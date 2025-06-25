Страны НАТО обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года
Лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.
Об этом говорится в финальном коммюнике, информирует Цензор.НЕТ.
Так, порог в 5% ВВП страны НАТО установили до 2035 года, "чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора".
"Наши инвестиции обеспечат нам силы, возможности, ресурсы, инфраструктуру, боевую готовность и устойчивость, необходимые для сдерживания и обороны в соответствии с нашими тремя основными задачами: сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и их урегулирование, а также безопасность на основе сотрудничества", - говорится в тексте декларации.
Это обязательство стран-членов НАТО по 5% будет включать две основные категории инвестиций в оборону:
- ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на обеспечение основных оборонных потребностей и на достижение Целевых показателей НАТО;
- ежегодно выделять до 1,5% ВВП, среди прочего, на защиту нашей критической инфраструктуры, защиту сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, раскрытие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.
Эти пункты будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных целевых показателей.
В декларации также отмечается, что члены НАТО подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете расходов на оборону.
Страны НАТО подтвердили "непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5 Вашингтонского договора", что нападение на одного является нападением на всех.
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а, що після 2035 року? розбігаються, хто куди?
типу, плєшива крємлядь та його дружбан, рудий деспот доні, не доживуть? то, вже, не так сцикотно?
Хоча краснознамьонні НЕ здатні вести серйозніші війни, ніж на 130 мільярдів на рік.
Між тим, робота проведена, трильйон на рік вибито!!!!!
Гроші на пошуки ядерних бомб Аятоли є!!! Ще й на війну з китаєм вистачить.
Тепер сша НЕМА про що хвилюватися, за гроші європейців будуть ще більше воювати.
Навряд чи, комуністичний китай спроможний виділяти на озброєння два трильйони щорічно. Ка*апія навіть на 130 мільярдів загнулась.