвинил их в "пренебрежении интересами" страны