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Новости Поддержка Украине Оборонительные расходы НАТО
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Страны НАТО обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года

Оборонные расходы НАТО: страны будут тратить 5% от ВВП

Лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

Об этом говорится в финальном коммюнике, информирует Цензор.НЕТ.

Так, порог в 5% ВВП страны НАТО установили до 2035 года, "чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора".

"Наши инвестиции обеспечат нам силы, возможности, ресурсы, инфраструктуру, боевую готовность и устойчивость, необходимые для сдерживания и обороны в соответствии с нашими тремя основными задачами: сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и их урегулирование, а также безопасность на основе сотрудничества", - говорится в тексте декларации.

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Это обязательство стран-членов НАТО по 5% будет включать две основные категории инвестиций в оборону:

  • ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на обеспечение основных оборонных потребностей и на достижение Целевых показателей НАТО;
  • ежегодно выделять до 1,5% ВВП, среди прочего, на защиту нашей критической инфраструктуры, защиту сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, раскрытие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.

Эти пункты будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных целевых показателей.

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В декларации также отмечается, что члены НАТО подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете расходов на оборону.

Страны НАТО подтвердили "непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5 Вашингтонского договора", что нападение на одного является нападением на всех.

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НАТО (10176) расходы (146)


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з якої дати? з 26.06.2025, чи колись потім, може?
а, що після 2035 року? розбігаються, хто куди?
типу, плєшива крємлядь та його дружбан, рудий деспот доні, не доживуть? то, вже, не так сцикотно?
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25.06.2025 15:51 Ответить
А могли бы принять Украину в НАТО в 2021 году и тратить от 1.2 до 2% ВВП. Но нет же, послушали вопли утырков, голосящих "ната вам ничиво ни далжна".
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25.06.2025 15:52 Ответить
И чем бы это помогло снизить затраты на модернизацию боеспособности альянса? Если без пустых призывов и штампов. Модернизация альянса нужна? - нужна. Появление в его составе Украины выполняет эту задачу? - нет.
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25.06.2025 16:15 Ответить
Щоб витрясти з Європи трильйон, татко трамп пішов на знищення України як Ічкерії.
Хоча краснознамьонні НЕ здатні вести серйозніші війни, ніж на 130 мільярдів на рік.
Між тим, робота проведена, трильйон на рік вибито!!!!!
Гроші на пошуки ядерних бомб Аятоли є!!! Ще й на війну з китаєм вистачить.
Тепер сша НЕМА про що хвилюватися, за гроші європейців будуть ще більше воювати.
Навряд чи, комуністичний китай спроможний виділяти на озброєння два трильйони щорічно. Ка*апія навіть на 130 мільярдів загнулась.
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26.06.2025 09:07 Ответить
усі у кого е мізки зрозуміли що до 2035 року цьго нату може і не бути !!!
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25.06.2025 16:34 Ответить
..а Вам то до тих..у кого є мозок..яке діло? І звідки Ви знаєте..що люди з мозком думають?
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25.06.2025 19:29 Ответить
Інвестувати в оборону, це--добре, а коли московію почнуть розвалювати не на словах, а реально?
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26.06.2025 09:21 Ответить
 
 